Новые Apple Watch 4 поколения получили полный редизайн и считыватель ЭКГ сертифицированный FDA

Apple представила новую версию самых продаваемых в мире смарт-часов. Новые Apple Watch 4 поколения теперь в более тонком корпусе с увеличенным дисплеем научились снимать ЭКГ, а также обзавелись колесиком Digital Crown с обратной связью.

Обзоры , Новости , Процессоры , Видеокарты , Статьи , Разделы , Прочее или частичное? аксессуары , AMD , Android , Apple , ARM , Audio , Bay Trail , бизнес , Cannon Lake , таблицы , Chinese Tech , Chromebook , Coffee Lake , Console , трансформеры , Cryptocurrency , Cyberlaw , выгодно , компьютеры , Fail , Gadget , Galaxy Note , Galaxy S , Gamecheck , игры , Geforce , Google Nexus / Pixel , How To , Internet of Things (IoT) , iOS , iPad Pro , iPhone , Kaby Lake , ноутбуки , Linux / Unix , MacBook , Monitor , MSI , OnePlus Two , планшетофоны , слухи , Ryzen (Zen) , Security , Smart Home , телефоны , умные часы , Software , хранение данных , планшеты , Thunderbolt , сенсорный , Ultrabook , Virtual Reality (VR) / Augmented Reality (AR) , Wearable , Whiskey Lake , Windows , рабочие станции , XPS без изображений

Как и утверждалось во множестве утечек в Сети, Apple представила новое поколение своих часов с увеличенным OLED дисплеем. Он стал значительно больше предыдущего: активная область увеличилась на 30%. При этом гаджет стал тоньше , а углы стали более скругленными. На новом дисплее может отображаться до 8 показателей с различной важной для пользователя информацией - это гораздо больше, чем в Watch 3 поколения и более ранних моделях.

В новых часах установлен чип Apple S4 c архитектурой ARM. Американская компания сохраняет лидерство в сегменте чипов для умных часов и новый S4 стал в два раза производительнее предыдущей версии, однако при это расходует меньше заряда. Для сравнения, анонсированный недавно Snapdragon 3100 имеет те же ядра, что были в Snapdragon 2100, но с улучшенной энергоэффективностью. Чип S4 отвечает за работу нового датчика пульса с возможностью снятия ЭКГ через Digital Crown и по данному параметру он сертифицирован FDA. Вам нужно лишь прикоснуться к колесику на 30 секунд и устройство отобразит результаты измерений в реальном времени.

Предыдущие Apple Watch уже не раз спасали жизни своих владельцев, предупреждая о аномалиях пульса. Часы нового поколения, как мы надеемся, смогут делать это еще лучше, благодаря улучшенному пульсометру, детектору падения и встроенному сигналу SOS. Если пользователь упадет и не встанет в течении 60 секунд, устройство отсылает уведомления заранее заданным адресатам. Есть также дополнительные функции отслеживания здоровья для женщин и диабетиков с помощью подключения устройств от сторонних производителей. Кроме того есть и целый набор дополнительных программных фишек завязанных на активность, в том числе и распознавание занятий йогой.

Новые Apple Watch будут продаваться в двух размерах (40 и 44 мм) по цене от $399 за вариант с GPS и $499 за версию с GPS+LTE. Предзаказы стартуют 14 сентября, а появление в продаже ожидается с 21 сентября 2018.