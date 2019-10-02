Процессоры Intel Cascade Lake-X Core i9 стартуют от $590; 18-ядерный Core i9-10980XE будет стоить всего $979

Корпорация Intel не только подтвердила список устройств, входящих в новую серию Cascade Lake-X, но и дала им довольно конкурентоспособные цены. Самый дешёвый из них, 10-ядерный Core i9-10900X, обойдётся всего в $590, а самый дорогой, 18-ядерный Core i9-10980XE – в $979. Ждём ответный ход от AMD.

До сих пор мы не были уверены в том, удастся ли Intel выполнить свои обещания в отношении Cascade Lake-X и предложить соотношение цены и качества лучше, чем в серии Threadripper 2000. Напомним, что устройства из поколения Skylake X Refresh стоят дороже, чем настольные высокопроизводительные процессоры AMD, поэтому политика Intel по снижению цен вполне ясна.

Представители Legit Reviews и Anandtech сообщили, что Intel подтвердила диапазон цен новых Cascade Lake-X: от $590 до $979, что делает новинки более доступными, чем были их предшественники. Компания сократила количество настольных высокопроизводительных процессоров до четырёх (их мы уже видели на Geekbench). Как показано на рисунке ниже, Core i9-10900X будет моделью начального уровня, за ней последуют Core i9-10920X и Core i9-10940X, а Core i9-10980XE возглавит иерархию.

Все процессоры будут иметь теплоотвод мощностью 165 Вт, и все, кроме Core i9-10980XE, получат 19,25 МБ кэш-памяти третьего уровня. Кроме того, процессоры будут поддерживать Intel Hyper-Threading и четырёхканальную оперативную память DDR4-2933 на 256 ГБ, а также 72 линии PCIe. Ожидается, что серия Cascade Lake-X будет запущена в ноябре, а все модели получат поддержку нового стандарта Wi-Fi 6.