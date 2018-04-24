Архитектура Intel "Tremont" придет на смену текущему поколению энергоэффективных чипов "Goldmont Plus"

Чипы со сверхнизким энергопотреблением и новой архитектурой Tremont предположительно будут произведены по нормам 10 нм техпроцесса и будут поддерживать большинство тех же инструкций, что и грядущие настольные процессоры Ice Lake. В Intel хотят дать бюджетным ПК и устройствам IoT те же возможности, что есть у ПК с полноценными процессорами Core.

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Согласно опубликованному Intel руководству для разработчиков, новое поколение чипов со сверхнизким энергопотреблением “Tremont” заменит собой линию текущего поколения Goldmont Plus, в которую входят Atom, Celeron и Pentium Silver. Детали новой микроархитектуры еще неизвестны, но с большой вероятностью новое поколение будет производится по нормам 10 нм техпроцесса.

В руководстве упоминается, что в Intel задействуют новые инструкции для исполнения в чипах Tremont, ранее доступные только в производительных процессорах. А именно, говорится о поддержке инструкций и процессов MOVDIRI, CLDEMOTE, GFNI, Cache Line Write Back и ENCLV. Последняя упомянутая инструкция повышает уровень безопасности и будет также присутствовать в грядущем поколении настольных 10-нм процессоров Ice Lake, которые заменят текущее поколение Coffee Lake.

Все эти улучшения призваны повысить общую производительность бюджетных ПК и устройств интернета вещей, которые будут выпущены в последнем квартале 2018 года. В Intel осознают огромные масштабы рынка подобных устройств, и потому всеми последними нововведениями и обновлениями компания пытается удерживать позиции энергоэффективных чипов со сверхнизким потреблением максимально близкими к высокопроизводительным процессорам Core, по крайней мере с помощью аналогичных наборов инструкций.