На прошлой неделе появилась информация о тактовых частотах предполагаемого графического процессора PS5, который получил кодовое название Oberon. По слухам, он будет работать на ошеломляющей частоте 2 ГГц и получит до 40 CU. Ресурс RedGamingTech опубликовал комментарий известного инсайдера Komachi, который как раз и обнародовал в Twitter частоты Oberon: «BC1 получит 40 CU, BC2 - 18 CU, а Oberon Native –неизвестно. Возможно, BC обозначает обратную совместимость (Back Compatible)».

Таким образом, графический процессор PS5 может получить целых 40 CU. Правда, изначальная конфигурация ещё не известна, поэтому вполне возможно, что 40 CU относиться к комплекту разработчика (розничные устройства обычно имеют более низкие характеристики). Для сравнения, PlayStation 4 Pro имеет 36 CU, а базовая модель - 18 CU.

Если приведенная выше информация верна, то мы могли бы спрогнозировать производительность, ориентируясь на уровень видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2080 (розничной). 40 CU на архитектуре RDNA, теоретически, могут обеспечить производительность 9,2 терафлопс – очень близкую к отметке 10,07 терафлопс у RTX 2080. На архитектурах типа Polaris это будет эквивалентно 14 терафлопс, что примерно в 2,3 раза больше, чем у Xbox One X.

PlayStation 5 может появиться в начале следующего года

Анонс предстоящей Sony PlayStation 5 может состояться уже 12 февраля 2020 года, согласно утечке служебной информации, опубликованной пользователем D.Final на форумах NeoGAF (см.ниже). Согласно источнику, 12 февраля Sony устроит мероприятие PlayStation Meeting 2020, приготовления к которому уже идут полным ходом. Среди приглашённых наверняка будут такие компании, как Activision, Square Enix, Ubisoft, EA и т.д.

Кроме того, из утечки мы узнаём о возможности выхода демо-версий таких игр, как Last of Us Part 2 и Ghost of Tsushima. Они наверняка лучше других смогут продемонстрировать мощь оборудования PlayStation 5. Также есть информация о разработках PlayStation VR 2 (PSVR 2), которые должны быть анонсированы до начала 2021 финансового года.

Тем не менее, существует большая вероятность, что Sony будет придерживаться классической схемы запуска, как это было с PlayStation 4 в 2013 году, поэтому советуем критически отнестись к приведенной выше информации, полученной, к тому же, из анонимного источника.