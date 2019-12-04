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Intel собирается выпустить защищенный мини-ПК "Austin Beach" с модульными компонентами

Материнская плата в &quot;Austin Beach&quot; NUC обладает специальным разъемом для подключения модуля Compute Element. (Изображение: Intel)
Материнская плата в "Austin Beach" NUC обладает специальным разъемом для подключения модуля Compute Element. (Изображение: Intel)
Защищенный мини-ПК "Austin Beach" NUC станет первым устройством с модульными компонентами и пассивной системой охлаждения от Intel. Сообщается, что внутри у новинки будут установлены 15-Вт процессоры Whiskey Lake. И раз уж данное устройство названо модульным, в будущем для него будут выпускаться обновленные платы Compute Element, на которых будут распаяны процессор/ОЗУ/флеш память eMMC.
Bogdan Solca | 04/12/2019
компьютеры Mini PC Whiskey Lake

Модульная система Intel Compute Element впервые была показана месяц назад, когда сообщалось, что она будет использоваться в будущих устройствах серии NUC. Теперь же стало ясно, что она будет использоваться даже в более доступных моделях, использующих пассивное охлаждение. Новый мини-ПК под кодовым названием “Austin Beach” станет первым защищенным устройством подобного рода с 15-Вт чипами Whiskey Lake Core U-серии.

Мини-ПК серии “Austin Beach” будут более широкими и тонкими, чем предыдущие NUC от Intel: размеры защищенного от влаги и пыли корпуса составят 254 x 152.4 x 25.4 мм, потому его все еще можно будет смонтировать на тыльной стороне монитора. Внутри будет установлена материнская плата со специальными разъемами для подключения модулей Compute Element. Сами модули небольшие и обладают металлическим экраном, защищающим плату, на которой могут быть установлены процессор, оперативная память или eMMC накопитель. Сама же материнская плата имеет два слота M.2 2280 для NVMe SSD, два видеовыхода HDMI 2.0a, гигабитный Ethernet, три порта USB-A 3.1 gen 2 и один USB-A 2.0. Также есть место для дополнительного модуля со вторым Ethernet, парой USB и дополнительным HDMI.

По поводу стоимости новинок информации пока не поступало; велика вероятность того, что в будущем будут выпущены модули с процессорами Core 10 поколения, но пока что существуют только такие конфигурации:
BKCM8CCB4R – Celeron 4305U  / 4 ГБ LPDDR3 / 64GB eMMC storage
BKCM8PCB4R – Pentium Gold 5405U / 4 ГБ LPDDR3 / 64GB eMMC storage
BKCM8i3CB4N – Core i3-8145U / 4 ГБ LPDDR3
BKCM8i5CB8N – Core i5-8265U / 8 ГБ LPDDR3
BKCM8v5CB8N – Core i5-8365U vPro / 8 ГБ LPDDR3
BKCM8i7CB8N – Core i7-8565U / 8 ГБ LPDDR3
BKCM8v7CB8N – Core i7-8665U vPro / 8 ГБ LPDDR3

Тонкий защищенный корпус с пассивным охлаждением (Изображение: Intel)
Тонкий защищенный корпус с пассивным охлаждением (Изображение: Intel)
В ширину корпус больше, чем предыдущие NUC (Изображение: Intel)
В ширину корпус больше, чем предыдущие NUC (Изображение: Intel)
Различные материнские платы (Изображение: Intel)
Различные материнские платы (Изображение: Intel)
Так выглядит модуль NUC Compute Element (Изображение: Intel)
Так выглядит модуль NUC Compute Element (Изображение: Intel)

Источник(и)

Intel

via Liliputing

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Bogdan Solca, 2019-12- 4 (Update: 2019-12- 4)

 