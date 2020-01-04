LG недавно анонсировала восемь новых сертифицированных 8K-телевизоров. Телевизоры определены как "настоящие 8K" в соответствии с определением «8K», предложенным Ассоциацией потребительских технологий (Consumer Technology Association). Два OLED и шесть ЖК-телевизоров смогут отображать контент в разрешении 8K со скоростью 60 кадров в секунду и будут оснащены встроенными технологиями для глубокого обучения, обеспечивающими улучшение качества изображения и звука.

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На днях LG анонсировала восемь 8K-телевизоров: два с OLED и шесть с ЖК-матрицами. Они предлагают то, что LG называет «настоящим 8K» (или по англ. «Real 8K»), а также множество других функций, включая чип с поддержкой ИИ.

LG представила 77- и 88-дюймовую модели OLED, плюс три 75-дюймовых и три 65-дюймовых ЖК-телевизора. Все они поддерживают кодеки HEVC, VP9 и AV1 и HDMI 2.1, которые могут обрабатывать 8K-контент со скоростью 60 кадров в секунду. Что еще интереснее, новые телевизоры оснащены процессором LG Alpha 9 Gen 3, который, по утверждению LG, использует алгоритмы глубокого обучения для улучшения качества изображения и звука. В телевизорах есть и два помощника на выбор – Google Assistant и Alexa от Amazon.

Читатели, вероятно, задаются вопросом, что значит «настоящий 8К». Данный термин – немного больше, чем простая маркетинговая уловка. LG называет свои телевизоры «настоящими 8K», чтобы выделить их среди конкурентов, главным из которых является Samsung. Хотя «настоящие 8К» имеют то же разрешение 7680 x 4320, что и другие 8K-телевизоры, LG повезло в том, что она является членом Ассоциации потребителей технологий (CTA) и поэтому имеет полное право использовать ее определение. Определение «8K» от CTA опирается на немного другие метрики, чем прочие ассоциации (например, Ассоциация 8K, членом которой является Samsung). Мы не будем вдаваться в детали, но достаточно сказать, что речь идет о технически разных форматах.

Пока нет информации о ценах или сроках выхода, но, учитывая характеристики новых телевизоров 8K, логично ожидать, что их стоимость будет весьма существенной. Новые 8K-телевизоры от LG будут представлены на выставке CES 2020.