Процессоры Intel Core 9 поколения представлены официально: серии Core-X и Xeon-W также обновились

Новые потребительские процессоры Intel Core, а также HEDT Core-X, появились для того, чтобы не дать конкурентам в лице AMD Ryzen 2000 и Threadripper 2000 получить превосходство. Цены на новые чипы выше, чем у конкурентов, а значит Intel остается надеятся только на выигрыш в производительности.

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Компания Intel официально презентовала процессоры Core 9 поколения. Обновление ожидаемое, но совместный анонс серверных Xeon и энтузиастских HEDT моделей стал сюрпризом. Показанный летом 28-ядерный процессор должен был стать, по слухам, частью линейки HEDT моделей, но оказалось, что это все же серверный Xeon.

Список и характеристики потребительских процессоров 9 поколения с рекомендованными ценами:

Core i9-9900K : 8 ядер / 16 потоков, базовая частота 3.6 ГГц, максимальная 5.0 ГГц 2 активных ядра/ 4.7 ГГц 8 ядер, 16 МБ кэш, 95 Вт TDP – $580

: 8 ядер / 16 потоков, базовая частота 3.6 ГГц, максимальная 5.0 ГГц 2 активных ядра/ 4.7 ГГц 8 ядер, 16 МБ кэш, 95 Вт TDP – $580 Core i7-9700K : 8 ядер / 8 потоков, базовая частота 3.6 ГГц, максимальная 4.9 ГГц 1 ядро/ 4.6 ГГц 8 ядер, 12 МБ кэш, 95 Вт TDP – $420

: 8 ядер / 8 потоков, базовая частота 3.6 ГГц, максимальная 4.9 ГГц 1 ядро/ 4.6 ГГц 8 ядер, 12 МБ кэш, 95 Вт TDP – $420 Core i5-9600K: 6 ядер / 6 потоков, базовая частота 3.7 ГГц, максимальная 4.6 ГГц 1 ядро/ 4.3 ГГц 8 ядер, 16 МБ кэш, 95 Вт TDP – $580

Продажи данных трех моделей стартуют 19 октября, в них будет применен Solder Thermal Interface Material (STIM, или проще припой) для улучшенного теплоотвода на высоких частотах. В Intel утверждают, что новые процессоры на 10-11% производительнее в играх и требовательных приложениях, а также на 34% быстрее справляются с редактированием видео (по сравнению с предыдущим поколением).

Также на презентации были показаны 7 моделей с заблокированным множителем и TDP 65 Вт, но сроки появления и цены объявлены не были. Их характеристики приведены в списке ниже.



Core i5-9600 : 6 ядер / 6 потоков, 3.1 ГГц базовая частота, 4.5 ГГц максимальная, 9 МБ кэш, 65 Вт TDP

: 6 ядер / 6 потоков, 3.1 ГГц базовая частота, 4.5 ГГц максимальная, 9 МБ кэш, 65 Вт TDP Core i5-9500 : 6 ядер / 6 потоков, 3.0 ГГц базовая частота, 4.3 ГГц максимальная, 9 МБ кэш, 65 Вт TDP

: 6 ядер / 6 потоков, 3.0 ГГц базовая частота, 4.3 ГГц максимальная, 9 МБ кэш, 65 Вт TDP Core i5-9400 : 6 ядер / 6 потоков, 2.9 ГГц базовая частота, 4.1 ГГц максимальная, 9 МБ кэш, 65 Вт TDP

: 6 ядер / 6 потоков, 2.9 ГГц базовая частота, 4.1 ГГц максимальная, 9 МБ кэш, 65 Вт TDP Core i5-9400T : 6 ядер / 6 потоков, 1.8 ГГц базовая частота, 3.4 ГГц максимальная, 9 МБ кэш, 35 Вт TDP

: 6 ядер / 6 потоков, 1.8 ГГц базовая частота, 3.4 ГГц максимальная, 9 МБ кэш, 35 Вт TDP Core i3-9100 : 4 ядер / 4 потоков, 3.7 ГГц базовая частота, 6 МБ кэш, 65 Вт TDP

: 4 ядер / 4 потоков, 3.7 ГГц базовая частота, 6 МБ кэш, 65 Вт TDP Core i3-9000 : 4 ядер / 4 потоков, 3.7 ГГц базовая частота, 6 МБ кэш, 65 Вт TDP

: 4 ядер / 4 потоков, 3.7 ГГц базовая частота, 6 МБ кэш, 65 Вт TDP Core i3-9000T: 4 ядер / 4 потоков, 3.2 ГГц базовая частота, 6 МБ кэш, 35 Вт TDP

В Intel не стали равняться на AMD в количестве ядер в новых HEDT процессорах. Топовые модели по-прежнему содержат 18 ядер (36 потоков) и единственными заметными изменениями стали 68 линий PCIe и припой под крышкой. Характеристики и цены новых моделей приведены ниже (стоимость указана за единицу в партии из 1000 штук, потому стоимость в рознице будет выше).

Core i9-9980XE : 18 ядер / 36 потоков, 3.0 ГГц базовая частота, 4.5 ГГц максимальная для одного ядра, 24.75 МБ кэш, 165 Вт TDP – $1,979

: 18 ядер / 36 потоков, 3.0 ГГц базовая частота, 4.5 ГГц максимальная для одного ядра, 24.75 МБ кэш, 165 Вт TDP – $1,979 Core i9-9960X : 16 ядер / 32 потоков, 3.1 ГГц базовая частота, 4.5 ГГц максимальная для одного ядра, 22 МБ кэш, 165 Вт TDP – $1,684

: 16 ядер / 32 потоков, 3.1 ГГц базовая частота, 4.5 ГГц максимальная для одного ядра, 22 МБ кэш, 165 Вт TDP – $1,684 Core i9-9940X : 14 ядер / 28 потоков, 3.3 ГГц базовая частота, 4.5 ГГц максимальная для одного ядра, 19.25 МБ кэш, 165 Вт TDP – $1,387

: 14 ядер / 28 потоков, 3.3 ГГц базовая частота, 4.5 ГГц максимальная для одного ядра, 19.25 МБ кэш, 165 Вт TDP – $1,387 Core i9-9920X : 12 ядер / 24 потоков, 3.5 ГГц базовая частота, 4.5 ГГц максимальная для одного ядра, 19.25 кэш, 165 Вт TDP – $1,189

: 12 ядер / 24 потоков, 3.5 ГГц базовая частота, 4.5 ГГц максимальная для одного ядра, 19.25 кэш, 165 Вт TDP – $1,189 Core i9-9900X : 10 ядер / 20 потоков, 3.5 ГГц базовая частота, 4.5 ГГц максимальная для одного ядра, 19.25 МБ кэш, 165 Вт TDP – $989

: 10 ядер / 20 потоков, 3.5 ГГц базовая частота, 4.5 ГГц максимальная для одного ядра, 19.25 МБ кэш, 165 Вт TDP – $989 Core i9-9820X : 10 ядер / 20 потоков, 3.3 ГГц базовая частота, 4.2 ГГц максимальная для одного ядра, 16.5 МБ кэш, 165 Вт TDP – $889

: 10 ядер / 20 потоков, 3.3 ГГц базовая частота, 4.2 ГГц максимальная для одного ядра, 16.5 МБ кэш, 165 Вт TDP – $889 Core i9-9800X: 8 ядер / 16 потоков, 3.8 ГГц базовая частота, 4.5 ГГц максимальная для одного ядра, 16.5 МБ кэш, 165 Вт TDP – $589

Что касается серверных процессоров Xeon, Intel показала только одну модель - W-3175X, которая содержит 28 ядер (56 потоков), способных работать на частоте от 3.1 до 4.3 ГГц (максимальная для одного ядра). Объем кэш-памяти составляет 38.5 МБ, а TDP указан на уровне 255 Вт. Сроки появления в продаже и стоимость не назывались.