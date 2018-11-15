Топовая начинка от Samsung: новый 8-нм чипсет Exynos 9820 с ядрами Cortex-A75

Компания Samsung показала новый топовый чипсет Exynos 9820. Данный чип будет использоваться в таких флагманских устройствах как Galaxy S10 и Note 10. Он основан на 8-нм техпроцессе и оснащен новым графическим процессором Mali-G76 (как в Kirin 980).

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На днях Samsung анонсировала запуск своей новой флагманской однокристальной системы Exynos 9820. Чипсет является прямым преемником Exynos 9810, который был выпущен в начале этого года, и будет использоваться в начинке ряда флагманов следующего поколения Samsung.

Процессорная часть в Exynos 9820 состоит из 8 ядер: два модифицированных ядра Mongoose 4, два высокопроизводительных ядра Cortex-A75 и четыре энергоэффективных ядра Cortex-A55. Процессор основан на на 8-нм LPP FinFET техпроцессе (Low Power Plus – та же производительность на меньшем чипе). Для сравнения, его предшественник Exynos 9810 производился по 10-нм техпроцессу. По многоядерной производительности Exynos 9820, имеет превосходство в 15% над Exynos 9810, одноядерная производительность возросла 20%, а при сниженном энергопотреблении - на все 40%.

Также, Exynos 9820 оснащен специальным отдельным нейропроцессором (обеспечивающим аппаратное ускорение работы алгоритмов машинног ообучения), чего не было в Exynos 9810. Что касается графики: тут установлен графический процессор Mali-G76 MP12. Его также можно отыскать в новом Kirin 980, однако в компании HiSilicon предпочли выбрать менее мощный вариант MP10 (10 ядер, а не 12).

Кроме того, Exynos 9820 - это первый чипсет на рынке с возможностью записи видео в формате 8К при 30 к/с.

В итоге можно считать, что в Samsung предложили достойное обновление, особенно в плане производительности. Даже несмотря на использование старых ядер, Cortex-A75 достигнут новый уровень производительности. С другой стороны, такая инновация продиктована необходимостью хоть как-то улучшить ситуацию с энергоэффективностью Exynos. Да, пусть он не настолько же впечатляет как Kirin 980 от Huawei, но все же является отличным предложением от Samsung.