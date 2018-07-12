Apple анонсировала обновленные MacBook Pro: до 32 ГБ ОЗУ и процессоры Core i9

Без особых церемоний, сегодня компания Apple представила долгожданное обновление серии MacBook Pro. В моделях 2018 года дизайн корпуса остался неизменным, но характеристики пополнились свежими процессорами и видеокартами. Также были увеличены объем оперативной памяти и емкость батарей.

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Компания Apple зачастую анонсирует новые продукты прибегая к длительным видео-презентациям, которые транслируются по всему миру. Однако, порой такая шумиха попросту не требуется. Новые модели MacBook Pro, которые Apple сегодня представила во время обычного пресс-релиза, являются тому доказательством.

Обновленные MacBook Pro 2018 года достаточно сильно задержались на своем пути, учитывая, что все конкуренты из ПК-сферы много месяцев назад обзавелись свежими процессорами. Неспешность производителя в этом плане продолжает подвергаться критике со стороны прессы и фанатского сообщества.

Пользователи MacBook Pro наконец дождались обновленных версий любимых продуктов, однако самые горячие фанаты Mac могут быть слегка разочарованы. Дело в том, что в MacBook Pro 13 и 15 используются те же корпус и клавиатура, что и в прошлом поколении, но в Apple утверждают, что в третьем поколении механизма Butterfly им удалось снизить шум от нажатий клавиш. Не изменился и набор портов - в устройствах по-прежнему имеется четыре разъема Thunderbolt 3 и 3.5 мм аудиоразъем.

Основные изменения произошли в начинке устройств: Apple наконец перешла на процессоры серии Intel Core восьмого поколения. В MacBook Pro 13 теперь устанавливаются четырехъядерные ЦП, а MacBook Pro 15 обзаведется чипами с шестью ядрами, в том числе Core i9-8950HK. Также, в 15-дюймовой модели теперь может быть установлено до 32 ГБ DDR4 ОЗУ, иными словами, максимальный объем памяти увеличился в два раза. При этом 13-дюймовая модель по-прежнему ограничена 16 гигабайтами LPDDR3 памяти. Графическая подсистема также получила обновление: вместо Intel Iris Plus 640, данная модель теперь будет оснащаться Intel Iris Plus 655. В свою очередь в MacBook Pro 15 будут устанавливаться видеокарты AMD Radeon Pro 555X и AMD Radeon Pro 560X в зависимости от конфигурации.

Два предыдущих поколения MacBook Pro порой критиковались за сниженную автономность по сравнению со своими предшественниками (использовались батареи меньшей емкости). Стереть дурные воспоминания Apple попытается в моделях 2018 года, установив батареи емкостью 58 Вт·ч в MacBook Pro 13 и 83 Вт·ч в MacBook Pro 15.

За исключением свежих процессоров, увеличенные батареи точно станут самым значимым изменением в серии в текущем году. Также, присутствует и пара незначительных нововведений: дисплеи Retina теперь используют технологию TrueTone, а в обеих новых моделях MacBook Pro 2018 года теперь встроен чип Apple T2 для обеспечения защиты и безопасности. Вдобавок и впервые на MacBook Pro, появилась возможность использовать голосовой помощник Siri.

Обновленные MacBook Pro 2018 года уже доступны, минимальные цены составляют 1799 долларов за 13-дюймовую и 2399 долларов за 15-дюймовую модель. Со старыми процессорами пока остаются устройства, которые производитель не упомянул на презентации - MacBook Air, 12-дюймовый MacBook и 13-дюймовый MacBook Pro с Touchbar.