Известному разработчику удалось взломать iOS на своем iPhone XS Max

Известный iOS разработчик Люка Тадеско (Luca Tudesco) сообщил, что jailbreak на платформе A12 в iPhone XS Max возможен. /то может быт ькак-то взаимосвязано с недавним утверждением группы Pangu о том, что им удалось обойти ограничения iOS 12. Тем не менее, о присутствии решения в открытом доступе речи пока не идет.

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Возможности кастомизации операционной системы от Apple часто называют ограниченными относительно Android. Исправить это (по-крайней мере частично) можно с помощью процедуры под названием jailbreak. Данный хак позволяет получить большую свободу действий в iOS, что, правда, очень не нравится ребятам из Купертино.

Люка Тадеско (Luca Tudesco) - человек тесно связанный с jailbreak - сообщил, что ему удалось успешно обойти ограничения на последних флагманах от Apple. От его имени был написан Твит с такой фразой: "...сейчас я закончил взлом iPhone XS Max...", на который один из его подписчиков попросил уточнить, что тот имеет ввиду. В ответ Тадеско написал: "Да, мне действительно удалось сделать jailbreak A12".

Разработчику удалось взломать собственный iPhone XS Max, но это не единственный смартфон на новом чипе Apple A12 bionic. Потому, новость выглядит недостаточно правдиво. Вместе с тем, недавно поступала информация о том, что группа Pangu успешно взломала iOS 12.

Тем не менее, рабочего метода jailbreak на данный момент в открытом доступе все еще нет. Потому, рано обрадовавшимся владельцам iPhone XS Max придется еще немного подождать.