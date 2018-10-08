Известному разработчику удалось взломать iOS на своем iPhone XS Max
Возможности кастомизации операционной системы от Apple часто называют ограниченными относительно Android. Исправить это (по-крайней мере частично) можно с помощью процедуры под названием jailbreak. Данный хак позволяет получить большую свободу действий в iOS, что, правда, очень не нравится ребятам из Купертино.
Люка Тадеско (Luca Tudesco) - человек тесно связанный с jailbreak - сообщил, что ему удалось успешно обойти ограничения на последних флагманах от Apple. От его имени был написан Твит с такой фразой: "...сейчас я закончил взлом iPhone XS Max...", на который один из его подписчиков попросил уточнить, что тот имеет ввиду. В ответ Тадеско написал: "Да, мне действительно удалось сделать jailbreak A12".
Разработчику удалось взломать собственный iPhone XS Max, но это не единственный смартфон на новом чипе Apple A12 bionic. Потому, новость выглядит недостаточно правдиво. Вместе с тем, недавно поступала информация о том, что группа Pangu успешно взломала iOS 12.
Тем не менее, рабочего метода jailbreak на данный момент в открытом доступе все еще нет. Потому, рано обрадовавшимся владельцам iPhone XS Max придется еще немного подождать.