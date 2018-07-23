ИИ будет отбирать победителей на конкурсе фотографии Huawei “Spark A Renaissance”

Компания Huawei запустила фотоконкурс, отбирать победителей на котором станут ИИ-судья в паре с одним из лучших профессиональных фотографов мира. Участники конкурса “Spark A Renaissance” должны предоставить фотоработы в пяти различных тематиках. Побороться всем желающим предлагается за 10 смартфонов Huawei P20 Pro. Также, победители получат пропуск на мастер класс по фотографии от Leica, который пройдет во Флоренции. Главный победитель получит возможность отправиться в Евротур по трем странам.

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В Huawei решили прыгнуть выше головы: на этот раз китайский смартфонный гигант запустил конкурс, на котором предлагает всем желающим посоревноваться, загрузив свои лучшие фотографии. “Что же тут особенного?” - спросите вы. Благодаря современным смартфонам мы уже привыкли к такому явлению, как встроенный ИИ улучшающий фото, но вот ИИ отбирающий победителей на конкурсе - уже что-то новое. В Huawei положились на возможности ИИ, встроенного в P20 Pro для отбора лучших фотографий. В финале конкурса компанию ему составит Алекс Ламбрехт (Alex Lambrechts, лицензированный фотограф Leica), которому предстоит отобрать обладателя главного приза.

Стартовал “Spark A Renaissance” 12 июля, продлится конкурс 8 недель. Участникам необходимо предоставить работы по пяти различным тематикам этого соревнования: New Renaissance, After Dark, Deep in Detail, Moment in Time и Wide-Eyed World. Прием фоторабот по теме New Renaissance уже закрыт, а тема After Dark закроется 24 июля. Последняя тематика конкурса - Wide-Eyed World - откроется 28 августа. Помочь участникам в загрузке фотографий призван специальный чат-бот в Facebook Messenger. После этого снимки будут проанализированы ИИ P20 Pro. Вот что говорят по этому поводу в Huawei:

Обученный с помощью анализа 4 000 000 снимков сделанных профессиональными фотографами ИИ поставит каждой фотоработе персональную оценку, основанную на резкости, детальности, присутствующим искажениям, а также цветовом балансе и композиции изображения."

К этому можно добавить слова Эндрю Гэррихи (Andrew Garrihy), директора по маркетингу Huawei в восточной Европе:

Мы обучили систему ИИ в P20 Pro понимать что именно необходимо для создания отличного снимка. Эта инновация помогает нам находить скрытые таланты по всей Европе и демонстрировать их потенциал всему миру.”

В финале будут отобраны 10 участников, которые получат смартфон Huawei P20 Pro и отправятся на мастер класс во Флоренции, который будет проводить сертифицированный фотограф Leica Алекс Ламбрехт. В это время будет проходить дополнительный раунд конкурса, в котором Алекс совместно с ИИ определит главного победителя, который выиграет путевку в тур по трем странам Европы. Остальные работы с высоким рейтингом будут проданы, а полученные средства направятся на благотворительность.