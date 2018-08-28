IFA 2018 | Intel представила мобильные процессоры Whiskey Lake-U и Amber Lake-Y с упором на мобильность и автономность
Обновление от 29.08: Мы попытались выяснить у представителей компании Intel была ли внедрена в новых процессорах какая-либо защита от уязвимостей Spectre/Meltdown на аппаратном уровне. Приводим здесь полученный ответ:
Ноутбуки на основе новых производительных мобильных процессоров 8 поколения анонсированных сегодня будут поставляться с защитой внедренной производителем, которая обезопасит систему от распространенных уязвимостей, известных как “Spectre", "Meltdown” и “L1TF”. Эта защита сочетает в себе как архитектурные особенности, внедренные на аппаратном уровне, так и программную часть, а также микрокод устройства. "
Исходная статья
В те времена, когда уместить 4 ядра в чипе с 15-Вт TDP казалось невозможным, Intel анонсировала первые четырехъядерные процессоры семейства Kaby Lake-R (произошло это примерно в тех же числах что и сейчас, но в прошлом году). Производительность новых чипов оказалась очень близкой к уровню 45-ваттных Kaby Lake 7 поколения, что заставило большинство крупных производителей тут же прибрать их к рукам и наштопать ноутбуков с отличным соотношением мощи, мобильности и автономности. И пусть сегодняшний анонс не настолько революционный, но все же Intel удалось внедрить в новой архитектуре улучшения на глубоком уровне главной целью которых стали улучшения мобильности, производительности и автономности будущих устройств.
Первые детали о Whiskey Lake-U и Amber Lake-Y стали появляться еще прошлом месяце вместе со слухами о новом конвертируемом ноутбуке Dell XPS 13 2-in-1 с Intel Core i7-8500Y на борту. Были также случаи внезапного появления и исчезновения моделей на основе новых чипов на сайта таких производителей, как HP и Asus. Как бы там ни было, сегодня мы наконец получили официальное подтверждение из самых первых рук.
Разбираемся с 8 поколением
На данный момент в 8 поколение процессоров Intel входят такие процессоры таких семейств: 15-Вт Kaby Lake-R, 65/95-Вт Coffee Lake, которые были запущены вместе с 65/105-Вт Kaby Lake-G в прошлом году и, конечно же, 45-Вт Coffee Lake-H. И вот, теперь Whiskey Lake-U и Amber Lake-Y стали частью 8 поколения, заменив собой чипы семейства Kaby Lake-R. Новые 15-Вт процессоры будут отличным вариантом для ноутбуков и ультрабуков. Производитель преподносит новые модели, как решение для улучшенной мобильности. производительности и автономности, позволяющее системе стать еще компактнее и портативнее. И если с 15-Вт Whiskey Lake-U все более-менее ясно, то Amber Lake-Y с TDP в 5 Вт станут действительно прекрасным выбором для ультрабуков с пассивным охлаждением.
Архитектура
Во время презентации, представители Intel подробно остановились на архитектуре новых процессоров (особенно Whiskey Lake-U). Новые чипы по-прежнему основаны на 14 нм+ техпроцессе и переняли большинство технологий у предыдущего поколения. Так, Core i5-8265U и Core i7-8565U содержат по 4 ядра и поддерживают Hyperthreading, а Core i3-8145U двухъядерный, но способен обрабатывать 4 потока.
Также, согласно Intel чипы семейства Whiskey Lake-U и Amber Lake-Y содержат интегрированный видеоадаптер Intel UHD Graphics 620, который поддерживает HDMI 1.4 и DisplayPort 1.2 (4К 30Гц и 60 Гц соответственно). Видеовыход DisplayPort 1.2 имеет встроенный LSP конвертер, который преобразует сигнал до стандарта HDMI 2.0a, в то время как встроенный контроллер запитывает дисплей ноутбука. Процессор поддерживает двухканальную память стандартов LPDDR3 2133 и DDR4 2400. В целом, в отношении графической подсистемы особых изменений не наблюдается.
А вот PCH (выполняет роль южного моста, прим. ред.) получил в свое распоряжение гигабитный беспроводной контроллер Intel Wireless-AC с поддержкой 160 МГц каналов, а также контроллер USB 3.1, в результате чего появились не занятые линии PCIe, которые теперь можно использовать для подключения дополнительной периферии. Поддерживается Thunderbolt 3 (с помощью стороннего контроллера Alpine Ridge, но на диаграмме он почему-то включен в PCH), что пригодится для подключения внешних видеокарт и накопителей Intel Optane. Кроме того, присутствуют стандартные шины SPI и eSPI для подключения сенсоров, датчиков, картридера, USB 2.0/3.0/3.1 контроллера, HD аудио кодека, SATA интерфейса и так далее.
Имеется также выделенный четырехъядерный DSP для обработки голосовых команд. Данный цифровой сигнальный процессор будет обеспечивать работу ассистентов Amazon Alexa и Microsoft Cortana даже при сверхнизком энергопотреблении.
Производительность
Для начала, имеются очевидные отличия, вроде более высокой частоты Turbo Boost и т.д., но компания Intel проводит сравнение Whiskey Lake-U с компьютерами 5-летней давности (считай, Core i5-4200U с 4 ГБ памяти DDR3). По заявлениям производителя, новые чипы способны обеспечить 12-кратный прирост автономности при подключении к сети и повышенную производительность в популярных приложениях, вроде Corel Painter 2019, Adobe Photoshop Lightroom CC, CyberLink PowerDirector и Handbrake. Как обычно бывает с анонсами, данные цифры очень относительны и конкретные результаты мы сможем выяснить только на практике после подробного тестирования нового поколения.
В Intel также заявляют, что архитектура новых процессоров была основательно переработана в целях защиты от уязвимостей Spectre и Meltdown, а значит для обеспечения безопасности теперь не придется жертвовать производительностью, как в предыдущих поколениях.
Модели и сроки поступления в продажу
Большинство характеристик процессоров семейства Whiskey Lake-U перекочевали из предыдущего поколения без изменений, но мы заметили, что частоты Turbo Boost стали выше. Также, Core i3-8145U теперь включен в новое семейство, в то время как в Kaby Lake-R Core i3 не было вообще (хотя позже Intel все же представила двухъядерный Core i3-8130U). В итоге, мы видим, что Core i3-8145U перенял все характеристики i3-8130U, за исключением предельной рабочей частоты, которая теперь составляет 3.9 ГГц.
В Amber Lake-Y все организовано по похожему принципу, - возросшие частоты при том же TDP в 5 Вт с поддержкой LPDDR3 1866 памяти, что и в Kaby Lake-Y - но схема наименований приведена к более понятному виду, вместо всяческих абстракций, вроде 7Y75. То есть, в скором времени мы должны увидеть больше ноутбуков с пассивным охлаждением, которые уже не будут страдать от низкой производительности.
Мы также спросили представителей Intel о том, как пользователям понимать, что в ноутбуке установлен чип Whiskey Lake-U, а не Kaby Lake-R, при том, что большинство производителей в обоих случаях указывают в характеристиках “процессор Intel 8 поколения”. Нам ответили, что нужно искать рядом с логотипом процессора надпись “Optimized for Connectivity”, чтобы идентифицировать новое поколение. Новые ноутбуки на основе Whiskey Lake-U и Amber Lake-Y должны появится уже во время и после выставки IFA 2018.
Источник(и)
Пресс-конференция Intel