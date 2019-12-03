RX 5300M в тестовом образце обладает базовой частотой в 1036 МГц и максимальной на уровне 1445 МГц. Базовая частота ниже 1181 МГц, судя по всему в целях экономии энергии.

В 3DMark Fire Strike, RX 5300M выдала 8782 баллов. Nvidia GTX 1650 Max-Q в MSI Prestige 15 A10SC отстает примерно на 19%, в то время как стандартная GTX 1650 в Dell G3 15 3590 уступает на 8%. На самом деле, такая ситуация впечатляет, учитывая что GTX 1650 обладает более высокой частотой ГП и большим объемом видеопамяти RX 5300M. Тем не менее, RX 5500M в MSI Alpha 15 превосходит RX 5300M примерно на 13%.