Сертификация NVIDIA SHIELD TV 2019 в Bluetooth SIG позволяет предположить скорый выход консоли

NVIDIA SHIELD TV скоро выйдет в обновлённой версии. Новое устройство от данного производителя прошло регистрацию в Федеральной комиссии по связи (США), а также получило одобрение в Bluetooth SIG. Поэтому, не исключён его скорый выпуск ещё до конца этого года.

Продукт с кодовым названием P3430 был замечен в недавней заявке в Федеральную комиссию по связи (США), а также появился в списке одобренных устройств в базе Bluetooth Special Interest Group (SIG). Он был подан от лица NVIDIA и заявлен как часть серии SHIELD. Таким образом, новое устройство – ни что иное, как приставка, которая, по слухам, получит обновленный процессор Tegra X1 (его мы уже видели в новой Nintendo Switch).

Информация из сертификата P3430, выданного Федеральной комиссией породила предположение, что этот продукт будет больше похож на Chromecast, чем на отдельную консоль. Однако в сертификате от Bluetooth SIG устройство обозначено как «игровая консоль NVIDIA SHIELD на Android TV». Конечно, это не даёт никаких гарантий касательно его форм-фактора, но конкретизирует представление о том, как и для чего можно будет использовать новинку.

Новая утечка пролила свет лишь на один параметр нового SHIELD TV: наличие в нём Bluetooth 5.0. Тем не менее, предполагается, что консоль будет поддерживать 4K (возможно, вместе с HDR); Wi-Fi 6; получит USB type-C порты и помощника Smart Assistant. Эти характеристики могут помочь устройству конкурировать с доступными сегодня Android-телевизорами.