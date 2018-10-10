Процессоры Intel Core 9 поколения представлены официально: серии Core-X и Xeon-W также обновились
Компания Intel официально презентовала процессоры Core 9 поколения. Обновление ожидаемое, но совместный анонс серверных Xeon и энтузиастских HEDT моделей стал сюрпризом. Показанный летом 28-ядерный процессор должен был стать, по слухам, частью линейки HEDT моделей, но оказалось, что это все же серверный Xeon.
Список и характеристики потребительских процессоров 9 поколения с рекомендованными ценами:
- Core i9-9900K: 8 ядер / 16 потоков, базовая частота 3.6 ГГц, максимальная 5.0 ГГц 2 активных ядра/ 4.7 ГГц 8 ядер, 16 МБ кэш, 95 Вт TDP – $580
- Core i7-9700K: 8 ядер / 8 потоков, базовая частота 3.6 ГГц, максимальная 4.9 ГГц 1 ядро/ 4.6 ГГц 8 ядер, 12 МБ кэш, 95 Вт TDP – $420
- Core i5-9600K: 6 ядер / 6 потоков, базовая частота 3.7 ГГц, максимальная 4.6 ГГц 1 ядро/ 4.3 ГГц 8 ядер, 16 МБ кэш, 95 Вт TDP – $580
Продажи данных трех моделей стартуют 19 октября, в них будет применен Solder Thermal Interface Material (STIM, или проще припой) для улучшенного теплоотвода на высоких частотах. В Intel утверждают, что новые процессоры на 10-11% производительнее в играх и требовательных приложениях, а также на 34% быстрее справляются с редактированием видео (по сравнению с предыдущим поколением).
Также на презентации были показаны 7 моделей с заблокированным множителем и TDP 65 Вт, но сроки появления и цены объявлены не были. Их характеристики приведены в списке ниже.
- Core i5-9600: 6 ядер / 6 потоков, 3.1 ГГц базовая частота, 4.5 ГГц максимальная, 9 МБ кэш, 65 Вт TDP
- Core i5-9500: 6 ядер / 6 потоков, 3.0 ГГц базовая частота, 4.3 ГГц максимальная, 9 МБ кэш, 65 Вт TDP
- Core i5-9400: 6 ядер / 6 потоков, 2.9 ГГц базовая частота, 4.1 ГГц максимальная, 9 МБ кэш, 65 Вт TDP
- Core i5-9400T: 6 ядер / 6 потоков, 1.8 ГГц базовая частота, 3.4 ГГц максимальная, 9 МБ кэш, 35 Вт TDP
- Core i3-9100: 4 ядер / 4 потоков, 3.7 ГГц базовая частота, 6 МБ кэш, 65 Вт TDP
- Core i3-9000: 4 ядер / 4 потоков, 3.7 ГГц базовая частота, 6 МБ кэш, 65 Вт TDP
- Core i3-9000T: 4 ядер / 4 потоков, 3.2 ГГц базовая частота, 6 МБ кэш, 35 Вт TDP
В Intel не стали равняться на AMD в количестве ядер в новых HEDT процессорах. Топовые модели по-прежнему содержат 18 ядер (36 потоков) и единственными заметными изменениями стали 68 линий PCIe и припой под крышкой. Характеристики и цены новых моделей приведены ниже (стоимость указана за единицу в партии из 1000 штук, потому стоимость в рознице будет выше).
- Core i9-9980XE: 18 ядер / 36 потоков, 3.0 ГГц базовая частота, 4.5 ГГц максимальная для одного ядра, 24.75 МБ кэш, 165 Вт TDP – $1,979
- Core i9-9960X: 16 ядер / 32 потоков, 3.1 ГГц базовая частота, 4.5 ГГц максимальная для одного ядра, 22 МБ кэш, 165 Вт TDP – $1,684
- Core i9-9940X: 14 ядер / 28 потоков, 3.3 ГГц базовая частота, 4.5 ГГц максимальная для одного ядра, 19.25 МБ кэш, 165 Вт TDP – $1,387
- Core i9-9920X: 12 ядер / 24 потоков, 3.5 ГГц базовая частота, 4.5 ГГц максимальная для одного ядра, 19.25 кэш, 165 Вт TDP – $1,189
- Core i9-9900X: 10 ядер / 20 потоков, 3.5 ГГц базовая частота, 4.5 ГГц максимальная для одного ядра, 19.25 МБ кэш, 165 Вт TDP – $989
- Core i9-9820X: 10 ядер / 20 потоков, 3.3 ГГц базовая частота, 4.2 ГГц максимальная для одного ядра, 16.5 МБ кэш, 165 Вт TDP – $889
- Core i9-9800X: 8 ядер / 16 потоков, 3.8 ГГц базовая частота, 4.5 ГГц максимальная для одного ядра, 16.5 МБ кэш, 165 Вт TDP – $589
Что касается серверных процессоров Xeon, Intel показала только одну модель - W-3175X, которая содержит 28 ядер (56 потоков), способных работать на частоте от 3.1 до 4.3 ГГц (максимальная для одного ядра). Объем кэш-памяти составляет 38.5 МБ, а TDP указан на уровне 255 Вт. Сроки появления в продаже и стоимость не назывались.