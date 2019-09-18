Intel Core i9-10900X в Geekbench набрал на 10% меньше AMD Ryzen 9 3900X и в 2,3 раза уступил серии Threadripper Zen 2

Еще один 10-ядерный Cascade Lake-X появился на Geekbench, подтвердив схему наименований топовых настольных процессоров следующей серии. В многоядерных тестах он на отстал 10% от AMD Ryzen 9 3900X, но на 10% превзошёл Threadripper 2950X. Тем не менее, Cascade Lake-X, похоже, не создаст большой конкуренции процессорам Threadripper на базе Zen 2, которые должны появиться в скором времени.

Замеченный @momomo_US на Geekbench последний 10-ядерный Cascade Lake-X (CSL-X) может показаться до боли знакомым. Прошло меньше месяца с тех пор, как один из инсайдеров опубликовал в Twitter практически идентичную утечку. Правда, судя по новым данным устройства серии CSL-X Intel будет называть по схеме «Core ix 10xxx». В частности, в неё войдут: Core i9-10980XE, i9-10940X, i9-10920X и i9-10900X, последний из которых и находится в центре внимания сегодня.

Как и ожидалось, Core i9-10900X получил 19 МБ кэш-памяти третьего уровня, а также тактовые частоты примерно от 3,4 до 4,5 ГГц. Устройство будет поддерживать Intel Hyper-Threading, поэтому сможет выполнять до 20 потоков одновременно. Благодаря Geekbench мы видим, что Core i9-10900X имеет те же идентификаторы «Intel Skylake-X 07 Northbridge» и «GenuineIntel Family 6 Model 85 Stepping 7», что и таинственный 10-ядерный чип CSL-X, который мы видели в прошлом месяце.

Результаты Core i9-10900X в одно- и многоядерных тестах выше, чем у других 10-ядерных чипов CSL-X, которые также попали на Geekbench. В частности, производительность нового образца на 3% выше в одноядерных рабочих нагрузках и на 6% больше в многоядерных задачах. Core i9-10900X также примерно на 20% превзошёл Core i9-9900K, что логично, ведь у него на 25% больше ядер. Тем не менее, результат Core i9-10900X (в многоядерном тесте) составил 39 717 баллов, что почти на 10% меньше, чем у 12-ядерного Ryzen 9 3900X, но на 10% больше, чем у Threadripper 2950X. Последний в настоящее время является нашим самым быстрым из официально представленных процессоров Threadripper в Geekbench. Следовательно, Intel можно было бы поздравить?

Однако Cascade Lake-X неизбежно будет сравниваться со следующей серией AMD Threadripper, 32-ядерные представители которой, как мы видели, уже набирают почти 100 000 баллов. Если для Intel достигнутый результат не так уж и плох, то AMD запланировавшая 64-ядерный процессор Threadripper 3000, наверняка установит рекордные показатели по одному только количеству ядер. Core i9-10900X, вероятно, будет процессором нижнего уровня среднего класса Cascade Lake-X, а максимальное количество ядер в данной серии будет около 18. Если Intel занята подсчитыванием соотношения «производительности на доллар» в серии Cascade Lake-X по сравнению с Threadripper 2000, то как она может рассматривать очередную ревизию своей 14-нм матрицы, чтобы составить хоть какую-то адекватную конкуренцию следующей серии процессоров AMD?