На смену iPhone 5c/SE пришел Apple iPhone Xr, который будет чуть дешевле старших моделей

Конечно же, главной премьерой вчерашнего дня являются инновационные и, соответственно, дорогостоящие iPhone Xs и iPhone Xs Max. Однако не стоит забывать про более доступную альтернативу - iPhone Xr - у которого есть потенциал стать всенародным любимцем. Вызывающий ностальгию по iPhone 5c и iPhone SE, iPhone Xr несет в себе большинство характеристик и черт своих старших братьев по уменьшенной на $250 цене.

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Новый iPhone Xr очень напоминает улучшенную и современную версию популярного iPhone 5c с достаточно разумным ценников и богатым набором расцветок корпуса. Но только этого бы не хватило для оправдания его стоимости, потому идейно он напоминает iPhone SE, в котором была мощная современная начинка в корпусе устройств предыдущих поколений.

В iPhone Xr установлен новейший чипсет A12 Bionic, который несет нехилую прибавку в производительности и энергоэффективности. Он также имеет отдельный нейропроцессор, который обеспечивает работу ИИ-возможностей, вроде улучшенной съемки камерой. Последнее очень важно, так как iPhone Xr единственный из новой линейки имеет одиночную основную камеру. Тем не менее, упомянутые возможности позволяют создавать портретные снимки (скорее всего также, как это реализовано в Pixel 2) без вспомогательного фотосенсора.

Спереди смартфон выглядит также, как iPhone X, а в качестве материалов корпуса использованы стекло и алюминий, как в iPhone 8. В устройстве установлен 6.1-дюймовый LCD дисплей, благодаря чему по размерам смартфон является чем-то средним между Xs и Xs Max. Так как вместо OLED здесь используется технология LCD, картинка на экране будет не такой насыщенной и контрастной как у старших моделей, но недостатком это считать не стоит, так как очень качественных LCD дисплеев на рынке очень много.

Среди других особенностей стоит упомянуть iOS 12 со всеми ее улучшениями, поддержку двух SIM карт (Nano-SIM + eSIM), а также гигабитный модуль LTE.

Характеристики:

Чипсет: A12 Bionic

Встроенная память: 64/128/256 ГБ

Дисплей: 6.1-дюймовый 1792 x 828 IPS LCD, 625 кд/м 2 , true tone

, true tone Камеры: 12 МП f/1.8 (основная); 7 МП f/2.2 (фронтальная)

Доступные расцветки: черный, белый, синий, желтый, коралловый и PRODUCT(RED)

Пыле- влагозащита по стандарту IP67

Рекомендованная производителем стоимость iPhone Xr составляет $749, но вам придется подождать до 19 октября, когда начнуться предзаказы. Ну а в продаже смартфон появится 26 октября. С каждой покупки смартфонов в цвете PRODUCT(RED идут прямые отчисления в Глобальный фонд для борьбы со СПИДом.