Будущие продукты Microsoft Surface позволят взаимодействовать с системой без помощи сенсорного экрана
Помните все эти голографические экраны и полупрозрачные дисплеи из фильмов Особое мнение и Аватар? Считаете, что было бы круто, если бы подобные технологии применялись как минимум в носимых устройствах? Что ж, оказывается Microsoft уже работает над чем-то подобным! Внедрить свои наработки производитель планирует в будущих продуктах линейки Surface.
Патент Microsoft на систему бесконтактного ввода был подан еще в 2016 году, а принят совсем недавно (10 июля); он описывает технологию совсем не похожую на предыдущие попытки в этой сфере, вроде Nokia project McLaren, которые так и не дошли до потребительских устройств. Новая система бесконтактного ввода имеет схожие черты с камерой Apple TrueDepth, дебютировавшей в iPhone X. И хоть Apple уже реализовала определенный способ взаимодействия с гаджетом не требующий прикосновений, для нормальной работы с ним по-прежнему необходим сенсорный дисплей. Вот как, предположительно, будет работать система бесконтактного ввода Microsoft:
Отслеживающая система, включающая 3D камеру и/или другие датчики используется для получения объемной карты зоны, в которой находятся объекты (руки пользователя). Точки на карте анализируются для распознавания движения на определенном расстоянии. Позиция движущихся целей затем преобразуется в движения курсора. Таким образом, указателем можно будет управлять, например, пальцем руки не касаясь самого экрана. Кроме того, система сможет распознавать дополнительные действия и жесты.
Появиться данная система может в будущих устройствах линейки Surface от Microsoft, но доподлинно известно лишь, что произойдет это точно не в текущем году.