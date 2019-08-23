AMD подтвердила, что CrossFire больше не в приоритете: скоро появится новая версия Threadripper

Руководитель AMD Лиза Су ранее на этой неделе выступила с докладом на конференции Hot Chips, где рассказала о планах компании касательно суперкомпьютеров и высокопроизводительных устройств. Доктор Су также объяснила, что компания не строит новых планов по поводу технологии CrossFire, предназначенной для объединения нескольких видеокарт, поскольку сконцентрирована на новом Threadripper 3000, сведения о котором появятся уже в этом году.

Ранее на этой неделе на конференции Hot Chips руководитель AMD доктор Лиза Су (Lisa Su) рассказала о первых шагах в эру высокопроизводительных устройств с помощью процессоров EPYC и видеокарт Radeon Instinct. В ходе пресс-конференции после основного выступления, д-р Су рассказала о процессорах Threadripper и будущем CrossFire, как сообщается в блоге Anandtech.

Вот что доктор Су сказала о CrossFire:

Вопрос (В): Что касается системы связи между видеокартами: Crossfire возвращается? Ответ (О): Мы любим геймеров и всегда говорим о геймерах. Я бы сказала, что производительность видеокарт будет и дальше расти быстрыми темпами. Честно говоря, программное обеспечение обгоняет аппаратное. Поэтому я бы сказала, что нет смысла сосредотачиваться на Crossfire. Графические процессоры могут многое предложить потребителям".

Технология объединения видеокарт пережила свой золотой век, а современные графические процессоры уже не уделяют особого внимания таким установкам. AMD прекратила использовать бренд CrossFire ещё в 2017 году, сославшись на возможность DirectX 12 обеспечить интерфейс для взаимодействия нескольких графических ускорителей, а последние Radeon RX 5700 и 5700 XT и вовсе не поддерживают такую функцию. NVIDIA тоже отошла от SLi, хотя сохранила разъём NVLink на картах RTX.

Системы из нескольких видеокарт могут быть заменены чипсетом с многокристальной компоновкой, как в ЦП Ryzen 3000. Кстати, Radeon Pro Vega II Duo, который производится эксклюзивно для Mac Pro, как раз включает два графических процессора Vega 20 на одной печатной плате. Степень одобрения такой установки разработчиком зависит от слаженности работы обоих графических процессоров как одного объекта.

Что касается следующего поколения Threadripper, доктор Су подтвердила, что вскоре мы сможем узнать о нём больше:

В: AMD планирует войти на рынок рабочих станций? И как это относиться к Threadripper? О: Нам нравится эта идея, и да, мы планируем новое поколение Threadripper. В: Можете ли вы сказать, когда? О: Если я скажу «скоро», этого будет достаточно? В: Нет? О: Как насчёт года? В: Можете ли вы уточнить: речь идёт о 2019-м? О: Скажу так – вы узнаете больше о Threadripper в 2019 году".

На данный момент нельзя сказать точно, когда появятся высокопроизводительные настольные процессоры Threadripper, хотя уже известно об одной утечке результатов с бенчмарка. В свою очередь, производители материнских плат уже готовят новый набор логики X599. Ожидается, что TSMC полностью развернёт 7-нм техпроцесс на своём производстве к третьему кварталу 2019 года – очевидно, вместе с этим Threadripper получит приоритет в производстве вместо текущих Ryzen 3000 и Navi. Надеемся, что первые процессоры Threadripper 3000 появятся уже в начале 2020 года.