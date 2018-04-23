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Официально представлен смартфон Asus Zenfone Max Pro M1 - Snapdragon 636, батарея 5000 мА-ч, чистый Android и ценник $200

The Zenfone Max Pro 1. (Изображение: TelecomTalk)
The Zenfone Max Pro 1. (Изображение: TelecomTalk)
Сегодня компания Asus представила свой очередной смартфон - Zenfone Max Pro M1. В новинке с труднопроизносимым названием сочетаются трендовый дизайн, современные функции и чрезвычайно привлекательная цена.
by Ricci Rox, 23.04.2018
Android ARM телефоны

В этом году компания Asus уже выпустила несколько устройств. Например, флагманский Zenfone 5, представленный на выставке MWC, который привлек к себе внимание благодаря вырезу в верхней части экрана. Ну, а на сегодняшнем мероприятии в Индии производитель представил еще один гаджет. Пусть новинка не может похвастать такими же продвинутыми характеристиками, как Zenfone 5, зато благодаря своему соотношению цены и оснащения она, скорее всего, завоюет большую популярность. 

Дисплей Zenfone Max Pro M1 имеет диагональ 5.99 дюймов с соотношением сторон 18:9 и прикрыт защитным 2.5D стеклом. Выреза в верхней части нет. Аппаратная платформа основана на процессоре Qualcomm Snapdragon 636 - последователе популярного и очень распространенного Snapdragon 625. Смартфон выпускается в двух версиях с различными объемами памяти: 3/32 ГБ и 4/64 ГБ соответственно.

Основная камера новинки представляет собой модуль с двумя сенсорами (13 МП + 5 МП), фронтальная камера имеет разрешение 8 МП. В целом характеристики камеры не впечатляющие, в частности, не упомянуто наличие электронной или оптической стабилизации, а также специфических режимов обработки картинки, как, например, для selfie-снимков.

А вот с программным обеспечением все гораздо интереснее. Смартфон работает на стоковой сборке Android 8.1 Oreo, что не может не радовать. В Asus пообещали обновить устройство до Android P, как только новая ОС выйдет в свет.

Начинка устройства питается от аккумулятора с впечатляющей емкостью 5000 мА-ч. Беспроводной зарядки нет, потому заряжается смартфон только через выведенный на нижнюю грань порт MicroUSB. Не было никаких упоминаний во время презентации и о NFC.

Вариант с 3/32 ГБ памяти оценен в $165, а старшая версия 4/64 ГБ будет доступна по цене $196. Продажи устройства стартуют 3 мая в Индии (только в Flipkart), после чего смартфон должен появится и в наших магазинах.

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(Изображение: GadgetsNow)
(Изображение: GadgetsNow)
(Изображение: BGR)
(Изображение: BGR)

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Ricci Rox, 2018-04-23 (Update: 2018-04-24)

 