Международная версия Nokia X5 получила название Nokia 5.1 Plus
Появление Nokia X5 за пределами Китая было ожидаемым, не в новинку и второе имя аппарата - 5.1 Plus. Тут прослеживается прямая наследственность c Nokia X6, международная версия которого названа Nokia 6.1 Plus.
В одной из бесед в Twitter, директор по международной продукции HMD Юхо Сарвикас (Juho Sarvikas) подтвердил появление Nokia X5 в Индии и Шри Ланке. Соответственно, если устройство появляется где-либо кроме Китая, значит и на других рынках выпуск также планируется. Жаль, но никакой информации о том, когда мы увидим смартфон в продаже на данный момент нет.
Смартфон Nokia X5 основан на чипсете MediaTek Helio P60, дисплей имеет диагональ 5.86 дюймов и HD+ разрешение, а также две конфигурации памяти: 3/32 ГБ и 4/64 ГБ. На тыльной панели устройства располагается двойная основная камера с фотосенсорами на 13 и 5 МП, спереди предусмотрена селфи-камера на 8 МП. В устройстве имеется порт USB Type-C, аудио разъем, батарея на 3060 мАч, а в качестве операционной системы выступает Android 8.1 Oreo. Так как смартфон принадлежит к программе Android One, он гарантированно будет получать обновления ОС на протяжении 2 лет, а обновления патчей безопасности будут приходить 3 года.
Посмотрим, как быстро Nokia 5.1 Plus доберется до международной арены.