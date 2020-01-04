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CES 2020 | Lenovo анонсировала четыре новых монитора ThinkVision, включая Creator Extreme профессионального уровня

Профессиональный монитор ThinkVision Creator Extreme 4K. (Источник: Lenovo)
Профессиональный монитор ThinkVision Creator Extreme 4K. (Источник: Lenovo)
На днях Lenovo продемонстрировала четыре новых монитора в рамках выставки CES. Главной звездой стал ThinkVision Creator Extreme – монитор профессионального уровня с технологией mini-LED, обеспечивающий яркость 1000 нит и сертифицированный по стандарту HDR1000. Панель 4K Creator Extreme охватывает 99% цветового пространства DCI-P3. Lenovo также анонсировала три других монитора для потребительского сегмента.
Sam Medley | 04/01/2020
Monitor аксессуары компьютеры

Компания Lenovo анонсировала четыре новых монитора ThinkVision на CES, один из которых нацелен на профессионалов и создателей контента.

ThinkVision Creator Extreme – это новейший высококачественный монитор Lenovo. Creator Extreme имеет 27-дюймовую панель 4K IPS, сертифицированную по стандарту HDR1000. Дисплей поддерживает технологию mini-LED с 1152 зонами подсветки и общей пиковой яркостью 1000 нит. Профессионалы оценят широкий цветовой охват Creator Extreme: монитор покрывает 99% пространства DCI-P3, а также 100% пространств sRGB и BT.709. Панель Creator Extreme имеет стандартную частоту обновления 60 Гц и временя отклика 14 мс. Набор портов включает: один USB 3.1 Gen2 Type-C с поддержкой DisplayPort 1.4, два порта HDMI 2.0, один полноразмерный DisplayPort 1.4, один 3.5-мм аудио разъем и четыре порта USB 3.1 Gen 1 Type-A. Монитор имеет относительно тонкие рамки слева, справа и сверху, а его габариты составляют 245 x 462.4 x 808.6 мм.

Сегодня также были анонсированы ThinkVision P27h-20, ThinkVision T24v-20 и ThinkVision T34w-20. P27h-20, как следует из названия, имеет 27-дюймовую панель IPS (с разрешением 2560x1440), которая покрывает 99% цветовых пространств sRGB и BT.709, а также 85% цветового пространства DCI-P3. Монитор QHD имеет общую яркость 350 нит и размеры 61 x 36.8 x 4.5 см, что обеспечивает достаточно места для портов Ethernet, HDMI, DisplayPort, USB и 3.5-мм аудио разъема.

T24v-20 – это меньший 23.8-дюймовый FHD-монитор с IPS-матрицей и яркостью 250 нит. Он охватывает 72% цветового пространства NTSC, что подходит для большинства потребителей. T24v-20 также оснащен ИК-камерой Full HD RGB и микрофоном с массивом шумоподавления, которые находятся в верхней части дисплея, а также имеет два динамика, каждый мощностью 3 Вт. Монитор можно подключить к другом устройству по средством VGA, HDMI 1.4 или DisplayPort 1.2, порта USB Type-B или четырех портов USB 3.0 Type-A.

ThinkVision T34w-20 – еще один, широкоэкранный, монитор с диагональю 34 дюйма, IPS-матрицей и разрешением 3440x1440. Его панель немного изогнута для более полного погружения; поддерживается яркость в 350 нит и охват 99% цветовой гаммы sRGB. Монитор имеет разъемы USB 3.1 Gen 1 Type-C, который поддерживает DisplayPort 1.2.; а также HDMI 2.0, полноразмерный DisplayPort 1.2, четыре порта USB 3.1 Gen 1 Type-A и 3.5-мм аудио разъем.

ThinkVision Creator Extreme появится в продаже в апреле 2020 года по цене от $2499. ThinkVision P27h-20 и T34w-20 будут доступны в марте 2020 года за $549 и $799 соответственно. Наконец, T24v-20 выйдет в апреле 2020 года, а его цена стартует с $279.

ThinkVision T34w
ThinkVision T34w
ThinkVision P27h
ThinkVision P27h
TinkVision T24v
TinkVision T24v
Все новые мониторы Lenovo имеют держатель для смартфона на подставке.
Все новые мониторы Lenovo имеют держатель для смартфона на подставке.

Источник(и)

Lenovo

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Sam Medley, 2020-01- 4 (Update: 2020-01- 4)

 