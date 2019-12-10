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Представлены водоблоки Quantum Vector EK для серии видеокарт Asus ROG Strix 5700

Quantum Vector Strix: жидкостное охлаждение и D-RGB-подсветка в одном флаконе (Источник: EKWB)
Quantum Vector Strix: жидкостное охлаждение и D-RGB-подсветка в одном флаконе (Источник: EKWB)
Компания EKWB представила новый водоблок Quantum Vector для серии Asus ROG Strix 5700. Благодаря освещению D-RGB и улучшенным тепловым характеристикам Quantum Vector является топовым решением для охлаждения видеокарт Navi. Однако ценник в $154 может изменить решение покупателей в пользу RTX 2070 Super.
Arjun Krishna Lal | 10/12/2019
AMD игры компьютеры

Компания EK Water Blocks недавно объявила о выпуске нового водоблока Quantum Vector Strix RX 5700 +XT D-RGB, позволяющем полностью покрыть видеокарту и предназначенным для серии Asus RX 5700. Он уже доступен для предварительного заказа; поставки начнутся с 18 декабря.

Размер Quantum Vector Strix позволяет охладить не только сам графический процессор, но и VRAM и VRM. Тепловые возможности по сравнению с предыдущими блоками от EK увеличелись, поскольку Quantum Vector имеет большую площадь и, следовательно, может охладить большую поверхность. Основа Quantum Vector изготовлена ​​из никелированной электролитической меди, а верх - из акрила. Уплотнительные кольца EPDM используются для обеспечения герметичности. Освещение D-RGB обеспечивается 3-контактной адресуемой подсветкой D-RGB VP.

Жидкостное охлаждение, в целом, является шагом вперед по сравнению со стандартными воздушными решениями, а это означает, что Quantum Vector будет лучше справляться с большим выделением тепла от Navi 10 на высоких тактовых частотах. В нашем обзоре референсной RX 5700 XT, данная видеокарта перегревалась даже на штатных частотах и со стандартным теплоотводом.

Однако при цене в $154,99 встает вопрос о необходимости такого блока. Разогнанные 5700 XT показывают производительность почти идентичную RTX 2070 Super, при этом потребляя больше энергии и нагреваясь сильнее. Водоблок Quantum Vector, вероятно, позволит владельцам ROG Strix 5700 XT приблизиться к уровням производительности RTX 2070 Super. Однако комплект «водоблок+5700 XT» обойдется на $50 дороже, чем обычная видеокарта 2070 Super. Так что для покупателей выгоднее просто приобрести кастомизированную 2070 Super.

Источник(и)

 EKWB

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Arjun Krishna Lal, 2019-12-10 (Update: 2019-12-10)

 