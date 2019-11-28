Как создать графический процессор RTX 2080 Ti Super, уничтожив при этом две видеокарты RTX 2080 Super

Надоело ждать RTX 2080 Ti Super? Если у вас есть под рукой RTX 2080 Ti и $2000, то почему бы просто не взять ситуацию в свои руки и не собрать RTX 2080 Ti Super самостоятельно? Это довольно рискованный процесс, для которого придётся пожертвовать двумя видеокартами RTX 2080 Super и выполнить процедуру реболлинга и перепайки, а также разогнать видеопамять, чтобы обеспечить скорость 16 Гбит/с.

Рынок графических процессоров для энтузиастов, безусловно, не из тех, что приносят Nvidia прибыль, но компания знает, что расширение ассортимента видеокарт помогает удерживать лояльность пользователей. Именно поэтому Nvidia выпускает решения с отличным соотношением цена/производительность, такие как RTX 2060 Super, а также до смешного дешёвые графические процессоры Titan RTX.

Этим летом многие серии семейства RTX 2000 уже получили обновление до Super-версий с более быстрой памятью GDDR6 и весьма конкурентоспособными ценами на фоне графических процессоров AMD Navi. Тем не менее, по какой-то причине Nvidia решила отложить выпуск RTX 2080 Ti Super на первую половину 2020 года. Если вы не хотите ждать эту конкретную версию так долго, то есть более экстравагантный вариант получить всё и сразу – провести «операцию» над аппаратными внутренностями и превратить существующий RTX 2080 Ti в Super-вариант. Однако помните: эта процедура требует отличных знаний в сфере аппаратного обеспечения, а также значительный бюджет для её проведения.

Как продемонстрировали бразильские энтузиасты из TecLab, RTX 2080 Ti можно обновить до версии Super, заменив чипы памяти GDDR6 14 Гбит/с на чипы 16 Гбит/с из RTX 2080 Super. Звучит довольно просто, но на деле процедура требует предварительного нагрева памяти, чтобы её можно было безопасно извлечь из BGA и печатной платы. Кроме того, одной карты RTX 2080 Super недостаточно, т.к. в ней всего 8 микросхем памяти, а для варианта RTX 2080 Ti Super их требуется 11, поэтому ради оставшихся 3 чипов придётся покупать и разбирать ещё одну видеокарту. Естественно, после всех манипуляций обе RTX 2080 Super уже не будут работоспособными.

Извлечённые из двух карт RTX 2080 Super микросхемы памяти необходимо выполнить реболинг, очистив и удалив от загрязнений сплава, а затем припаять их к плате RTX 2080 Ti. Конечно, родные чипы памяти 2080 Ti предварительно необходимо удалить, чтобы освободить место для новых. После установки чипов на 16 Гбит/с необходимо разогнать видеопамять до 2250 МГц, чтобы преодолеть ограничение 14 Гбит/с, установленное в BIOS. Более высокие тактовые частоты обеспечивают скорость 17.2 Гбит/с, что увеличивает пропускную способность примерно до 757 ГБ/с по сравнению со стандартными 616 ГБ/с.

В конце концов, видеокарта RTX 2080 Ti Super, созданная командой TecLab, смогла набрать 11 460 баллов в тесте Unigine 2 Superposition 1080p Extreme. Совсем плохо, однако в базе данных Unifgine уже есть результаты 20 карт Ti, которые набрали по 13 000 баллов. Поэтому появляется резонный вопрос: стоил ли такой результат вложений в $2000, а также риска повредить недешёвую 2080 Ti?