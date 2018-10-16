Встречайте Mate 20 Pro - ультимативный ответ Huawei на iPhone XS Max
В Huawei наконец пролили свет на очень ожидаемое обновление в лице Mate 20 и Mate 20 Pro в ходе мероприятия, которое состоялось сегодня в Лондоне. Как и утверждалось в большинстве утечек, на дисплее смартфона будет вырез, а 3.5 мм аудио разъема не будет, в отличие от прошлогоднего Mate 10 Pro. В остальном же, новинка максимально следует прообразу предшественника.
Диагональ дисплея выросла с 6 до 6.3 дюймов, края дисплея теперь скругленные и плавно перетекают в грани, разрешение составляет 3120 x 1440 пикселей, поддерживается HDR. В Huawei снова используют матрицу OLED типа с малым временем отклика, благодаря чему при передвижении объектов на экране не возникает шлейфов и остаточного изображения. Соотношение сторон у нового флагмана также немного изменилось - Mate 20 Pro стал уже и теперь удобнее лежит в руке.
Еще одним существенным отличием стал новейший Kirin 980, который стал первым 7-нанометровым чипсетом Huawei и существенно отличается от 10-нанометрового Kirin 970. Восьмиядерный процессор теперь разбит на три кластера (Big-Medium-Little): 4 высокопроизводительных ядра, 2 стандартных ядра и 2 энергоэффективных ядра; каждый кластер оптимизирован под определенный вид нагрузки. Производитель заверяет, что оценка новой аппаратной платформы в Geekbench будет на уровне 9900 баллов, то есть даже выше, чем у Exynos в Samsung Galaxy Note 9. В целом же, по словам Huawei, процессорная часть в Kirin 980 будет на 40% эффективнее, а графическая подсистема - на целых 105%. Превосходство по производительности над Kirin 970 будет в среднем на уровне 20%.
Выделенный нейропроцессор (NPU) теперь двухъядерный, его производительность в общих задачах и алгоритмах машинного обучения взросла на 134% и 88% соответственно (относительно Kirin 970). В качестве примера, в Huawei продемонстрировали видеозапись с ребенком, где система распознавания лица постоянно фокусировалась на нем, чтобы избежать размытости. Из-за прибавки в количестве ядер, чип NPU по площади стал в 1.6 раз больше.
Теперь камера - она, как и утверждалось во всех утечках состоит из трех фотосенсоров, сформированных в четырехсторонний модуль, где четвертый угол отведен под вспышку. Главная камера имеет разрешение 40 МП с диафрагмой f/1.8 и фокусным расстоянием в 16 мм; вспомогательная на 20 МП (f/2.2) представляет собой широкоугольный сенсор; наконец, третья 8 МП (f/2.4) камера с телеобъективом обладает оптической стабилизацией и обеспечивает зум. Камеры могут определять глубину резкости, а за улучшение качества снимков отвечает искусственный интеллект. Монохромный фотосенсор из предыдущего поколения теперь не нужен, как говорят в Huawei, его функции теперь выполняет камера с теле-объективом.
В новом флагмане Huawei теперь есть беспроводная зарядка (по стандарту Qi) и более мощная батарея (у Mate 20 Pro). Более того, смартфон даже может заряжать другие устройства с поддержкой Qi. По проводу новинка способна заряжаться с сверхвысокой скоростью, благодаря тому, что мощность увеличена до 40 Вт: 70% "набегает" всего за пол часа. Производитель обещает, что проводная и беспроводная зарядка новинки будет на 100% и 200% соответственно быстрее, чем у iPhone X.
Распознавание лица и встроенный в дисплей сканер отпечатков теперь стали стандартом для Mate 20 Pro. В Huawei говорят, что новая система распознает лицо на 30% быстрее, чем в P20 встроенный в дисплей сканер отпечатков работает на 20% быстрее, чем в Mate RS.
Наконец, одним из важнейших отличий от предшественника является сертификация по стандарту IP68 у Mate 20 Pro. Вырез в дисплее, отсутствие боковых рамок, изогнутый дисплей, скругленные грани, тройная камера и встроенный в экран сканер отпечатков пальцев - все это придает смартфону интересный и элегантный внешний вид. Изменениям подверглась даже тыльная панель - ее поверхность стала текстурированной, что уменьшает присутствие отпечатков и разводов, а также позволяет устройству не выскальзывать из руки.
Цены на данный момент все еще неизвестны, но судя по слухам даже базовая модель будет стоить гораздо дороже Mate 10 Pro на старте.
Как только новые модели попадут к нам в руки, мы тщательно протестируем их и опубликуем в обзоре.
Источник(и)
Huawei