Intel собирается выпустить защищенный мини-ПК "Austin Beach" с модульными компонентами

Модульная система Intel Compute Element впервые была показана месяц назад, когда сообщалось, что она будет использоваться в будущих устройствах серии NUC. Теперь же стало ясно, что она будет использоваться даже в более доступных моделях, использующих пассивное охлаждение. Новый мини-ПК под кодовым названием “Austin Beach” станет первым защищенным устройством подобного рода с 15-Вт чипами Whiskey Lake Core U-серии.



Мини-ПК серии “Austin Beach” будут более широкими и тонкими, чем предыдущие NUC от Intel: размеры защищенного от влаги и пыли корпуса составят 254 x 152.4 x 25.4 мм, потому его все еще можно будет смонтировать на тыльной стороне монитора. Внутри будет установлена материнская плата со специальными разъемами для подключения модулей Compute Element. Сами модули небольшие и обладают металлическим экраном, защищающим плату, на которой могут быть установлены процессор, оперативная память или eMMC накопитель. Сама же материнская плата имеет два слота M.2 2280 для NVMe SSD, два видеовыхода HDMI 2.0a, гигабитный Ethernet, три порта USB-A 3.1 gen 2 и один USB-A 2.0. Также есть место для дополнительного модуля со вторым Ethernet, парой USB и дополнительным HDMI.



По поводу стоимости новинок информации пока не поступало; велика вероятность того, что в будущем будут выпущены модули с процессорами Core 10 поколения, но пока что существуют только такие конфигурации:

BKCM8CCB4R – Celeron 4305U / 4 ГБ LPDDR3 / 64GB eMMC storage

BKCM8PCB4R – Pentium Gold 5405U / 4 ГБ LPDDR3 / 64GB eMMC storage

BKCM8i3CB4N – Core i3-8145U / 4 ГБ LPDDR3

BKCM8i5CB8N – Core i5-8265U / 8 ГБ LPDDR3

BKCM8v5CB8N – Core i5-8365U vPro / 8 ГБ LPDDR3

BKCM8i7CB8N – Core i7-8565U / 8 ГБ LPDDR3

BKCM8v7CB8N – Core i7-8665U vPro / 8 ГБ LPDDR3