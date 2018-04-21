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Смартфоны Moto E5, E5 Plus и E5 Play представлены официально: энергоэффективная начинка и мощные батареи

Moto E5 Plus. (Изображение: Motorola)
Moto E5 Plus. (Изображение: Motorola)
Смартфоны среднего класса из серии Moto G, как правило, привлекают к себе все внимание, но E-серия по-прежнему предлагает доступные бюджетные решения - если вы готовы пойти на некоторые компромиссы. Лучшим вариантом для тех, кто ставит автономность, а не производительность смартфона на первое место, могут стать модели E5 и E5 Plus.
by Craig Ward, 21.04.2018
Android ARM планшетофоны телефоны сенсорный

В смартфонах E5, E5 Plus и E5 Play установлен процессор Snapdragon 425, который имеет хорошую для своего сегмента производительность. Интересно, что модель E5 Play в некоторых регионах будет поставляться со Snapdragon 427 (из улучшений в нём только более быстрый 4G LTE модем). Если важна скорость работы смартфона, то более подходящим будет все же G6 Play со Snapdragon 630, гораздо лучше справляющийся как с одноядерной так и многоядерной нагрузкой. Ну а E5 и E5 Plus могут похвастаться современными фишками, вроде модного соотношения сторон экрана 2:1 (оно же 18:9), считывателя отпечатков пальцев, защиты от брызг и впечатляющей автономности, все это при невысокой стоимости. Стоит, правда, учесть, что утверждение насчет времени работы смартфона теоретическое, а доказать или опровергнуть его мы сможем лишь тогда, когда устройства попадут к нам на обзор. Тем не менее, сочетание Snapdragon 425,  дисплея cо средним (не Full HD) разрешением и емкого аккумулятора должно привести к увеличенному времени работы смартфона с включенным экраном.

На зарубежных интернет площадках можно купить смартфон с аналогичным уровнем производительности за меньшую цену, но ведь кроме доступной стоимости, устройства обновленной E-серии имеют еще и лучшую поддержку.

На прилавках смартфоны E-серии могут появиться уже в течение следующих одного-двух месяцев, по рекомендованной производителем цене €149 для модели E5 и €169 для E5 Plus. Стоимость E5 Play, на момент публикации новости, в Moto пока не уточняли, но ожидается, что она будет ниже, чем на E5.  Следует помнить, что в Европе в цену устройства включен налог, который в зависимости от страны составляет до 20%, так что цены в Америке должны быть ниже. (И в странах Евразийского таможенного союза тоже - прим. пер.)

Moto E5Moto E5 PlusMoto E5 Play
ПроцессорSnapdragon 425Snapdragon 425#1Snapdragon 425 / Snapdragon 427
RAM2 ГБГБГБ
Память16 ГБMicroSD до 128 ГБ 32 ГБMicroSD до 128 ГБ 16 ГБMicroSD до 128 ГБ
Дисплей5.7-дюймовый 1440 x 720 HD+ 18:9 IPS6-дюймовый 1440 x 720 HD+ 18:9 IPS5.2-дюймовый 1280 x 720 HD 16:9 LCD
КамераОсновная: 13 МП f/2.0 1.12 мкм (1080p30 макс.)
Фронтальная: 5 МП		Основная: 12 МП f/2.0 1.25 мкм (1080p30 макс.)
Фронтальная: 8 МП f/2.2		Основная: 8 МП f/2.0 1.12 μm (1080p30 макс.)
Фронтальная: 5 МП
Аккумулятор4000 мАч (10 Вт зарядное устройство)5000 мАч (15 Вт усиленное зарядное устройство)2800 мАч (10 10 Вт зарядное устройство)
Сеть4G + 802.11n 2.4 GHz + Bluetooth 4.2 LE4G + 802.11n dual-band + Bluetooth 4.2 LE4G + 802.11n dual-band + Bluetooth 4.2 LE
Сборка AndroidAndroid 8.0 OreoAndroid 8.0 OreoAndroid 8.0 Oreo
Габариты154 × 72 × 9 мм
174 грамм 		162 x 75 x 9.4 мм
200 грамм		151 x 74 x 8.85 мм
150 грамм
ПортыMicro USB, 3.5 мм аудиоMicro USB, 3.5 мм аудиоMicro USB, 3.5 мм аудио
Цена149 Евро#2 (US$183)169 Евро#2 (US$208)-#3
В продажеСкоро (Азия, Европа, Южная Америка)#4Скоро (Азия, Европа, Южная Америка и Северная Америка)Скоро (только Северная Америка)

#1 Характеристики взяты со страницы продукта на GSMarena

#2 Европейские цену включают налог, который в зависимости от страны составляет до 20% от стоимости, потому цены в Америке должны быть ниже.

#3 Цена не объявлена на момент публикации

#4 Недоступно в Северной Америке

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Moto E5. (Изображение: Motorola)
Moto E5. (Изображение: Motorola)
Moto E5 Play. (Изображение: Motorola)
Moto E5 Play. (Изображение: Motorola)

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> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2018 04 > Смартфоны Moto E5, E5 Plus и E5 Play представлены официально: энергоэффективная начинка и мощные батареи
Craig Ward, 2018-04-21 (Update: 2018-04-24)

 