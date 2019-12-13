AMD запускает графический процессор RX 5500XT по цене $169 за вариант на 4 ГБ и $199 – за 8-ГБ модель

AMD недавно выпустила новую видеокарту RX 5500 XT на основе архитектуры Navi 14. Данный графический процессор доступен в версиях с 4 и 8 ГБ видеопамяти; он станет предположительным конкурентом GTX 1650 Super от Nvidia. Однако, если модель RX 580 все еще доступна на рынке всего за $159, то возникает вопрос: стоит ли платить больше за новую видеокарту AMD Navi?

AMD недавно объявила о выпуске RX 5500 XT. Новинка работает на архитектуре Navi 14 (ранее она использовалась производителем только в RX 5500). Было анонсировано две конфигурации RX 5500 XT: модель с 4 ГБ памяти стартует от $169, а модель с 8 ГБ – от $199.

Обе видеокарты используют урезанный вариант Navi 14: с 22 вычислительными и 1408 шейдерными блоками. 4 или 8 ГБ GDDR6 в паре со 128-битной шиной памяти обеспечат пропускную способность 224 Гб/с. Разгонная тактовая частота составляет 1845 МГц, в то время как AMD прогнозирует, что частота в играх будет примерно 1717 МГц.

Видеокарта 5500 XT явно планировалась как ответ на 1650 Super от Nvidia за $159. Первоначальные тесты показывают, что даже 4-ГБ вариант 5500 XT справляется с игровой нагрузкой отлично. Следовательно, новый графический процессор AMD станет отличной альтернативой, особенно в свете того, что пользовательские варианты 1650 Super могут продаваться по цене $169 или выше.

Как ни странно, 8-ГБ видеокарта 5500 XT является более спорным предложением. 8-ГБ карты из серии RX 580 теперь можно приобрести всего за $159. Эти графические процессоры превосходят 8-ГБ версии 5500 XT, а стоят даже дешевле, чем 4-ГБ варианты.

Еще интереснее то, что Nvidia GTX 1660 и GTX 1660 Super продаются в розницу по цене всего на $20-30 больше. GTX 1660 повсеместно превосходит 5500 XT. При этом вариант 1660 Super стоит всего на $10 больше, чем обычный 1660, но обеспечивает производительность уровня GTX 1070.

Если вы ищете видеокарту для обеспечения формата 1080р, RX 580 – по-прежнему отличный вариант, по крайней мере, пока его запасы имеются на рынке. Если вы выбираете между 4-ГБ 5500 XT и 1650 Super, мы бы посоветовали вам карту Navi - она ​​обеспечивает лучшую производительность и доступ к программным продуктам AMD, таким как Radeon Boost. А вот вариант на 8 ГБ – не лучший выбор: добавьте всего $30 сверху, и видеокарта 1660 Super даст вам на 30% большую производительность.