Смартфоны Moto E5, E5 Plus и E5 Play представлены официально: энергоэффективная начинка и мощные батареи

Смартфоны среднего класса из серии Moto G, как правило, привлекают к себе все внимание, но E-серия по-прежнему предлагает доступные бюджетные решения - если вы готовы пойти на некоторые компромиссы. Лучшим вариантом для тех, кто ставит автономность, а не производительность смартфона на первое место, могут стать модели E5 и E5 Plus.

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В смартфонах E5, E5 Plus и E5 Play установлен процессор Snapdragon 425, который имеет хорошую для своего сегмента производительность. Интересно, что модель E5 Play в некоторых регионах будет поставляться со Snapdragon 427 (из улучшений в нём только более быстрый 4G LTE модем). Если важна скорость работы смартфона, то более подходящим будет все же G6 Play со Snapdragon 630, гораздо лучше справляющийся как с одноядерной так и многоядерной нагрузкой. Ну а E5 и E5 Plus могут похвастаться современными фишками, вроде модного соотношения сторон экрана 2:1 (оно же 18:9), считывателя отпечатков пальцев, защиты от брызг и впечатляющей автономности, все это при невысокой стоимости. Стоит, правда, учесть, что утверждение насчет времени работы смартфона теоретическое, а доказать или опровергнуть его мы сможем лишь тогда, когда устройства попадут к нам на обзор. Тем не менее, сочетание Snapdragon 425, дисплея cо средним (не Full HD) разрешением и емкого аккумулятора должно привести к увеличенному времени работы смартфона с включенным экраном.

На зарубежных интернет площадках можно купить смартфон с аналогичным уровнем производительности за меньшую цену, но ведь кроме доступной стоимости, устройства обновленной E-серии имеют еще и лучшую поддержку.

На прилавках смартфоны E-серии могут появиться уже в течение следующих одного-двух месяцев, по рекомендованной производителем цене €149 для модели E5 и €169 для E5 Plus. Стоимость E5 Play, на момент публикации новости, в Moto пока не уточняли, но ожидается, что она будет ниже, чем на E5. Следует помнить, что в Европе в цену устройства включен налог, который в зависимости от страны составляет до 20%, так что цены в Америке должны быть ниже. (И в странах Евразийского таможенного союза тоже - прим. пер.)

Moto E5 Moto E5 Plus Moto E5 Play Процессор Snapdragon 425 Snapdragon 425#1 Snapdragon 425 / Snapdragon 427 RAM 2 ГБ 3 ГБ 2 ГБ Память 16 ГБ + MicroSD до 128 ГБ 32 ГБ + MicroSD до 128 ГБ 16 ГБ + MicroSD до 128 ГБ Дисплей 5.7-дюймовый 1440 x 720 HD+ 18:9 IPS 6-дюймовый 1440 x 720 HD+ 18:9 IPS 5.2-дюймовый 1280 x 720 HD 16:9 LCD Камера Основная: 13 МП f/2.0 1.12 мкм (1080p30 макс.)

Фронтальная: 5 МП Основная : 12 МП f/2.0 1.25 мкм (1080p30 макс. )

Фронтальная : 8 МП f/2.2 Основная: 8 МП f/2.0 1.12 μm (1080p30 макс. )

Фронтальная : 5 МП Аккумулятор 4000 мАч (10 Вт зарядное устройство) 5000 мАч (15 Вт усиленное зарядное устройство) 2800 мАч (10 10 Вт зарядное устройство ) Сеть 4G + 802.11n 2.4 GHz + Bluetooth 4.2 LE 4G + 802.11n dual-band + Bluetooth 4.2 LE 4G + 802.11n dual-band + Bluetooth 4.2 LE Сборка Android Android 8.0 Oreo Android 8.0 Oreo Android 8.0 Oreo Габариты 154 × 72 × 9 мм

174 грамм 162 x 75 x 9.4 мм

200 грамм 151 x 74 x 8.85 мм

150 грамм Порты Micro USB, 3.5 мм аудио Micro USB, 3.5 мм аудио Micro USB, 3.5 мм аудио Цена 149 Евро#2 (US$183) 169 Евро#2 (US$208) -#3 В продаже Скоро (Азия, Европа, Южная Америка)#4 Скоро (Азия, Европа, Южная Америка и Северная Америка) Скоро (только Северная Америка)

#1 Характеристики взяты со страницы продукта на GSMarena

#2 Европейские цену включают налог, который в зависимости от страны составляет до 20% от стоимости, потому цены в Америке должны быть ниже.

#3 Цена не объявлена на момент публикации

#4 Недоступно в Северной Америке