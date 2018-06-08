Все смартфоны Nokia обновятся до Android P
Смартфоны Nokia 3, 5 и 6 стали первыми устройствами, выпущенными компанией HMD. Аппараты дебютировали на Android Nougat и даже обновились до Oreo. Однако это не станет концом истории для данных моделей, так как компания планирует выпустить обновление и до Android P.
В прошлом году финская компания вернула бренд Nokia в игру. С тех HMD добилась больших успехов, даже закончив 2017 год 11-м по величине производителем смартфонов, опередив Sony и Google. 2018-й стал еще более впечатляющим, ведь такие устройства как Nokia 7 Plus, Nokia X6 и Nokia 6.1 заслужили внимание медиа-сообщества и признание критиков.
Такой успех, частично обусловлен бизнес-стратегией HMD, которая полагается на наследие бренда Nokia. И тот факт, что компания готова предоставить пользователям обновление до Android P, также подтверждает эффективность такого плана. Тем более - если учесть, что устройства Nokia одними из первых обновились до Oreo в прошлом году.
Тот же флагманский LG G6 до сих пор не получил обновление до Oreo в большинстве регионов, тогда как бюджетные устройства, вроде Nokia 3, обновились до указанной версии еще в прошлом году. Это действительно заслуживает похвалы.