Honor и Huawei зарегистрировали новые телевизоры, а также другие Bluetooth-продукты

Компания Huawei и её суббренд Honor недавно подали на регистрацию в Bluetooth SIG целый ряд новых устройств – новое поколение смартфонов, планшетов и различных беспроводных аксессуаров. Через весьма непродолжительное время они вновь сделали то же самое, но в новом списке также значились 6 устройств, обозначенных как телевизоры.

Huawei и Honor подали на регистрацию в Bluetooth SIG множество новых устройств и это уже второй раз за 2 дня. В первый раз (15 августа 2019 г.) два бренда сертифицировали 16 новых телефонов, а также 5 планшетов и 5 пар умных часов. На следующий день компания продемонстрировала аналогичную производительность, расширив, к тому же, диапазон категорий, к которым относятся новые устройства.

Во «второй линейке» так же, как и в первой, присутствовали смартфоны, причём буквенные префиксы LIO и TAS из их номерных кодов уже фигурировали в утечках. Например, LIO-AL00 и TAS-AL00 были замечены в базе китайского регулятора TENAA, после чего поползли слухи, что это на самом деле Mate 30 и 30 Pro.

Шестёрка дополнительных новых моделей (FREU, FREG, SOKR, SART, KANT и LOCK) обозначены как телевизоры. Возможно, один или несколько из них будут иметь смарт-экраны Honor Vision, ведь данная технология уже готовится к запуску на рынок. Целая страница из новых сертификатов Bluetooth SIG посвящена пультам дистанционного управления ТВ (TV Remote Controls) от Huawei или Honor, а также устройствам «Домашней экосистемы» (Home Environment) и «Bluetooth Touch&Voice» того же производителя.

Это говорит о том, что Huawei и Honor уже готовят целый ряд новых продуктов для умного дома, а некоторые из них могут быть анонсированы вместе с технологией с Honor Vision. К тому же, среди новинок обнаружились и устройства из таких категорий, как маршрутизаторы и динамики.