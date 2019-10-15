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Платформа Intel LGA 4667 с поддержкой PCIe 5.0 и DDR5 для 10-нм+ и 7-нм процессоров запланирована на 2021-й

В 2021 году Intel планирует перейти на PCIe 5.0 и 8-канальную DDR5. (Источник: SegmentNext)
В 2021 году Intel планирует перейти на PCIe 5.0 и 8-канальную DDR5. (Источник: SegmentNext)
В сокете LGA 4677 появится поддержка PCIe 5.0 и 8-канальной оперативной памяти DDR5 для будущих 10-нм+ процессоров на архитектуре Sapphire Rapids и 7-нм серверных процессоров Xeon на Granite Rapids, которые будут конкурировать с процессорами AMD EPYC Milan и Genoa. Ожидается, что первые 7-нм серверные процессоры Intel появятся в 2022 году, а настольные процессоры, с теми же функциями – чуть позже.
Bogdan Solca | 15/10/2019
компьютеры рабочие станции

По большому счёту новые процессоры Intel 10-го поколения – это всего несколько новых функций и не слишком впечатляющее повышение производительности по сравнению с предыдущим поколением. Говорят, что грядущие настольные 10-нм процессоры Intel, которые появятся в следующем году, наконец-то получат поддержку PCIe 4.0, но, похоже, слишком поздно: AMD давно обеспечила поддержку нового стандарта на платформе X570, а PCIe 5.0 внедрит в конце 2020 года. А вот для Intel настоящий скачок произойдёт в 2021 году, когда будет выпущен новый сокет под названием LGA 4677.

По словам Казуки Касахары (Kazuki Kasahara) с ресурса PC Watch, сокет LGA 4677 заменит LGA 4189 – основу серверных процессоров Xeon. Новая платформа также имеет кодовое название Eagle Stram и предназначена для поддержки процессоров, изготовленных по 10-нм+ техпроцессу на микроархитектуре Sapphire Rapids и 7-нм процессоров Granite Rapids. Схемы, предоставленные пользователем momomo_us в Twitter, показывают довольно большой сокет с совершенно другой структурой, если сравнивать его с текущими основами для процессоров Xeon. Так что последние наверняка будут несовместимы с платформой Eagle Stream.

Что касается новых функций, представленных в LGA 4677, то среди них: поддержка PCIe 5.0 и 8-канальной оперативной памяти DDR5 для будущих 10-нм+ процессоров Xeon. Со своим новым оружием Intel намерена опередить AMD с её серией EPYC, особенно если конкурент зазевается и остановится на PCIe 4.0. А в 2022 году, Intel планирует выпустить свои первые 7-нм процессоры, в которых стековая архитектура Foveros 3D будет переработана и улучшена так, что позволит интегрировать более мощные графические ускорители серии Xe.

Судя по размеру и разъёмам LGA 4677 сокет не будет совместим с современными процессорами Xeon. (Источник: @momomo_us из Twitter)
Судя по размеру и разъёмам LGA 4677 сокет не будет совместим с современными процессорами Xeon. (Источник: @momomo_us из Twitter)
Предварительные сроки выхода сокета можно увидеть в верхней части инфографики. (Источник: Kazuki Kasahara)
Предварительные сроки выхода сокета можно увидеть в верхней части инфографики. (Источник: Kazuki Kasahara)

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Bogdan Solca, 2019-10-15 (Update: 2019-10-15)

 