CES 2020 | Lenovo анонсировала четыре новых монитора ThinkVision, включая Creator Extreme профессионального уровня
Компания Lenovo анонсировала четыре новых монитора ThinkVision на CES, один из которых нацелен на профессионалов и создателей контента.
ThinkVision Creator Extreme – это новейший высококачественный монитор Lenovo. Creator Extreme имеет 27-дюймовую панель 4K IPS, сертифицированную по стандарту HDR1000. Дисплей поддерживает технологию mini-LED с 1152 зонами подсветки и общей пиковой яркостью 1000 нит. Профессионалы оценят широкий цветовой охват Creator Extreme: монитор покрывает 99% пространства DCI-P3, а также 100% пространств sRGB и BT.709. Панель Creator Extreme имеет стандартную частоту обновления 60 Гц и временя отклика 14 мс. Набор портов включает: один USB 3.1 Gen2 Type-C с поддержкой DisplayPort 1.4, два порта HDMI 2.0, один полноразмерный DisplayPort 1.4, один 3.5-мм аудио разъем и четыре порта USB 3.1 Gen 1 Type-A. Монитор имеет относительно тонкие рамки слева, справа и сверху, а его габариты составляют 245 x 462.4 x 808.6 мм.
Сегодня также были анонсированы ThinkVision P27h-20, ThinkVision T24v-20 и ThinkVision T34w-20. P27h-20, как следует из названия, имеет 27-дюймовую панель IPS (с разрешением 2560x1440), которая покрывает 99% цветовых пространств sRGB и BT.709, а также 85% цветового пространства DCI-P3. Монитор QHD имеет общую яркость 350 нит и размеры 61 x 36.8 x 4.5 см, что обеспечивает достаточно места для портов Ethernet, HDMI, DisplayPort, USB и 3.5-мм аудио разъема.
T24v-20 – это меньший 23.8-дюймовый FHD-монитор с IPS-матрицей и яркостью 250 нит. Он охватывает 72% цветового пространства NTSC, что подходит для большинства потребителей. T24v-20 также оснащен ИК-камерой Full HD RGB и микрофоном с массивом шумоподавления, которые находятся в верхней части дисплея, а также имеет два динамика, каждый мощностью 3 Вт. Монитор можно подключить к другом устройству по средством VGA, HDMI 1.4 или DisplayPort 1.2, порта USB Type-B или четырех портов USB 3.0 Type-A.
ThinkVision T34w-20 – еще один, широкоэкранный, монитор с диагональю 34 дюйма, IPS-матрицей и разрешением 3440x1440. Его панель немного изогнута для более полного погружения; поддерживается яркость в 350 нит и охват 99% цветовой гаммы sRGB. Монитор имеет разъемы USB 3.1 Gen 1 Type-C, который поддерживает DisplayPort 1.2.; а также HDMI 2.0, полноразмерный DisplayPort 1.2, четыре порта USB 3.1 Gen 1 Type-A и 3.5-мм аудио разъем.
ThinkVision Creator Extreme появится в продаже в апреле 2020 года по цене от $2499. ThinkVision P27h-20 и T34w-20 будут доступны в марте 2020 года за $549 и $799 соответственно. Наконец, T24v-20 выйдет в апреле 2020 года, а его цена стартует с $279.
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Lenovo