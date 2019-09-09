Предстоящий Huawei Mate 30 и гибкий Mate X не получат предустановленных Google-сервисов из-за запрета администрацией Трампа сотрудничества с Huawei из соображений национальной безопасности. Однако главный исполнительный директор Huawei Ричард Ю сказал, что пользователи смогут устанавливать приложения Google самостоятельно, а компания уже рассматривает возможность перехода на HarmonyOS, начиная с серии P40 в следующем году, если ситуация не улучшится.

Предстоящая серия Huawei Mate 30 интересна по двум основным причинам: во-первых, это будет первый смартфон на базе Kirin 990, а во-вторых, он будет поставляться без предустановленных приложений или служб Google. В раскладном Mate X, который выйдет в продажу к октябрю, также не будет приложений от Google. Правительство США не продлило частичную отсрочку запрета для китайского производителя и снова внесло его в черный список по соображениям безопасности.

Администрация Трампа, похоже, не хочет давать Huawei второй шанс и, по-видимому, не планирует обсуждать это во время торговых переговоров с Китаем в октябре. Президент Трамп заявил:

Мы не ведём бизнес с Huawei. Все связи будут прерваны почти полностью в ближайшее время".

По оценкам аналитиков, отсутствие предустановленных приложений Google может привести к падению продаж смартфонов Huawei на более чем 10 миллионов единиц в этом году. Хотя сам Android имеет открытый исходный код, Google Mobile Services (GMS), в которые входят Play Store, Google Maps, Gmail, YouTube и т.д., такого кода не имеют. Запрет не повлияет на устройства, продаваемые в Китае, так как у них есть свой собственный магазин приложений, но он, несомненно, повлияет на поставки за рубеж.

Итак, какова будет судьба Mate 30? Придется подождать до 19 сентября, чтобы узнать точные планы Huawei. За кулисами запуска Kirin 990, генеральный директор Huawei Consumer Business Group Ричард Ю (Richard Yu) сказал, что на текущих устройствах по-прежнему будет установлен Android, и, хотя предстоящая версия Mate 30 будет поставляться без GMS-сервисов, пользователи при необходимости легко смогут установить их самостоятельно.

Те, кто уже устанавливал пользовательские прошивки, например, ОС Lineage, знакомы с такими пакетами, как Open GApps, их также можно использовать, чтобы получить доступ к службам Google. Аналогичный обходной путь может потребоваться идля Mate 30.

В любом случае у Huawei есть план «Б». В беседе с Der Spiegel Ричард Ю сказал:

Текущие устройства будут работать на Android. Но если ограничения не будут сняты, мы начнём использовать нашу собственную HarmonyOS для будущих продуктов. Например, для P40, который запланирован на весну 2020 года».

HongmengOS (или HarmonyOS для остального мира) – это ОС компании Huawei, которая поддерживает большинство инструментов разработки, включая Kotlin, Java, Javascript, C и C++, а также установку приложений HTML5, Linux и Android. Huawei считает, что переход на HarmonyOS не должен быть сложным и рассказывает о сотрудничестве с разработчиками приложений, чтобы создать жизнеспособную мобильную экосистему.