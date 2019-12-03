Эксклюзив | Первые бенчмарки Radeon RX 5300M: AMD смывает GTX 1650 в унитаз, несмотря на ограничения по частоте и памяти
AMD Radeon RX 5300M - это новая видеокарта начального уровня, которая принадлежит к семейству Navi 14. Компания Apple получила себе эксклюзивную версию RX 5300M со 128-битной шиной памяти (224 ГБ/с) и 4 ГБ видеопамяти, но в ноутбуках остальных производителей будет использоваться урезанная версия с 96-битной шиной (168 ГБ/с) и 3 ГБ видеопамяти.
Мы заполучили результаты тестов предпродажного образца ноутбука на AMD Ryzen 7 3750H (Vega 10) с дискретной видеокартой Radeon RX 5300M. Ниже приводим результаты сразу нескольких заходов теста в 3DMark и сравнение с другими ранее выпущенными моделями ноутбуков.
3DMark
RX 5300M в тестовом образце обладает базовой частотой в 1036 МГц и максимальной на уровне 1445 МГц. Базовая частота ниже 1181 МГц, судя по всему в целях экономии энергии.
В 3DMark Fire Strike, RX 5300M выдала 8782 баллов. Nvidia GTX 1650 Max-Q в MSI Prestige 15 A10SC отстает примерно на 19%, в то время как стандартная GTX 1650 в Dell G3 15 3590 уступает на 8%. На самом деле, такая ситуация впечатляет, учитывая что GTX 1650 обладает более высокой частотой ГП и большим объемом видеопамяти RX 5300M. Тем не менее, RX 5500M в MSI Alpha 15 превосходит RX 5300M примерно на 13%.
|3DMark - 1920x1080 Fire Strike Score
|Asus Zephyrus M GU502GU-XB74
NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti (Laptop), 9750H
13381 Points ∼100%
|HP Pavilion Gaming 15-ec0017ng
NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q, 3750H
11198 Points ∼84%
|MSI Alpha 15 A3DDK
AMD Radeon RX 5500M, 3750H
9963 Points ∼74%
|unknown 5300M laptop
AMD Radeon RX 5300M, 3750H
8782 Points ∼66%
|Dell G3 3590
NVIDIA GeForce GTX 1650 (Laptop), 9300H
8081 Points ∼60%
|MSI Prestige 15 A10SC
NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q, i7-10710U
7103 Points ∼53%
Если говорить о Fire Strike, то тут RX 5300M выдала 10306 баллов, что на 33% выше, чем у GTX 1650 Max-Q и почти на 11% выше, чем у стандартной GTX 1650. RX 5500M по-прежнему лидирует с отрывом в 14%.
|3DMark - 1920x1080 Fire Strike Graphics
|Asus Zephyrus M GU502GU-XB74
NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti (Laptop), 9750H
15054 Points ∼100%
|HP Pavilion Gaming 15-ec0017ng
NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q, 3750H
13362 Points ∼89%
|MSI Alpha 15 A3DDK
AMD Radeon RX 5500M, 3750H
11754 Points ∼78%
|unknown 5300M laptop
AMD Radeon RX 5300M, 3750H
10306 Points ∼68%
|Dell G3 3590
NVIDIA GeForce GTX 1650 (Laptop), 9300H
9315 Points ∼62%
|MSI Prestige 15 A10SC
NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q, i7-10710U
7774 Points ∼52%
3DMark 11
В 3DMark 11 Performance, RX 5300M смогла выдать 11869 баллов. Разница в производительности между RX 5300M и NVIDIA GTX 1650 заметно меньше в этот раз. Оценки RX 5300M примерно на 2% выше, чем у NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q и буквально совсем немного выше показателей GTX 1650. Тем не менее, между RX 5300M и RX 5500M разница по-прежнему довольно большая и составляет 12%.
|3DMark 11 - 1280x720 Performance
|Asus Zephyrus M GU502GU-XB74
NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti (Laptop), 9750H
15912 Points ∼100%
|HP Pavilion Gaming 15-ec0017ng
NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q, 3750H
14271 Points ∼90%
|MSI Alpha 15 A3DDK
AMD Radeon RX 5500M, 3750H
13344 Points ∼84%
|unknown 5300M laptop
AMD Radeon RX 5300M, 3750H
11869 Points ∼75%
|Dell G3 3590
NVIDIA GeForce GTX 1650 (Laptop), 9300H
11845 Points ∼74%
|MSI Prestige 15 A10SC
NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q, i7-10710U
11613 Points ∼73%
В 3DMark 11 Performance у RX 5300M вышла оценка в 14265 баллов. Таким образом, разница в производительности более ощутима: RX 5300M на 24% обходит GTX 1650 Max-Q и примерно на 8% GTX 1650. С другой стороны, RX 5500M превосходит RX 5300M на 24%.
|3DMark 11 - 1280x720 Performance GPU
|Asus Zephyrus M GU502GU-XB74
NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti (Laptop), 9750H
20311 Points ∼100%
|HP Pavilion Gaming 15-ec0017ng
NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q, 3750H
18493 Points ∼91%
|MSI Alpha 15 A3DDK
AMD Radeon RX 5500M, 3750H
17668 Points ∼87%
|unknown 5300M laptop
AMD Radeon RX 5300M, 3750H
14265 Points ∼70%
|Dell G3 3590
NVIDIA GeForce GTX 1650 (Laptop), 9300H
13228 Points ∼65%
|MSI Prestige 15 A10SC
NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q, i7-10710U
11542 Points ∼57%
На данный момент AMD Radeon RX 5300M это самая младшая видеокарта линейки Navi от AMD. RX 5300M по сути является урезанной RX 5500M и, судя по всему, среди Navi 14 она лучшая в энергоэффективности. В то же время, RX 5300M кажется нам отличной альтернативой NVIDIA GeForce GTX 1650 и судя по всему появится во многих игровых ноутбуках большинства производителей.
Однако, стоит отметить одну важную вещь. Синтетические бенчмарки показывают лишь часть правды и реальная игровая производительность видеокарты может сильно отличаться от ожиданий, продиктованных оценками в тестах. Radeon RX 5500M в играх обеспечивает уровень производительности где-то между GTX 1650 и GTX 1660 Ti Max-Q. Таким образом, пусть RX 5300M и превосходит GTX 1650 в бенчмарках, мы не станем надеяться на многое в играх, где, как мы подозреваем, GTX 1650 все же будет иметь превосходство за счет более высокой частоты и большего объема видеопамяти.
Источник(и)
Notebookcheck