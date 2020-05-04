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Предпродажный образец LG Velvet показался на живом фото

Образец LG Velvet обнаружился в магазине (Изображение: Cafe.naver.com)
Образец LG Velvet обнаружился в магазине (Изображение: Cafe.naver.com)
Судя по всему, в LG не особо заботятся о сохранении своего грядущего среднеуровневого смартфона, под названием Velvet, в тайне. Предпродажный образец модели был замечен в одном из магазинов в Южной Корее. По фото можно оценить качество сборки, а также взглянуть на чехол Dual Screen.
Deirdre O Donnell | 04/05/2020
аксессуары Android телефоны сенсорный слухи

LG Velvet, который официально будет представлен 7 мая 2020, появился в одном из магазинов в Южной Корее, после чего снимки устройства были опубликованы на форуме Naver.com.  

Автор темы описал свои впечатление о качестве сборки, которое по его мнению у Velvet оказалось достаточно высоким. Тем не менее, о характеристиках смартфона ничего не было сказано, а значит нам остается лишь ждать официального анонса от LG.

На снимках можно вживую увидеть несколько расцветок модели, а также фирменный аксессуар Dual Screen: чехол-книжка с дополнительным дисплеем. Цена будущего смартфона LG пока остается неизвестной.

The LG Velvet's demo models. (Source: Naver Cafe via Twitter)
The LG Velvet's demo models. (Source: Naver Cafe via Twitter)

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Deirdre O Donnell, 2020-05- 4 (Update: 2020-05- 4)
Deirdre O'Donnell
Editor of the original article: Deirdre O'Donnell - Editor

 