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Берегись, OLED: Samsung запустит ноутбуки Galaxy Book Ion и Galaxy Book Flex NT930X с QLED-панелями в 2020 году

Samsung уже готовит ноутбуки с QLED-экранами: Galaxy Book Ion и Flex NT930X (Источник: Samsung)
Samsung уже готовит ноутбуки с QLED-экранами: Galaxy Book Ion и Flex NT930X (Источник: Samsung)
Samsung выпустит первые в мире ноутбуки с QLED-дисплеями яркостью 600 нит в начале следующего года. Устройства получат процессоры Ice Lake, графику GeForce MX, Wi-Fi 6, распаянное ОЗУ LPDDR4x и углубление для S Pen на модели Galaxy Flex.
Allen Ngo | 30/10/2019
Ice Lake трансформеры ноутбуки Ultrabook Project Athena

Большинство ноутбуков оснащены матрицами TN или IPS. Модели более высокого уровня, такие как Dell XPS 15 или Gigabyte Aero 15, могут поставляться с панелями IGZO или OLED, поскольку они, как правило, ярче и обладают более точной цветопередачей, чем TN или IPS. Вскоре к этому списку будет добавлена ещё одна технология – QLED.

Хотя телевизоры QLED доступны на рынке уже много лет, на ноутбуках такой тип матрицы ранее не устанавливали. QLED может обеспечить даже более глубокие и яркие цвета, чем предлагает обычная OLED-панель по сравнению с IPS. Но, в отличие от OLED, в QLED (как и в IPS) есть подсветка, поэтому контрастность здесь будет несколько ниже. Таким образом, QLED располагается где-то между IPS и OLED, значит, цены на ноутбуки с данным типом матрицы должны быть более демократичными, чем $2000, которые сейчас просят за устройство с OLED-экраном.

Samsung является поставщиком OLED-панелей для ноутбуков HP, Dell, Razer и других. В начале следующего года южнокорейская компания сама представит две новые модели ноутбуков Galaxy с дисплеями QLED 1080p: трансформируемый Galaxy Book Flex и Galaxy Book Ion – оба в размерах 13,3 и 15,6 дюймов. Большие версии (15,6-дюймовые) получат видеокарты GeForce MX250. Также модель Galaxy Book Flex 13/15 будет оснащена углублением для S Pen, а версия Book Ion 15 – свободным слотом DDR4 SODIMM.

Все модели получат процессоры Intel Ice Lake с Thunderbolt 3, сканер отпечатка пальца и хранилище NVMe до 1 ТБ.

Старший вице-президент Samsung по мобильной связи и ПК Янг Ю Чой (YoungGyoo Choi) говорит, что новые ноутбуки с QLED «мощные, суперпортативные и с инновационными дисплеями».

Хотя точные цены неизвестны, мы ожидаем, что обе модели появятся в первой половине 2020 года, т.е. как раз к выставке CES 2020, где они, вероятно, и будут показаны. Таблицы с техническими характеристиками, представлены ниже; судя по информации в них ноутбуки будут сочетать впечатляющее аппаратное обеспечение и функции с ультратонким корпусом.

Galaxy Book Ion 13

Galaxy Book Ion 15

Габариты

305.7 x 199.8 x 12.9 мм

356.1 x 228.0 x 14.9 мм

Вес

0.97 кг

1.26 кг (Внешняя видеокарта)

1.19 кг (Интегрированная видеокарта)

Дисплей

13.3" QLED FHD (1920 x 1080)

15.6" QLED FHD (1920 x 1080)

Процессор

Intel® Core™ 10-го поколения (Comet Lake)

Intel® Core™ 10-го поколения (Comet Lake)

Видеокарта

Intel® UHD Graphics

NVIDIA® GeForce® MX250 Graphics с 2 ГБ видеопамяти GDDR5 (Внешняя видеокарта)

Intel® UHD Graphics (Интегрированная видеокарта)

ОЗУ

До 16 ГБ (DDR4)

До 16 ГБ (DDR4) + 1 Sodimm

Накопитель

До 1TБ SSD (NVMe)

До 1TБ SSD (NVMe)

+ 1 слот для SSD 

WLAN

Wi-Fi 6 (Gig+), 802.11 ax 2x2

Wi-Fi 6 (Gig+), 802.11 ax 2x2

Камера/ Микрофон

720p HD / массив микрофонов с шумоподавлением

720p HD / массив микрофонов с шумоподавлением

Динамик

AKG Stereo с поддержкой Smart Amp

AKG Stereo с поддержкой Smart Amp

Безопасность

Сканер отпечатка пальца

Сканер отпечатка пальца

Клавиатура

С подсветкой

С подсветкой

Аккумулятор

69.7 Вт/ч

69.7 Вт/ч

Порты

Thunderbolt™ 3 | USB 3.0 (2) | HDMI | UFS/MicroSD Combo | HP/Mic

Thunderbolt™ 3 | USB 3.0 (2) | HDMI | UFS/MicroSD Combo | HP/Mic

　

Galaxy Book Flex 13

Galaxy Book Flex 15

Габариты

302.6 x 202.9 x 12.9 мм

355.0 x 227.2 x 14.9 мм

Вес

1.15 кг

1.57 кг (Внешняя видеокарта)

1.52 кг (Интегрированная видеокарта)

Дисплей

13.3" QLED FHD (1920 x 1080)

15.6" QLED FHD (1920 x 1080)
Процессор 

Intel® Core™ 10-го поколения (Ice Lake)

Intel® Core™ 10-го поколения (Ice Lake)

Видеокарта

Intel® Iris Plus Graphics или Intel®UHD Graphics

NVIDIA® GeForce® MX250 2 ГБ видеопамяти GDDR5 (Внешняя видеокарта)

Intel® Iris Plus Graphics or Intel® UHD Graphics (Интегрированная видеокарта)

ОЗУ

До 16 ГБ (LPDDR4x)

До 16 ГБ (LPDDR4x)

Накопитель

До 1TБ SSD (NVMe)

До 1TБ SSD (NVMe)

WLAN

Wi-Fi 6 (Gig+), 802.11 ax 2x2

Wi-Fi 6 (Gig+), 802.11 ax 2x2

Камера/Микрофон

720p HD / массив микрофонов с шумоподавлением

720p HD / массив микрофонов с шумоподавлением

Динамик

AKG Stereo с поддержкой Smart Amp

AKG Stereo с поддержкой Smart Amp

Безопасность

Сканер отпечатка пальца

Сканер отпечатка пальца

S Pen

Встроенный S Pen

Встроенный S Pen

Клавиатура

С подсветкой

С подсветкой

Аккумулятор

69.7 Вт/ч

69.7 Вт/ч

Порты

Thunderbolt™ 3 (2) | USB-C (1) | UFS/MicroSD Combo | HP/Mic

Thunderbolt™ 3 (2) | USB-C (1) | UFS/MicroSD Combo | HP/Mic
Galaxy Book Ion NT930X
Galaxy Book Ion NT930X
Galaxy Book Ion NT930X
Galaxy Book Ion NT930X
Galaxy Book Ion NT930X
Galaxy Book Ion NT930X
Galaxy Book Ion NT930X
Galaxy Book Ion NT930X
Galaxy Book Ion NT930X
Galaxy Book Ion NT930X
Galaxy Book Ion NT930X
Galaxy Book Ion NT930X
Galaxy Book Flex NT930Q
Galaxy Book Flex NT930Q
Galaxy Book Flex NT930Q
Galaxy Book Flex NT930Q
Galaxy Book Flex NT930Q
Galaxy Book Flex NT930Q
Galaxy Book Flex NT930Q
Galaxy Book Flex NT930Q
Galaxy Book Flex NT950Q
Galaxy Book Flex NT950Q
Galaxy Book Flex NT950Q
Galaxy Book Flex NT950Q

Источник(и)

Samsung

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Allen Ngo, 2019-10-30 (Update: 2019-10-30)

 