Встречайте Mate 20 Pro - ультимативный ответ Huawei на iPhone XS Max

Главная задача Mate 20 Pro - стать прямым конкурентом iPhone XS Max и, честно говоря, у него есть все необходимое, чтобы в этом преуспеть. Здесь мы взглянем на основные отличия от предшественника, чтобы выяснить насколько серьезный соперник появился Apple. Сможет ли новый флагман от Huawei держаться наравне с предложениями от Apple и Samsung в предстоящий праздничный сезон?

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В Huawei наконец пролили свет на очень ожидаемое обновление в лице Mate 20 и Mate 20 Pro в ходе мероприятия, которое состоялось сегодня в Лондоне. Как и утверждалось в большинстве утечек, на дисплее смартфона будет вырез, а 3.5 мм аудио разъема не будет, в отличие от прошлогоднего Mate 10 Pro. В остальном же, новинка максимально следует прообразу предшественника.

Диагональ дисплея выросла с 6 до 6.3 дюймов, края дисплея теперь скругленные и плавно перетекают в грани, разрешение составляет 3120 x 1440 пикселей, поддерживается HDR. В Huawei снова используют матрицу OLED типа с малым временем отклика, благодаря чему при передвижении объектов на экране не возникает шлейфов и остаточного изображения. Соотношение сторон у нового флагмана также немного изменилось - Mate 20 Pro стал уже и теперь удобнее лежит в руке.