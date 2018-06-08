AMD представила свой ответ 28-ядерным HEDT процессорам Intel сегодня на выставке Computex: 32-ядерные 64-поточные ЦП Threadripper второго поколения. В новых топовых HEDT процессорах от AMD будут задействованы все 4 кристалла на подложке, а не 2 из 4 как в первом поколении. В качестве бонуса компания раскрыла некоторые подробности о будущих 7 нм процессорах EPYC с микроархитектурой Zen 2.

Обзоры , Новости , Процессоры , Видеокарты , Статьи , Разделы , Прочее или частичное? аксессуары , AMD , Android , Apple , ARM , Audio , Bay Trail , бизнес , Cannon Lake , таблицы , Chinese Tech , Chromebook , Coffee Lake , Console , трансформеры , Cryptocurrency , Cyberlaw , выгодно , компьютеры , Fail , Gadget , Galaxy Note , Galaxy S , Gamecheck , игры , Geforce , Google Nexus / Pixel , How To , Internet of Things (IoT) , iOS , iPad Pro , iPhone , Kaby Lake , Linux / Unix , MacBook , Monitor , MSI , ноутбуки , OnePlus Two , планшетофоны , слухи , Ryzen (Zen) , Security , Smart Home , телефоны , умные часы , Software , хранение данных , планшеты , сенсорный , Ultrabook , Virtual Reality (VR) / Augmented Reality (AR) , Wearable , Whiskey Lake , Windows , рабочие станции , XPS без изображений

Совсем недавно Intel анонсировала 28-ядерные HEDT процессоры, а AMD уже наносит ответный удар, показав две модели новых HEDT процессоров (24 ядра/48 потоков и 32 ядра/64 потока), которые станут самыми мощными представителями серии Ryzen Threadripper 2000. Еще в середине мая компания AMD заявляла, что второе поколение Threadripper на базе 12 нм техпроцесса уже на финальной стадии разработки и скоро будет запущено официально. Однако, стоит помнить, что новые процессоры не являются частью архитектуры Zen 2 (7 нм), а являют собой некий промежуточный этап Zen+.



К сожалению, AMD не показала новые HEDT процессоры в действии, как это сделала Intel. Вместо того производитель показал сами процессоры, на подложке у которых по 4 кристалла, как и в первом поколении. Два из них, как мы помним, отключены в текущем поколении Threadripper, но в новых моделях процессоров AMD, все 4 кристалла объединены с помощью шины Infinity Fabric Interconnect в подложке. Тем не менее, и в серии Threadripper 2000 скорее всего будут модели с 16 ядрами, то есть всего с двумя задействованными кристаллами.



На презентации производитель упомянул, что новые Threadripper будут отличаться улучшенными технологиями Precision Boost и XFR, что позволит повысить базовые и максимальные рабочие частоты и дать больше возможностей для разгона. Процессоры серии Threadripper 2000 можно будет установить в существующие материнские платы с чипсетом X399 и сокетом TR4, но AMD также представит улучшенные версии вместе с другими моделями новых HEDT процессоров позднее в этом году.



Вдобавок, представители AMD проинформировали, что финальные ревизии 7 нм процессоров EPYC, базирующихся на архитектуре Zen 2, сейчас проходят внутреннее тестирование. Первые образцы мы сможем увидеть во второй половине 2018 года, тогда как старт запланирован на начало 2019.