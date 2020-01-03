Ryzen 7 4800H с частотой работы 4.3 ГГц, 8 ядрами, 16 потоками и 19K на 3DMark Physics ждет нас

Инсайдер @TUM_APISAK выложил предположительные характеристики Ryzen 7 4800H: восемь ядер, шестнадцать потоков и тактовые частоты 2.9 ГГц (базовая)/4.3 ГГц (разгонная). Результаты 3DMark Physics показывают, что Ryzen 7 4800H может стать одним из самых быстрых процессоров для ноутбуков на рынке.

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Слухи о Ryzen 7 4800H и 4900H заняли не последнее место в новостных лентах за последнюю неделю. Недавно на китайском форуме Mobile01 обсуждались подробности, касающиеся этих мобильных процессоров: очевидно, они получат восемь ядер и шестнадцать потоков, а конкурировать, за место в топовых ноутбуках, им предстоит с Intel i9-9980H.

Вчера известный инсайдер @TUM_APISAK поделился возможными характеристиками Ryzen 7 4800H. В его сообщении сказано, что Ryzen 7 4800H будет иметь восемь ядер и шестнадцать потоков. Это совпадает с недавними слухами с Mobile01. Однако новая утечка идет дпльше, предоставляя базовые и разгонные тактовые частоты, а также предполагаемые результаты Ryzen 7 4800H на бенчмарке 3DMark Physics.

Согласно @TUM_APISAK, Ryzen 7 4800H будет иметь базовую тактовую частоту 2.9 ГГц и разгонную – 4.3 ГГц. Это существенно выше, чем у Ryzen 7 3750H, который имеет базовую тактовую частоту 2.3 ГГц и разгонную – 4.0 ГГц. Кроме того, новый Ryzen 7 4800H наверняка будет основан не на Zen+, как предшественник, а уже на Zen 2 и создан будет по 7-нм техпроцессу, что и обеспечит более высокие тактовые частоты. Вместе с приростом IPC это даст Ryzen 7 4800H существенное преимущество как в однопоточной, так и в многопоточной рабочей нагрузке.

Это подтверждается третьей частью утечки: предполагаемой оценкой Ryzen 7 4800H в 3DMark Firestrike Physics. Хотя оценку, указанную в утечке, невозможно проверить, данный инсайдер имеет достаточный послужной список, что поверить ему на слово. Утечка указывает, что Ryzen 7 4800H набрал в 19 000 баллов в 3DMark Physics. Это на 2000 больше, чем у i9-9880H, одного из самых быстрых процессоров серии Coffee Lake H. Также этот показатель довольно близок к результатам процессоров топового уровня i9-9980HK.

Если текущая утечка оправдается, то Ryzen 7 4800H станет одним из самых быстрых процессоров для ноутбуков на рынке. Мы будем держать вас в курсе дальнейших обновлений.