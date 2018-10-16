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Встречайте Mate 20 Pro - ультимативный ответ Huawei на iPhone XS Max

Mate 20 Pro (слева) и Mate 10 Pro (справа)
Mate 20 Pro (слева) и Mate 10 Pro (справа)
Главная задача Mate 20 Pro - стать прямым конкурентом iPhone XS Max и, честно говоря, у него есть все необходимое, чтобы в этом преуспеть. Здесь мы взглянем на основные отличия от предшественника, чтобы выяснить насколько серьезный соперник появился Apple. Сможет ли новый флагман от Huawei держаться наравне с предложениями от Apple и Samsung в предстоящий праздничный сезон?
by Allen Ngo, 16.10.2018
Android Chinese Tech сенсорный телефоны

В Huawei наконец пролили свет на очень ожидаемое обновление в лице Mate 20 и Mate 20 Pro в ходе мероприятия, которое состоялось сегодня в Лондоне. Как и утверждалось в большинстве утечек, на дисплее смартфона будет вырез, а 3.5 мм аудио разъема не будет, в отличие от прошлогоднего Mate 10 Pro. В остальном же, новинка максимально следует прообразу предшественника.

Диагональ дисплея выросла с 6 до 6.3 дюймов, края дисплея теперь скругленные и плавно перетекают в грани, разрешение составляет 3120 x 1440 пикселей, поддерживается HDR. В Huawei снова используют матрицу OLED типа с малым временем отклика, благодаря чему при передвижении объектов на экране не возникает шлейфов и остаточного изображения. Соотношение сторон у нового флагмана также немного изменилось - Mate 20 Pro стал уже и теперь удобнее лежит в руке.

У Mate 20 Pro теперь изогнутый дисплей. Во как он выглядит в сравнении с плоским Mate 10 Pro (справа)
У Mate 20 Pro теперь изогнутый дисплей. Во как он выглядит в сравнении с плоским Mate 10 Pro (справа)
Вырез в дисплее, с которым придется смириться всем будущим владельцам аппарата
Вырез в дисплее, с которым придется смириться всем будущим владельцам аппарата
Сканер отпечатков на тыльной панели уступил место уникальному модулю из трех камер "quad array"
Сканер отпечатков на тыльной панели уступил место уникальному модулю из трех камер "quad array"
Грани стали более скругленными
Грани стали более скругленными
К счастью, инфракрасный порт вернулся
К счастью, инфракрасный порт вернулся
Кнопка включения у Mate 20 Pro красного цвета - так ее проще опознать
Кнопка включения у Mate 20 Pro красного цвета - так ее проще опознать

Еще одним существенным отличием стал новейший Kirin 980, который стал первым 7-нанометровым чипсетом Huawei и существенно отличается от 10-нанометрового Kirin 970. Восьмиядерный процессор теперь разбит на три кластера (Big-Medium-Little): 4 высокопроизводительных ядра, 2 стандартных ядра и 2 энергоэффективных ядра; каждый кластер оптимизирован под определенный вид нагрузки. Производитель заверяет, что оценка новой аппаратной платформы в Geekbench будет на уровне 9900 баллов, то есть даже выше, чем у Exynos в Samsung Galaxy Note 9. В целом же, по словам Huawei, процессорная часть в Kirin 980 будет на 40% эффективнее, а графическая подсистема - на целых 105%. Превосходство по производительности над Kirin 970 будет в среднем на уровне 20%.

Выделенный нейропроцессор (NPU) теперь двухъядерный, его производительность в общих задачах и алгоритмах машинного обучения взросла на 134% и 88% соответственно (относительно Kirin 970). В качестве примера, в Huawei продемонстрировали видеозапись с ребенком, где система распознавания лица постоянно фокусировалась на нем, чтобы избежать размытости. Из-за прибавки в количестве ядер, чип NPU по площади стал в 1.6 раз больше.

Mate 20 Pro (слева) и Mate 20 (справа)
Mate 20 Pro (слева) и Mate 20 (справа)
Дисплей у Mate 20 немного больше (6.5 дюймов против 6.3 дюймов), чем у Mate 20 Pro
Дисплей у Mate 20 немного больше (6.5 дюймов против 6.3 дюймов), чем у Mate 20 Pro
Расположение вспышки у Mate 20 Pro (слева) и Mate 20 (справа) отличается
Расположение вспышки у Mate 20 Pro (слева) и Mate 20 (справа) отличается
Красная кнопка включения и качелька регулировки на Mate 20 Pro и Mate 20 совпадают
Красная кнопка включения и качелька регулировки на Mate 20 Pro и Mate 20 совпадают
В отличие от своего собрата, у Mate 20 есть 3.5 мм аудио разъем
В отличие от своего собрата, у Mate 20 есть 3.5 мм аудио разъем
В Mate 20 Pro (сверху) лоток SIM карт располагается на нижней грани. Как видим, у Mate 20 его там нет
В Mate 20 Pro (сверху) лоток SIM карт располагается на нижней грани. Как видим, у Mate 20 его там нет

Теперь камера - она, как и утверждалось во всех утечках состоит из трех фотосенсоров, сформированных в четырехсторонний модуль, где четвертый угол отведен под вспышку. Главная камера имеет разрешение 40 МП с диафрагмой f/1.8 и фокусным расстоянием в 16 мм; вспомогательная на 20 МП (f/2.2) представляет собой широкоугольный сенсор; наконец, третья 8 МП (f/2.4) камера с телеобъективом обладает оптической стабилизацией и обеспечивает зум. Камеры могут определять глубину резкости, а за улучшение качества снимков отвечает искусственный интеллект. Монохромный фотосенсор из предыдущего поколения теперь не нужен, как говорят в Huawei, его функции теперь выполняет камера с теле-объективом.

В новом флагмане Huawei теперь есть беспроводная зарядка (по стандарту Qi) и более мощная батарея (у Mate 20 Pro). Более того, смартфон даже может заряжать другие устройства с поддержкой Qi. По проводу новинка способна заряжаться с сверхвысокой скоростью, благодаря тому, что мощность увеличена до 40 Вт: 70% "набегает" всего за пол часа. Производитель обещает, что проводная и беспроводная зарядка новинки будет на 100% и 200% соответственно быстрее, чем у iPhone X.

Снимок на Mate 10 Pro
Снимок на Mate 10 Pro
Снимок, сделанный Mate 20 Pro. Детальность и насыщенность стали выше
Снимок, сделанный Mate 20 Pro. Детальность и насыщенность стали выше

Распознавание лица и встроенный в дисплей сканер отпечатков теперь стали стандартом для Mate 20 Pro. В Huawei говорят, что новая система распознает лицо на 30% быстрее, чем в P20 встроенный в дисплей сканер отпечатков работает на 20% быстрее, чем в Mate RS.

Наконец, одним из важнейших отличий от предшественника является сертификация по стандарту IP68 у Mate 20 Pro. Вырез в дисплее, отсутствие боковых рамок, изогнутый дисплей, скругленные грани, тройная камера и встроенный в экран сканер отпечатков пальцев - все это придает смартфону интересный и элегантный внешний вид. Изменениям подверглась даже тыльная панель - ее поверхность стала текстурированной, что уменьшает присутствие отпечатков и разводов, а также позволяет устройству не выскальзывать из руки.

Цены на данный момент все еще неизвестны, но судя по слухам даже базовая модель будет стоить гораздо дороже Mate 10 Pro на старте.

Как только новые модели попадут к нам в руки, мы тщательно протестируем их и опубликуем в обзоре.

Слева направо: Mate 20 Pro, Mate 20, Mate 10 Pro. Заметьте, что Mate 20 Pro даже визуально уже других моделей
Слева направо: Mate 20 Pro, Mate 20, Mate 10 Pro. Заметьте, что Mate 20 Pro даже визуально уже других моделей
Слева направо: Mate 20 Pro, Mate 20, Mate 10 Pro
Слева направо: Mate 20 Pro, Mate 20, Mate 10 Pro
У Mate 20 очень высокое соотношение площади экрана к фронтальной панели
У Mate 20 очень высокое соотношение площади экрана к фронтальной панели
Дисплей у Mate 20 более стандартный - LCD, тогда как у Mate 20 Pro OLED
Дисплей у Mate 20 более стандартный - LCD, тогда как у Mate 20 Pro OLED
Тыльная панель Mate 20 ровная и гладкая как зеркало, тогда как у Mate 20 Pro она текстурированная
Тыльная панель Mate 20 ровная и гладкая как зеркало, тогда как у Mate 20 Pro она текстурированная
The "dewdrop" notch of the Mate 2Новый каплевидный вырез у Mate 20 (справа) по сравнению с обычным дисплеем у Mate 10 Pro0 (right) vs. the notch-less Mate 10 Pro
Новый каплевидный вырез у Mate 20 (справа) по сравнению с обычным дисплеем у Mate 10 Pro

Источник(и)

Huawei

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Allen Ngo, 2018-10-16 (Update: 2018-10-16)

 