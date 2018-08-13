Процессоры Intel нового поколения будут представлены 1 октября

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Корпорация Intel готовится представить свои процессоры следующего девятого поколения, что произойдет уже 1 октября - утверждает ресурс WCCF Tech. Новый чипы будут производится по улучшенному (опять) 14 нм техпроцессу. Благодаря новому поколению рынок наконец увидит первый потребительский по-настоящему 8-ядерный чип. Первыми будут выпущены модели с разблокированным множителем и поддержкой разгона, остальные подтянутся на прилавки в начале 2019 года. Сроки выхода в точности соответствуют опубликованным ранее слухам.

Самым мощным представителем новой линейки станет Core i9-9900K, внутри у которого будут 8 ядер способных обрабатывать 16 поток в сумме. Данное решение позволит успешно конкурировать с 8-ядерниками Ryzen 2 от AMD как минимум по количеству ядер. Как решение настольного класса, новый чип будет содержать 16 МБ кэш-памяти третьего уровня и встроенную графику Intel UHD 620. Базовая частота процессора указывается на уровне 3.6 ГГц, а максимальная в Turbo Boost - 5.0 ГГц.

К Core i9 на этот раз присоединится и Core i7-9700K, в котором впервые для данной модели будет 8, а не 6 ядер. Тем не менее, данный чип обойдется без поддержки Hyperthreading. По этой же схеме i5-9600K будет с 6 ядрами, которые смогут обрабатывать лишь 6 потоков. Что ж, хотя бы литера “К” в названии осталась - и то хорошо. Детальные характеристики и цены будущих процессоров представлены в таблице ниже. Процессоры Intel все еще превосходят своих конкурентов от AMD по одноядерной производительности, но большее количество ядер должно помочь и в многоядерных баталиях с командой Красных.