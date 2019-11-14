Notebookcheck

AMD выпускает мобильный графический процессор Radeon RX 5300M

Разрыв между новым Radeon RX 5300M и 5500M будет более чем 18%. (Источник: AMD)
Разрыв между новым Radeon RX 5300M и 5500M будет более чем 18%. (Источник: AMD)
Основанная на том же чипе Navi 14, что и 5500М, видеокарта Radeon RX 5300M поставляется с таким же количеством вычислительных/текстурных блоков и блоков растровых операций, но с меньшей пропускной способностью и с видеопамятью 3 ГБ. Последнее может привести к сокращению производительности примерно на 20%.
Bogdan Solca | 14/11/2019
AMD игры ноутбуки

Видеокарты серии Radeon RX 5000, основанные на графическом чипе Navi 14, недавно стали частью нового Apple MacBook Pro 16. Теперь AMD расширяет ассортимент устройств на архитектуре RDNA, предлагая ещё одно бюджетное решение для игровых ноутбуков до $800.

Модель 5300M очень похожа на графический процессор Radeon RX 5500M, выпущенный несколько месяцев назад: имеет идентичное количество вычислительных/текстурных блоков и блоков растровых операций, правда, пропускная способность и частоты работы были уменьшены. Теперь базовая тактовая частота составляет 1181 МГц (по сравнению с 1448 МГц в предыдущем модели), а разгонная частота – 1445 МГц (а была – 1654 МГц). Пропускная способность операций FP32 существенно не пострадала, т.к. она снизилась всего на 0,5 Тфлопс. Скорость видеопамяти GDDR6 по-прежнему 14 Гбит/с, но шина была уменьшена до 96 бит, поэтому пропускная способность достигает только 168 ГБ/с, а максимальный объём теперь ограничен 3 ГБ.

По оценкам Anandtech, такое сокращение возможностей должно повлечь за собой падение производительности на 18% по сравнению с моделью 5500M, и к этому нужно ещё прибавить 25%-ное снижение пропускной способности и ёмкости видеопамяти. Несмотря на то, что AMD не указала требования к теплоотводу, ожидается, что они будут ниже 85 Вт. Тем не менее, разгонного запаса должно быть достаточно. Стоит отметить, что видеокарта 5300M в новых Apple MacBook сохраняет полную 128-битную пропускную способность шины памяти, хотя она имеет только 20 вычислительных блоков.

Сравнение характеристик видеокарт 5300M и 5500M. (Источник: Anandtech)
Сравнение характеристик видеокарт 5300M и 5500M. (Источник: Anandtech)

Источник(и)

AMD

Anandtech

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Bogdan Solca, 2019-11-14 (Update: 2019-11-14)

 