Notebookcheck

Все смартфоны Nokia обновятся до Android P

Nokia 5 получит обновление до Android P. (Изображение: Trusted Reviews)
Nokia 5 получит обновление до Android P. (Изображение: Trusted Reviews)
Ранее HMD не раз заявляла о намерении выпускать своевременные обновления для своих устройств. Сейчас компания дала обещание, что все устройства бренда обновятся до Android P, когда тот выйдет в релиз. Это касается даже устройств стоимостью менее $100 - Nokia 1 и Nokia 2.
by Ricci Rox, 08.06.2018
Android ARM бизнес телефоны Software

Смартфоны Nokia 3, 5 и 6 стали первыми устройствами, выпущенными компанией HMD. Аппараты дебютировали на Android Nougat и даже обновились до Oreo. Однако это не станет концом истории для данных моделей, так как компания планирует выпустить обновление и до Android P.

В прошлом году финская компания вернула бренд Nokia в игру. С тех HMD добилась больших успехов, даже закончив 2017 год 11-м по величине производителем смартфонов, опередив Sony и Google. 2018-й стал еще более впечатляющим, ведь такие устройства как Nokia 7 Plus, Nokia X6 и Nokia 6.1 заслужили внимание медиа-сообщества и признание критиков.

Такой успех, частично обусловлен бизнес-стратегией HMD, которая полагается на наследие бренда Nokia. И тот факт, что компания готова предоставить пользователям обновление до Android P, также подтверждает эффективность такого плана. Тем более - если учесть, что устройства Nokia одними из первых обновились до Oreo в прошлом году.

Тот же флагманский LG G6 до сих пор не получил обновление до Oreo в большинстве регионов, тогда как бюджетные устройства, вроде Nokia 3, обновились до указанной версии еще в прошлом году. Это действительно заслуживает похвалы.

Источник(и)

Ещё по теме

The Nokia X6. (Источник: Nokia)
HMD представила смартфон Nokia X6: Snapdragon 636, двойная камера и 3.5 мм аудио разъем 16/05/2018
Компания AMD представила 32-ядерные...
Lenovo бросает вызов конкурентам: н...
Please share our article, every link counts!
> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2018 06 > Все смартфоны Nokia обновятся до Android P
Ricci Rox, 2018-06- 8 (Update: 2018-06- 8)

 