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Computex 2018 | Компания AMD представила 32-ядерные процессоры Threadripper HEDT второго поколения и рассказала о будущих 7-нм чипах EPYC

Новые Threadripper 2000 серии не являются частью грядущего поколения Zen 2. (Изображение: WCCFTech)
Новые Threadripper 2000 серии не являются частью грядущего поколения Zen 2. (Изображение: WCCFTech)
AMD представила свой ответ 28-ядерным HEDT процессорам Intel сегодня на выставке Computex: 32-ядерные 64-поточные ЦП Threadripper второго поколения. В новых топовых HEDT процессорах от AMD будут задействованы все 4 кристалла на подложке, а не 2 из 4 как в первом поколении. В качестве бонуса компания раскрыла некоторые подробности о будущих 7 нм процессорах EPYC с микроархитектурой Zen 2.
by Bogdan Solca, 08.06.2018
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Совсем недавно Intel анонсировала 28-ядерные HEDT процессоры, а AMD уже наносит ответный удар, показав две модели новых HEDT процессоров (24 ядра/48 потоков и 32 ядра/64 потока), которые станут самыми мощными представителями серии Ryzen Threadripper 2000. Еще в середине мая компания AMD заявляла, что второе поколение Threadripper на базе 12 нм техпроцесса уже на финальной стадии разработки и скоро будет запущено официально. Однако, стоит помнить, что новые процессоры не являются частью архитектуры Zen 2 (7 нм), а являют собой некий промежуточный этап Zen+.

К сожалению, AMD не показала новые HEDT процессоры в действии, как это сделала Intel. Вместо того производитель показал сами процессоры, на подложке у которых по 4 кристалла, как и в первом поколении. Два из них, как мы помним, отключены в текущем поколении Threadripper, но в новых моделях процессоров AMD, все 4 кристалла объединены с помощью шины Infinity Fabric Interconnect в подложке. Тем не менее, и в серии Threadripper 2000 скорее всего будут модели с 16 ядрами, то есть всего с двумя задействованными кристаллами.

На презентации производитель упомянул, что новые Threadripper будут отличаться улучшенными технологиями Precision Boost и XFR, что позволит повысить базовые и максимальные рабочие частоты и дать больше возможностей для разгона. Процессоры серии Threadripper 2000 можно будет установить в существующие материнские платы с чипсетом X399 и сокетом TR4, но AMD также представит улучшенные версии вместе с другими моделями новых HEDT процессоров позднее в этом году.

Вдобавок, представители AMD проинформировали, что финальные ревизии 7 нм процессоров EPYC, базирующихся на архитектуре Zen 2, сейчас проходят внутреннее тестирование. Первые образцы мы сможем увидеть во второй половине 2018 года, тогда как старт запланирован на начало 2019.

Процессор имеет конфигурацию из 4 кристаллов на подложке (Изображение: WCCFTech)
Процессор имеет конфигурацию из 4 кристаллов на подложке (Изображение: WCCFTech)
Слайд с информацией о 7 нм процессорах EPYC (Изображение: WCCFTech)
Слайд с информацией о 7 нм процессорах EPYC (Изображение: WCCFTech)

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Bogdan Solca, 2018-06- 8 (Update: 2018-06- 8)

 