Перезагрузка раскладного Motorola Razr намечена на конец 2019 года

Motorola всё ещё планирует перезапуск своего классического раскладного телефона Razr, судя по данным CNET. Первоначально компания планировала запустить устройство ещё раньше, но отложила свои планы, предположительно, из-за тех же проблем, с которыми столкнулись Samsung и Huawei в своих складных флагманах.

Среди складных смартфонов, которые должны выйти в этом году, Motorola Razr – один из самых интригующих. Хотя первоначально устройство планировалось к выходу в северном полушарии летом, оно просто исчезло с радаров. Однако ресурс CNET связался с источником, близким к дочерней компании Lenovo, который утверждает, что смартфон всё ещё планируют выпустить в 2019 году, вероятно, ближе к концу четвёртого квартала. Хотя причина задержки не оглашалась, весьма вероятно, что производитель столкнулся с теми же проблемами, что обнаружились в Samsung Galaxy Fold, в Huawei Mate X.

Рендеры того, как будет выглядеть новый Razr, уже появились в Сети, и пока что они выглядят как идеальный концепт для применения технологии складных OLED-дисплеев. Классический Motorola Razr – один из самых популярных телефонов в форм-факторе «раскладушка», который был продан в объёме более 50 миллионов устройств в течение двух лет после дебюта в 2004 году. Он имел 2,2-дюймовый ЖК-дисплей в верхней части и цифровую клавиатуру с лазерной гравировкой в ​​нижней части. Телефон снискал популярность благодаря своему привлекательному внешнему виду и компактному дизайну.

По слухам, Razr в перезапуске 2019 года получит сплошной 6,6-дюймовый складной OLED-экран. Также поговаривают, что смартфон будет работать на Qualcomm Snapdragon 710 в конфигурациях 4 ГБ/64 ГБ и 6 ГБ/128 ГБ; ёмкость аккумулятора устройства будет примерно 2730 мАч, а вот подробностей о характеристиках его камеры пока нет. Предположительно в качестве ОС выступит Android 9 Pie, но возможен и вариант Android 10. Как и Galaxy Fold, и Mate X, смартфон точно не будет бюджетным: цена ожидается на уровне $1500.