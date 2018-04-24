Архитектура Intel "Tremont" придет на смену текущему поколению энергоэффективных чипов "Goldmont Plus"
Согласно опубликованному Intel руководству для разработчиков, новое поколение чипов со сверхнизким энергопотреблением “Tremont” заменит собой линию текущего поколения Goldmont Plus, в которую входят Atom, Celeron и Pentium Silver. Детали новой микроархитектуры еще неизвестны, но с большой вероятностью новое поколение будет производится по нормам 10 нм техпроцесса.
В руководстве упоминается, что в Intel задействуют новые инструкции для исполнения в чипах Tremont, ранее доступные только в производительных процессорах. А именно, говорится о поддержке инструкций и процессов MOVDIRI, CLDEMOTE, GFNI, Cache Line Write Back и ENCLV. Последняя упомянутая инструкция повышает уровень безопасности и будет также присутствовать в грядущем поколении настольных 10-нм процессоров Ice Lake, которые заменят текущее поколение Coffee Lake.
Все эти улучшения призваны повысить общую производительность бюджетных ПК и устройств интернета вещей, которые будут выпущены в последнем квартале 2018 года. В Intel осознают огромные масштабы рынка подобных устройств, и потому всеми последними нововведениями и обновлениями компания пытается удерживать позиции энергоэффективных чипов со сверхнизким потреблением максимально близкими к высокопроизводительным процессорам Core, по крайней мере с помощью аналогичных наборов инструкций.