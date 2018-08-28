Компания Intel анонсировала новые процессоры семейств Whiskey Lake-U и Amber Lake-Y, как логичное продолжение прошлогодних чипов 8 поколения Kaby Lake-R U-серии и Kaby Lake-Y 7 поколения соответственно. Анонсированные процессоры по-прежнему принадлежат к 8 поколению и содержат ряд улучшений в сфере коммуникаций и автономности. Серию Whiskey Lake-U с 15-Вт TDP открывает Core i3-8145U, а замыкает Core i7-8565U; 5-Вт Amber Lake-Y начинаются с Core m3-8100Y и заканчиваются Core i7-8500Y. Все новые процессоры поддерживают Hyperthreading, а в их PCH содержится встроенный контроллер USB 3.1 и гигабитный WiFi.

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Обновление от 29.08: Мы попытались выяснить у представителей компании Intel была ли внедрена в новых процессорах какая-либо защита от уязвимостей Spectre/Meltdown на аппаратном уровне. Приводим здесь полученный ответ:

Ноутбуки на основе новых производительных мобильных процессоров 8 поколения анонсированных сегодня будут поставляться с защитой внедренной производителем, которая обезопасит систему от распространенных уязвимостей, известных как “Spectre", "Meltdown” и “L1TF”. Эта защита сочетает в себе как архитектурные особенности, внедренные на аппаратном уровне, так и программную часть, а также микрокод устройства. "

Исходная статья

В те времена, когда уместить 4 ядра в чипе с 15-Вт TDP казалось невозможным, Intel анонсировала первые четырехъядерные процессоры семейства Kaby Lake-R (произошло это примерно в тех же числах что и сейчас, но в прошлом году). Производительность новых чипов оказалась очень близкой к уровню 45-ваттных Kaby Lake 7 поколения, что заставило большинство крупных производителей тут же прибрать их к рукам и наштопать ноутбуков с отличным соотношением мощи, мобильности и автономности. И пусть сегодняшний анонс не настолько революционный, но все же Intel удалось внедрить в новой архитектуре улучшения на глубоком уровне главной целью которых стали улучшения мобильности, производительности и автономности будущих устройств.

Первые детали о Whiskey Lake-U и Amber Lake-Y стали появляться еще прошлом месяце вместе со слухами о новом конвертируемом ноутбуке Dell XPS 13 2-in-1 с Intel Core i7-8500Y на борту. Были также случаи внезапного появления и исчезновения моделей на основе новых чипов на сайта таких производителей, как HP и Asus. Как бы там ни было, сегодня мы наконец получили официальное подтверждение из самых первых рук.