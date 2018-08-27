Новые дроны DJI Mavic 2 уже в продаже
DJI снова на коне: компания представила свои новые дроны профессионально-потребительского уровня - Mavic 2 Pro и 2 Zoom. Камера для старшей модели разрабатывалась совместно с компанией Hasselblad. Тем не менее, оба представленных дрона обеспечивают высокое качество аэросъемки и отличные полетные характеристики.
В модели Mavic 2 Pro установлена камера Hasselblad, которая имеет достаточно большой 1-дюймовый CMOS сенсор. В данной камере также реализована изменяемая диафрагма (примерно как в Samsung Galaxy S9 Plus и Note 9) для адаптации к различным условиям съемки. Согласно DJI камера способна снимать в формате 10 бит HDR а также умеет создавать hyperlapse-видео.
Второй дрон, Mavic 2 Zoom, оснащен камерой без дополнительных лейблов. Однако, она в данном аппарате имеет двукратный оптический зум и может делать делать 48-мегапиксельные снимки во время полета. Кроме того, во время съемки HD видео доступно четырехкратное увеличение.
Согласно характеристикам, обе новых модели способны продержаться в воздухе 31 минуту. Количество разнообразных дополнительных датчиков предупреждающих о столкновении было увеличено, потому летательные аппараты самостоятельно избегают препятствий на своем пути. Вдобавок, многие обзорщики утверждают, что само крепление камеры (как минимум в Mavic 2 Zoom) стало более надежным и стабильным, чем в Mavic Pro. Тем не менее, настоящим препятствием может стать цена новых устройств. Стоимость Mavic 2 Zoom составляет $1249 (опять-таки, почти как Galaxy Note 9), а старший Mavic 2 Pro оценен на $200 дороже.