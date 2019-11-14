Motorola Razr 2019 представлен официально

Компания Motorola провела официальный анонс Razr 2019 - нового гибкого смартфона, который возвращает нас в старые добрые деньки, когда раскладушки были модными. Razr 2019 сумел вместить 6.2-дюймовый гибкий OLED дисплей в теле почти стандартной раскладушки. Более того, за счет хитрого механизма открытия, у него, вероятно, не будет проблем с попаданием пали/грязи вовнутрь корпуса. Вот только характеристики оставляют желать лучшего, особенно с учетом ценника в $1499.99.

После многочисленных слухов и утечек, компания Motorola наконец официально анонсировала выход раскладного смартфона Razr 2019.

Razr 2019 сильно напоминает классическую раскладушку Razr из середины 2000-х. При открытии смартфона пользователей встречает 6.2-дюймовый гибкий OLED дисплей с пластиковым покрытием (2142 x 876) с соотношением сторон 21:9, как у Sony Xperia 1 и Xperia 10. В верхней части находится небольшой вырез с 5-МП фронтальной камерой, а на "подбородке" снизу имеется сканер отпечатков пальцев, антенна 4G и основной динамик.

Внимание прессы сильно привлек механизм раскрытия Razr и на то есть причина. При закрытии смартфона экран в месте сгиба закруглен так, чтобы пыль и прочий мусор не скапливались внутри конструкции. Учитывая как хорошо Lenovo (компания, владеющая Motorola) набила себе руку создавая необычные петли и шарниры для ноутбуков серии Yoga, совсем не удивительно, что шарнир в Razr выглядит таким технологичным и прочным. Тем не менее, окончательные выводы можно будет делать только после долговременного тестирования.

Снаружи у смартфона имеется 2.7-дюймовый сенсорный OLED дисплей (600 x 800), который необходим для работы с основным функционалом. Рядом с ним расположена 16-МП камера с фотосенсором Sony IMX 519.

Начинка же у Motorola Razr 2019 примерно как у современного смартфона на Android среднего уровня. В основе аппаратной платформы лежит Qualcomm Snapdragon 710, который дополнен 6 ГБ ОЗУ LPDDR4. Встроенный накопитель Razr характеризуется объемом в 128 ГБ, слота для карт памяти нет. Внутри имеется батарея на 2510 мАч, а в комплекте поставляется 15-ВТ зарядник с разъемом USB-C и поддержкой быстрой зарядки. В Motorola утверждают, что Razr обладает специальным "нанопокрытием", которое обеспечивает защиту от брызг на уровне прочих моделей Moto среднего уровня. Беспроводной зарядки нет, как и аудио разъема.

Странно, но в смартфоне нет cлота для SIM-карт, для работы с мобильной сетью предусмотрена только встроенная eSIM. Из коробки на Razr 2019 будет установлен Android 9 Pie, но в Motorola уже пообещали обновление до Android 10. Из положительных качеств сразу можно отметить полезные жесты для запуска определенных действий.

В продажу Motorola Razr 2019 поступит в январе по цене $1499.99 эксклюзивно у Verizon Wireless. Смартфон должен быть совместим и с другими операторами, если они предоставляют услугу eSIM.

Что думаете о Motorola Razr 2019? Стоит ли он своих $1500? Нам будет интересно узнать ваше мнение в комментариях снизу.