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Топовая начинка от Samsung: новый 8-нм чипсет Exynos 9820 с ядрами Cortex-A75

Чипсет Exynos 9820 (Изображение: Samsung)
Чипсет Exynos 9820 (Изображение: Samsung)
Компания Samsung показала новый топовый чипсет Exynos 9820. Данный чип будет использоваться в таких флагманских устройствах как Galaxy S10 и Note 10. Он основан на 8-нм техпроцессе и оснащен новым графическим процессором Mali-G76 (как в Kirin 980).
by Ricci Rox, 15.11.2018
Android ARM бизнес телефоны Galaxy Note

На днях Samsung анонсировала запуск своей новой флагманской однокристальной системы Exynos 9820. Чипсет является прямым преемником Exynos 9810, который был выпущен в начале этого года, и будет использоваться в начинке ряда флагманов следующего поколения Samsung.

Процессорная часть в Exynos 9820 состоит из 8 ядер: два модифицированных ядра Mongoose 4, два высокопроизводительных ядра Cortex-A75 и четыре энергоэффективных ядра Cortex-A55. Процессор основан на на 8-нм LPP FinFET техпроцессе  (Low Power Plus – та же производительность на меньшем чипе). Для сравнения, его предшественник Exynos 9810 производился по 10-нм техпроцессу. По многоядерной производительности Exynos 9820, имеет превосходство в 15% над Exynos 9810, одноядерная производительность возросла 20%, а при сниженном энергопотреблении - на все 40%.

Также, Exynos 9820 оснащен специальным отдельным нейропроцессором (обеспечивающим аппаратное ускорение работы алгоритмов машинног ообучения), чего не было в Exynos 9810. Что касается графики: тут установлен графический процессор Mali-G76 MP12. Его также можно отыскать в новом Kirin 980, однако в компании HiSilicon предпочли выбрать менее мощный вариант MP10 (10 ядер, а не 12).

Кроме того, Exynos 9820 - это первый чипсет на рынке с возможностью записи видео в формате 8К при 30 к/с.

В итоге можно считать, что в Samsung предложили достойное обновление, особенно в плане производительности. Даже несмотря на использование старых ядер, Cortex-A75 достигнут новый уровень производительности. С другой стороны, такая инновация продиктована необходимостью хоть как-то улучшить ситуацию с энергоэффективностью Exynos. Да, пусть он не настолько же впечатляет как Kirin 980 от Huawei, но все же является отличным предложением от Samsung.

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Ricci Rox, 2018-11-15 (Update: 2018-11-15)

 