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Будущие продукты Microsoft Surface позволят взаимодействовать с системой без помощи сенсорного экрана

Технология бесконтактного ввода от Microsoft может появится в будущих ноутбуках, смартфонах и планшетах Surface. (Изображение: Techbox)
Технология бесконтактного ввода от Microsoft может появится в будущих ноутбуках, смартфонах и планшетах Surface. (Изображение: Techbox)
Все мы знаем, что в последних продуктах Apple есть альтернативные возможности ввода при помощи жестов, которые реализованы на базе системы TrueDepth 3D, но при этом в самом экране по-прежнему имеется сенсорный слой. Согласно последнему зарегистрированному патенту Microsoft, в своих будущих продуктах компания планирует отказаться от сенсорного экрана, полагаясь лишь на карту глубины, формируемую специальной системой для вычисления позиции курсора и жестов пользователя.
by Bogdan Solca, 17.07.2018
ноутбуки телефоны сенсорный Ultrabook

Помните все эти голографические экраны и полупрозрачные дисплеи из фильмов Особое мнение и Аватар? Считаете, что было бы круто, если бы подобные технологии применялись как минимум в носимых устройствах? Что ж, оказывается Microsoft уже работает над чем-то подобным! Внедрить свои наработки производитель планирует в будущих продуктах линейки Surface.

Патент Microsoft на систему бесконтактного ввода был подан еще в 2016 году, а принят совсем недавно (10 июля); он описывает технологию совсем не похожую на предыдущие попытки в этой сфере, вроде Nokia project McLaren, которые так и не дошли до потребительских устройств. Новая система бесконтактного ввода имеет схожие черты с камерой Apple TrueDepth, дебютировавшей в iPhone X. И хоть Apple уже реализовала определенный способ взаимодействия с гаджетом не требующий прикосновений, для нормальной работы с ним по-прежнему необходим сенсорный дисплей. Вот как, предположительно, будет работать система бесконтактного ввода Microsoft:

Отслеживающая система, включающая 3D камеру и/или другие датчики используется для получения объемной карты зоны, в которой находятся объекты (руки пользователя). Точки на карте анализируются для распознавания движения на определенном расстоянии. Позиция движущихся целей затем преобразуется в движения курсора. Таким образом, указателем можно будет управлять, например, пальцем руки не касаясь самого экрана. Кроме того, система сможет распознавать дополнительные действия и жесты.

Появиться данная система может в будущих устройствах линейки Surface от Microsoft, но доподлинно известно лишь, что произойдет это точно не в текущем году.

Схема, показывающая процесс распознавания движения пальца с помощью объемной карты глубины (Изображение: Patently Apple)
Схема, показывающая процесс распознавания движения пальца с помощью объемной карты глубины (Изображение: Patently Apple)

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Bogdan Solca, 2018-07-17 (Update: 2018-07-17)

 