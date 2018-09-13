Новые Apple Watch 4 поколения получили полный редизайн и считыватель ЭКГ сертифицированный FDA
Как и утверждалось во множестве утечек в Сети, Apple представила новое поколение своих часов с увеличенным OLED дисплеем. Он стал значительно больше предыдущего: активная область увеличилась на 30%. При этом гаджет стал тоньше , а углы стали более скругленными. На новом дисплее может отображаться до 8 показателей с различной важной для пользователя информацией - это гораздо больше, чем в Watch 3 поколения и более ранних моделях.
В новых часах установлен чип Apple S4 c архитектурой ARM. Американская компания сохраняет лидерство в сегменте чипов для умных часов и новый S4 стал в два раза производительнее предыдущей версии, однако при это расходует меньше заряда. Для сравнения, анонсированный недавно Snapdragon 3100 имеет те же ядра, что были в Snapdragon 2100, но с улучшенной энергоэффективностью. Чип S4 отвечает за работу нового датчика пульса с возможностью снятия ЭКГ через Digital Crown и по данному параметру он сертифицирован FDA. Вам нужно лишь прикоснуться к колесику на 30 секунд и устройство отобразит результаты измерений в реальном времени.
Предыдущие Apple Watch уже не раз спасали жизни своих владельцев, предупреждая о аномалиях пульса. Часы нового поколения, как мы надеемся, смогут делать это еще лучше, благодаря улучшенному пульсометру, детектору падения и встроенному сигналу SOS. Если пользователь упадет и не встанет в течении 60 секунд, устройство отсылает уведомления заранее заданным адресатам. Есть также дополнительные функции отслеживания здоровья для женщин и диабетиков с помощью подключения устройств от сторонних производителей. Кроме того есть и целый набор дополнительных программных фишек завязанных на активность, в том числе и распознавание занятий йогой.
Новые Apple Watch будут продаваться в двух размерах (40 и 44 мм) по цене от $399 за вариант с GPS и $499 за версию с GPS+LTE. Предзаказы стартуют 14 сентября, а появление в продаже ожидается с 21 сентября 2018.