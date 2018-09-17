Samsung Galaxy Note 9 взорвался внутри женской сумочки

Два года назад все смартфоны Galaxy Note 7 были отозваны из-за спонтанных возгораний и взрывов батареи. Новый Note 9 может вскоре пойти по протоптанной дорожке, так как жительница Нью-Йорка подала иск против Samsung, из-за того что Note 9, по ее утверждениям, взорвался прямо в ее сумке.

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Все мы помним как в Samsung завоевали себе дурную славу после того как производителю пришлось отозвать все смартфоны Galaxy Note 7 из-за чрезмерного нагрева внутренних компонентов, который приводил к возгораниям и взрывам. Судя по всему, на путь “огня и пламени” может ступить еще один флагман от корейского производителя - стало известно о первом случае возгорания Note 9.

Как утверждается в иске Дианы Чанг (Diane Chung) против Samsung, ее Note 9 сильно нагрелся, когда она ехала в лифте. После этого она положила смартфон в сумочку, из которой через некоторое время послышался свист и повалил дым.

Владелица попыталась достать смартфон из сумки, в результате чего обожгла пальцы. Несмотря на панику от большого количества дыма, ей все же удалось выкинуть пылающий девайс из лифта. По словам очевидцев, смартфон продолжал пылать, пока случайный прохожий не опустил его в ведро с водой.

Чанг утверждает, что в результате инцидента она получила травмы, из-за которых теперь не способна работать на данный момент, а в своем иске требует от Samsung компенсации и остановки продаж Galaxy Note 9.

В иске события, судя по всему, описаны чуть красноречивее, чем имели место в реальности, но оставим комментарии по этому поводу за юристами корейского производителя. Как бы там ни было, Samsung вряд-ли станет снимать Note 9 с продаж из-за единичного случая. Вероятность реализации сценария в стиле Note 7 имеется, но будем надеятся что этого не произойдет.