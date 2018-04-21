Смартфоны Moto E5, E5 Plus и E5 Play представлены официально: энергоэффективная начинка и мощные батареи
В смартфонах E5, E5 Plus и E5 Play установлен процессор Snapdragon 425, который имеет хорошую для своего сегмента производительность. Интересно, что модель E5 Play в некоторых регионах будет поставляться со Snapdragon 427 (из улучшений в нём только более быстрый 4G LTE модем). Если важна скорость работы смартфона, то более подходящим будет все же G6 Play со Snapdragon 630, гораздо лучше справляющийся как с одноядерной так и многоядерной нагрузкой. Ну а E5 и E5 Plus могут похвастаться современными фишками, вроде модного соотношения сторон экрана 2:1 (оно же 18:9), считывателя отпечатков пальцев, защиты от брызг и впечатляющей автономности, все это при невысокой стоимости. Стоит, правда, учесть, что утверждение насчет времени работы смартфона теоретическое, а доказать или опровергнуть его мы сможем лишь тогда, когда устройства попадут к нам на обзор. Тем не менее, сочетание Snapdragon 425, дисплея cо средним (не Full HD) разрешением и емкого аккумулятора должно привести к увеличенному времени работы смартфона с включенным экраном.
На зарубежных интернет площадках можно купить смартфон с аналогичным уровнем производительности за меньшую цену, но ведь кроме доступной стоимости, устройства обновленной E-серии имеют еще и лучшую поддержку.
На прилавках смартфоны E-серии могут появиться уже в течение следующих одного-двух месяцев, по рекомендованной производителем цене €149 для модели E5 и €169 для E5 Plus. Стоимость E5 Play, на момент публикации новости, в Moto пока не уточняли, но ожидается, что она будет ниже, чем на E5. Следует помнить, что в Европе в цену устройства включен налог, который в зависимости от страны составляет до 20%, так что цены в Америке должны быть ниже. (И в странах Евразийского таможенного союза тоже - прим. пер.)
|Moto E5
|Moto E5 Plus
|Moto E5 Play
|Процессор
|Snapdragon 425
|Snapdragon 425#1
|Snapdragon 425 / Snapdragon 427
|RAM
|2 ГБ
|3 ГБ
|2 ГБ
|Память
|16 ГБ + MicroSD до 128 ГБ
|32 ГБ + MicroSD до 128 ГБ
|16 ГБ + MicroSD до 128 ГБ
|Дисплей
|5.7-дюймовый 1440 x 720 HD+ 18:9 IPS
|6-дюймовый 1440 x 720 HD+ 18:9 IPS
|5.2-дюймовый 1280 x 720 HD 16:9 LCD
|Камера
|Основная: 13 МП f/2.0 1.12 мкм (1080p30 макс.)
Фронтальная: 5 МП
|Основная: 12 МП f/2.0 1.25 мкм (1080p30 макс.)
Фронтальная: 8 МП f/2.2
|Основная: 8 МП f/2.0 1.12 μm (1080p30 макс.)
Фронтальная: 5 МП
|Аккумулятор
|4000 мАч (10 Вт зарядное устройство)
|5000 мАч (15 Вт усиленное зарядное устройство)
|2800 мАч (10 10 Вт зарядное устройство)
|Сеть
|4G + 802.11n 2.4 GHz + Bluetooth 4.2 LE
|4G + 802.11n dual-band + Bluetooth 4.2 LE
|4G + 802.11n dual-band + Bluetooth 4.2 LE
|Сборка Android
|Android 8.0 Oreo
|Android 8.0 Oreo
|Android 8.0 Oreo
|Габариты
|154 × 72 × 9 мм
174 грамм
|162 x 75 x 9.4 мм
200 грамм
|151 x 74 x 8.85 мм
150 грамм
|Порты
|Micro USB, 3.5 мм аудио
|Micro USB, 3.5 мм аудио
|Micro USB, 3.5 мм аудио
|Цена
|149 Евро#2 (US$183)
|169 Евро#2 (US$208)
|-#3
|В продаже
|Скоро (Азия, Европа, Южная Америка)#4
|Скоро (Азия, Европа, Южная Америка и Северная Америка)
|Скоро (только Северная Америка)
#1 Характеристики взяты со страницы продукта на GSMarena
#2 Европейские цену включают налог, который в зависимости от страны составляет до 20% от стоимости, потому цены в Америке должны быть ниже.
#3 Цена не объявлена на момент публикации
#4 Недоступно в Северной Америке