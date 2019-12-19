Пользователь Reddit обнаружил конфигурации 28 моделей видеокарт из процессоров Renoir в драйвере Bootcamp от AMD

Пользователь с ником _rogame на Reddit отыскал конфигурации всех встроенных видеокарт гибридных процессоров линейки Renoir в данных драйвера AMD Bootcamp. Утечка указывает, что в Renoir будет установлена графика Vega. Производительность процессора, однако, значительно увеличится благодаря архитектуре Zen 2.

Новые подробности о линейке гибридных процессоров AMD Renoir были опубликованы пользователем _rogame на Reddit. По-видимому, информация была получена с помощью анализа драйвера AMD Bootcamp. Утечка пролила свет на конфигурации интегрированных графических процессоров всей линейки гибридных процессоров Ryzen 4000 Renoir.

Исходя из предыдущих утечек и анализа данных, гибридные процессоры Ryzen 4-го поколения будут использовать 7-нм микроархитектуру Zen 2, что означает значительное увеличение межпотокового взаимодействия (IPC) по сравнению с Picasso Zen+. Поскольку Renoir будет создан по 7-нм техпроцессу, мы ожидаем значительный прирост тактовых частот процессора и, встроенной в него, видеокарты. Кстати, встроенная графика Vega, оснащенная 13-ю вычислительными блоками, должна обеспечить гораздо большую производительность процессора и лучшие графические возможности.

Текущая утечка намекает нам на то, что к выпуску запланировано целых 28 процессоров Renoir: 8 из них имеют мощность 15 Вт, еще шесть – 45 Вт; также есть шесть моделей на 65 Вт и восемь – на 35 Вт. Кроме того, утечка указывает, что настольные версии Renoir будут совместимы с сокетом AM4+. Однако они могут быть несовместимы с материнскими платами 300-й и 400-й серий. Возможно, производителям также придется выпустить обновления BIOS.

Настольные гибридные процессоры Renoir вряд ли появятся на рынке скоро, учитывая, что такие модели, как Ryzen 5 3400G и Ryzen 3 3200G, довольно хорошо продаются.

Возможно, процессоры для мобильных устройств появятся чуть раньше: одни (мощностью 45 Вт) – чтобы конкурировать с Coffee Lake H, а другие (мощностью 15 Вт) – чтобы потягаться с Intel Comet Lake U и Ice Lake U.