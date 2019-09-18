LG V30 наконец получит свою ОС Android 9.0 Pie

Хорошие новости для владельцев V30: LG не забыла о своём обещании вернуть Android 9.0 Pie на свой флагман. Южнокорейская компания отменила последнее обновление в прошлом месяце, оставив пользователей с Android 8.0 Oreo. Теперь наконец состоялся повторный запуск Android 9.0 Pie – сразу в нескольких странах. Всего на квартал опоздала, правда, LG?

«Плавный» - не лучшее прилагательное для описания перехода смартфона LG V30 с Android 8.0 Oreo на Android 9.0 Pie. Первоначально намеченное на второй квартал 2019 года обновление было отложено до третьего квартала из-за наличия проблем. Однако после первой же попытки распространить новую версию ОС по всему миру (в июле), производителю пришлось наскоро её удалять из-за найденных ошибок (в августе). Совсем недавно оператор Verizon сам сделал для своих клиентов с V30 версию Android 9.0 Pie на основе исходного кода ядра, который LG выпустила несколькими днями ранее.

По-видимому, южнокорейская компания всё-таки выпустила обновление для широкой аудитории: согласно информации с MyLGPhones по крайней мере в пяти странах телефоны V30 уже получают Android 9.0 Pie. В настоящее время обновление доступно для загрузки с LG Bridge или по воздуху (OTA) в Австралии, Индии, Италии, Южной Африке и Турции, хотя, возможно, в этот список уже добавились и другие страны.

Если на вашем устройстве не отображается наличие обновления, мы рекомендуем проверить в LG Bridge поддерживает ли ваш смартфон Android 9.0 Pie. Дошло до смешного: LG создала множество вариаций одной ОС для различных версий одного и того же устройства (например, отдельно для H93010D, H93020D и H93030C – всё это варианты LG V30). Хотя мы ожидаем, что компания в конечном итоге выпустит Android 9.0 для всех версий V30, но затянувшееся обновление не сулит ничего хорошего для G6 и V20, которые тоже стоят в очереди за Android 9.0 Pie.