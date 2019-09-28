14-ядерный Intel Core i9-10940X всего на 5% опередил Core i9-10920X и AMD Ryzen 9 3900X в многоядерных тестах на Geekbench

Мы уже видели 10-ядерных, 12-ядерных и 18-ядерных представителей серии Intel Cascade Lake-X (CL-X) на Geekbench. Теперь пришла очередь 14-ядерных процессоров. В то время как предыдущие результаты демонстрировали очевидную разницу между моделями, новый 14-ядерный процессор, несмотря на наличие двух дополнительных ядер, не на много превзошёл своего 12-ядерного брата, да и 12-ядерного Ryzen 9 3900X опередил лишь на 5%.

Core i9-10940X является четвёртым процессором серии Cascade Lake-X (CL-X), попавшим в базу данных Geekbench, где в этом месяце уже засветились Core i9-10900X, Core i9-10920X и Core i9-10980XE. Теперь остаётся протестировать лишь 16-ядерный Core i9-10960X, чтобы полностью ознакомиться с семейством Core i9 CL-X.

Согласно Geekbench, процессор Core i9-10940X работает на частотах от 2,87 ГГц до 4,18 ГГц, что само по себе странно, т.к. эти показатели ниже, чем у его предшественника Core i9-9940X. Вместо этого инсайдер @momomo_US утверждает, что Core i9-10940X будет иметь тактовую частоту 3,3 ГГц, как и его предшественник, а вот разгонная частота пока остается неизвестной. Intel неуклонно увеличивает тактовые частоты для каждого нового поколения своих 14-нм процессоров, и если между Core i9-7940X и Core i9-9940X была разница в 100 МГц, то потенциал Core i9-10940X должен быть ещё выше. У процессора Core i9-9940X разгонная частота была до 4,4 ГГц, значит его преемник покажет не менее 4,5 ГГц.

Кстати, все процессоры серии CL-X, которые мы видели на Geekbench до сих пор, были протестированы со 131 ГБ оперативной памяти DDR4, что на 3 ГБ больше, чем в случае со Skylake X и Skylake X Refresh. Как ни странно, в тесте на многоядерную производительность между Core i9-10940X и Core i9-10920X разница оказалась совсем уж небольшой. Последний набрал 44 046 баллов, что всего на 5% меньше, чем 46 425, которые показал новый Core i9-10940X.

Результат Core i9-10940X также оказался на 5% выше Ryzen 9 3900X, а Threadripper 2920X и Threadripper 2950X на 30% отстали от представителя линейки Core i9 CL-X в многоядерном тесте Geekbench. Intel обещает, что серия CL-X предложит лучшую «относительную производительность на доллар» по сравнению с серией Threadripper 2000, хотя нужно иметь в виду, что Core i9-9940X стоит $1387, т.е. в два раза больше, чем AMD сейчас просит за Threadripper 2920X и Threadripper 2950X на Amazon.com. Так что во время запуска в следующем месяце будет интересно увидеть во сколько же Intel оценила свою серию CL-X.