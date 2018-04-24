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Архитектура Intel "Tremont" придет на смену текущему поколению энергоэффективных чипов "Goldmont Plus"

Чипы со сверхнизким энергопотреблением Tremont будут обладать TDP ниже 10 Вт. (Изображение: Anandtech)
Чипы со сверхнизким энергопотреблением Tremont будут обладать TDP ниже 10 Вт. (Изображение: Anandtech)
Чипы со сверхнизким энергопотреблением и новой архитектурой Tremont предположительно будут произведены по нормам 10 нм техпроцесса и будут поддерживать большинство тех же инструкций, что и грядущие настольные процессоры Ice Lake. В Intel хотят дать бюджетным ПК и устройствам IoT те же возможности, что есть у ПК с полноценными процессорами Core.
by Bogdan Solca, 24.04.2018
Internet of Things (IoT) бизнес

Согласно опубликованному Intel руководству для разработчиков, новое поколение чипов со сверхнизким энергопотреблением “Tremont” заменит собой линию текущего поколения Goldmont Plus, в которую входят Atom, Celeron и Pentium Silver. Детали новой микроархитектуры еще неизвестны, но с большой вероятностью новое поколение будет производится по нормам 10 нм техпроцесса.

В руководстве упоминается, что в Intel задействуют новые инструкции для исполнения в чипах Tremont, ранее доступные только в производительных процессорах. А именно, говорится о поддержке инструкций и процессов MOVDIRI, CLDEMOTE, GFNI, Cache Line Write Back и ENCLV. Последняя упомянутая инструкция повышает уровень безопасности и будет также присутствовать в грядущем поколении настольных 10-нм процессоров Ice Lake, которые заменят текущее поколение Coffee Lake.

Все эти улучшения призваны повысить общую производительность бюджетных ПК и устройств интернета вещей, которые будут выпущены в последнем квартале 2018 года. В Intel осознают огромные масштабы рынка подобных устройств, и потому всеми последними нововведениями и обновлениями компания пытается удерживать позиции энергоэффективных чипов со сверхнизким потреблением максимально близкими к высокопроизводительным процессорам Core, по крайней мере с помощью аналогичных наборов инструкций.

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Bogdan Solca, 2018-04-24 (Update: 2018-04-24)

 