Предпродажный образец LG Velvet показался на живом фото
Судя по всему, в LG не особо заботятся о сохранении своего грядущего среднеуровневого смартфона, под названием Velvet, в тайне. Предпродажный образец модели был замечен в одном из магазинов в Южной Корее. По фото можно оценить качество сборки, а также взглянуть на чехол Dual Screen.
LG Velvet, который официально будет представлен 7 мая 2020, появился в одном из магазинов в Южной Корее, после чего снимки устройства были опубликованы на форуме Naver.com.
Автор темы описал свои впечатление о качестве сборки, которое по его мнению у Velvet оказалось достаточно высоким. Тем не менее, о характеристиках смартфона ничего не было сказано, а значит нам остается лишь ждать официального анонса от LG.
На снимках можно вживую увидеть несколько расцветок модели, а также фирменный аксессуар Dual Screen: чехол-книжка с дополнительным дисплеем. Цена будущего смартфона LG пока остается неизвестной.