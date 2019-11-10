Notebookcheck

Суперкомпьютер Jetson Xavier NX Nano с видеокартой NVIDIA Volta и процессором Carmel ARM будет стоить 399 долларов

NVIDIA утверждает, что Jetson Xavier NX – это самый маленький в мире суперкомпьютер для приложений с ИИ. (Источник: NVIDIA)
NVIDIA утверждает, что Jetson Xavier NX – это самый маленький в мире суперкомпьютер для приложений с ИИ. (Источник: NVIDIA)
NVIDIA анонсировала Jetson Xavier NX, который может обеспечить вычислительную мощность до 21 топ/с (тераопераций/с) для ИИ-приложений. Jetson Xavier NX получил видеокарту Volta с 384 ядрами CUDA и 48 ядрами Tensor, а также 6-ядерный процессор Carmel ARM. Сам компьютер не больше кредитной карты и будет доступен на рынке в марте 2020 года всего за $399.
Vaidyanathan Subramaniam | 10/11/2019
рабочие станции Mini PC ARM Geforce

Ранее на этой неделе NVIDIA объявила, что к семейству Jetson добавлено новое устройство – Jetson Xavier NX. Оно позиционируется как «самый маленький и самый мощный в мире суперкомпьютер с искусственным интеллектом (ИИ) для роботизированных систем и встраиваемых вычислительных устройств». Xavier NX может достигать производительности в 21 топ/с при мощности всего 15 Вт (или 14 топ/с при 10 Вт), и всё это в форм-факторе 70 х 45 мм, т.е. не больше обычной кредитной карты.

Jetson Xavier NX использует те же библиотеки CUDA-X AI и HPC, что и другие продукты Jetson, значит разработчики смогут использовать уже знакомую архитектуру. Xavier NX также поддерживает NVIDIA JetPack SDK, который представляет собой полный набор программного обеспечения для ИИ и глубокого обучения. NVIDIA продемонстрировала отличную производительность в нейронных сетях Xavier NX, достигнутую благодаря графическому процессору NVIDIA Volta с 384 ядрами CUDA и 48 ядрами Tensor, а также 6-ядерному процессору NVIDIA Carmel ARM.

Jetson Xavier NX совместим со многими периферийными устройствами и датчиками, а также широким спектром устройств ввода-вывода. В их число входит и Jetson Nano, поэтому Xavier NX можно легко установить на плату совместимого носителя. Есть поддержка фреймворков искусственного интеллекта, таких как: TensorFlow, PyTorch, MxNet, Caffee и т.д.

Jetson Xavier NX будет доступен с марта 2020 года за $399. Но разработчики могут начать создание приложений для Xavier NX прямо сейчас, используя программный патч Jetson AGX Xavier Developer Kit.

Характеристики NVIDIA Jetson Xavier NX. (Источник: NVIDIA)
Характеристики NVIDIA Jetson Xavier NX. (Источник: NVIDIA)
Производительность Jetson Xavier NX. (Источник: NVIDIA)
Производительность Jetson Xavier NX. (Источник: NVIDIA)

Источник(и)

NVIDIA

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Vaidyanathan Subramaniam, 2019-11-10 (Update: 2019-11-10)

 