ИИ будет отбирать победителей на конкурсе фотографии Huawei “Spark A Renaissance”

В Huawei решили прыгнуть выше головы: на этот раз китайский смартфонный гигант запустил конкурс, на котором предлагает всем желающим посоревноваться, загрузив свои лучшие фотографии. “Что же тут особенного?” - спросите вы. Благодаря современным смартфонам мы уже привыкли к такому явлению, как встроенный ИИ улучшающий фото, но вот ИИ отбирающий победителей на конкурсе - уже что-то новое. В Huawei положились на возможности ИИ, встроенного в P20 Pro для отбора лучших фотографий. В финале конкурса компанию ему составит Алекс Ламбрехт (Alex Lambrechts, лицензированный фотограф Leica), которому предстоит отобрать обладателя главного приза.

Стартовал “Spark A Renaissance” 12 июля, продлится конкурс 8 недель. Участникам необходимо предоставить работы по пяти различным тематикам этого соревнования: New Renaissance, After Dark, Deep in Detail, Moment in Time и Wide-Eyed World. Прием фоторабот по теме New Renaissance уже закрыт, а тема After Dark закроется 24 июля. Последняя тематика конкурса - Wide-Eyed World - откроется 28 августа. Помочь участникам в загрузке фотографий призван специальный чат-бот в Facebook Messenger. После этого снимки будут проанализированы ИИ P20 Pro. Вот что говорят по этому поводу в Huawei:

Обученный с помощью анализа 4 000 000 снимков сделанных профессиональными фотографами ИИ поставит каждой фотоработе персональную оценку, основанную на резкости, детальности, присутствующим искажениям, а также цветовом балансе и композиции изображения."

К этому можно добавить слова Эндрю Гэррихи (Andrew Garrihy), директора по маркетингу Huawei в восточной Европе:

Мы обучили систему ИИ в P20 Pro понимать что именно необходимо для создания отличного снимка. Эта инновация помогает нам находить скрытые таланты по всей Европе и демонстрировать их потенциал всему миру.”

В финале будут отобраны 10 участников, которые получат смартфон Huawei P20 Pro и отправятся на мастер класс во Флоренции, который будет проводить сертифицированный фотограф Leica Алекс Ламбрехт. В это время будет проходить дополнительный раунд конкурса, в котором Алекс совместно с ИИ определит главного победителя, который выиграет путевку в тур по трем странам Европы. Остальные работы с высоким рейтингом будут проданы, а полученные средства направятся на благотворительность.