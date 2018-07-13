Компания Fujitsu начнет производство памяти Nano-RAM в следующем году

Память типа NRAM состоит из углеродных нанотрубок, благодаря чему она будет эффективней существующих технологий 3D XPoint и NAND-Флеш. Согласно Nantero - компании занимающейся разработкой NRAM - новая технология позволит добиться повышенной скорости записи при меньшем энергопотреблении и сниженной стоимости. Также утверждается, что такие чипы устойчивы к высокой температуре (до 800 градусов Цельсия).

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Fujitsu собирается устроить революцию на рынке энергонезависимой памяти с помощью новой технологии NRAM (Nano-RAM). Японская компания лицензировала технологию NRAM у компании из США, которая ведет разработки в области нанотехнологий (Nantero inc.) в 2016 году. Новый тип оперативной памяти должен стать серьезной альтернативой существующим технологиям 3D XPoint и NVDIMM, которые используются в высокоскоростных твердотельных накопителях.

Чипы NRAM создаются на основе углеродных нанотрубок, которые в 50 раз крепче стали, но при это их плотность в два раза меньше чем у алюминия, а их диаметр составляет 1/50000 толщины человеческого волоса. В Nantero заявляют, что данный тип памяти сможет обеспечить более высокую пропускную способность при меньшем потреблении энергии и будет дешевле в производстве, чем существующие технологии. Вдобавок утверждается, что чипы NRAM смогут работать при температурах до 800 °C, срок хранения данных составит 10 лет при 300 °C и 1000 лет при 85 °C. Такие характеристики могут принести серьезный вклад в развитие потребительского, научного и военного сектора технологий.

На данный момент, как говорят в Fujitsu, технология NRAM находится на окончательной стадии разработки, компания рассчитывает начать массовое производство в 2019 году на собственном проприетарном оборудовании с техпроцессом 55 нм. Несмотря на то, что появление первых продуктов с применением новой технологии ожидается на протяжении следующего года, процесс внедрения будет постепенным. Тем не менее, крупные производители, такие как Dell, Cisco, Kingston и CFT Capital, уже подписали соглашение о поддержке распространения NRAM, а значит потребительские продукты должны появится уже в начале 2020 года.