Берегись, OLED: Samsung запустит ноутбуки Galaxy Book Ion и Galaxy Book Flex NT930X с QLED-панелями в 2020 году

Samsung выпустит первые в мире ноутбуки с QLED-дисплеями яркостью 600 нит в начале следующего года. Устройства получат процессоры Ice Lake, графику GeForce MX, Wi-Fi 6, распаянное ОЗУ LPDDR4x и углубление для S Pen на модели Galaxy Flex.

Большинство ноутбуков оснащены матрицами TN или IPS. Модели более высокого уровня, такие как Dell XPS 15 или Gigabyte Aero 15, могут поставляться с панелями IGZO или OLED, поскольку они, как правило, ярче и обладают более точной цветопередачей, чем TN или IPS. Вскоре к этому списку будет добавлена ещё одна технология – QLED.

Хотя телевизоры QLED доступны на рынке уже много лет, на ноутбуках такой тип матрицы ранее не устанавливали. QLED может обеспечить даже более глубокие и яркие цвета, чем предлагает обычная OLED-панель по сравнению с IPS. Но, в отличие от OLED, в QLED (как и в IPS) есть подсветка, поэтому контрастность здесь будет несколько ниже. Таким образом, QLED располагается где-то между IPS и OLED, значит, цены на ноутбуки с данным типом матрицы должны быть более демократичными, чем $2000, которые сейчас просят за устройство с OLED-экраном.

Samsung является поставщиком OLED-панелей для ноутбуков HP, Dell, Razer и других. В начале следующего года южнокорейская компания сама представит две новые модели ноутбуков Galaxy с дисплеями QLED 1080p: трансформируемый Galaxy Book Flex и Galaxy Book Ion – оба в размерах 13,3 и 15,6 дюймов. Большие версии (15,6-дюймовые) получат видеокарты GeForce MX250. Также модель Galaxy Book Flex 13/15 будет оснащена углублением для S Pen, а версия Book Ion 15 – свободным слотом DDR4 SODIMM.

Все модели получат процессоры Intel Ice Lake с Thunderbolt 3, сканер отпечатка пальца и хранилище NVMe до 1 ТБ.

Старший вице-президент Samsung по мобильной связи и ПК Янг Ю Чой (YoungGyoo Choi) говорит, что новые ноутбуки с QLED «мощные, суперпортативные и с инновационными дисплеями».

Хотя точные цены неизвестны, мы ожидаем, что обе модели появятся в первой половине 2020 года, т.е. как раз к выставке CES 2020, где они, вероятно, и будут показаны. Таблицы с техническими характеристиками, представлены ниже; судя по информации в них ноутбуки будут сочетать впечатляющее аппаратное обеспечение и функции с ультратонким корпусом.

Galaxy Book Ion 13 Galaxy Book Ion 15 Габариты 305.7 x 199.8 x 12.9 мм 356.1 x 228.0 x 14.9 мм Вес 0.97 кг 1.26 кг (Внешняя видеокарта) 1.19 кг (Интегрированная видеокарта) Дисплей 13.3" QLED FHD (1920 x 1080) 15.6" QLED FHD (1920 x 1080) Процессор Intel® Core™ 10-го поколения (Comet Lake) Intel® Core™ 10-го поколения (Comet Lake) Видеокарта Intel® UHD Graphics NVIDIA® GeForce® MX250 Graphics с 2 ГБ видеопамяти GDDR5 (Внешняя видеокарта) Intel® UHD Graphics (Интегрированная видеокарта) ОЗУ До 16 ГБ (DDR4) До 16 ГБ (DDR4) + 1 Sodimm Накопитель До 1TБ SSD (NVMe) До 1TБ SSD (NVMe) + 1 слот для SSD WLAN Wi-Fi 6 (Gig+), 802.11 ax 2x2 Wi-Fi 6 (Gig+), 802.11 ax 2x2 Камера/ Микрофон 720p HD / массив микрофонов с шумоподавлением 720p HD / массив микрофонов с шумоподавлением Динамик AKG Stereo с поддержкой Smart Amp AKG Stereo с поддержкой Smart Amp Безопасность Сканер отпечатка пальца Сканер отпечатка пальца

Клавиатура С подсветкой С подсветкой Аккумулятор 69.7 Вт/ч 69.7 Вт/ч Порты Thunderbolt™ 3 | USB 3.0 (2) | HDMI | UFS/MicroSD Combo | HP/Mic Thunderbolt™ 3 | USB 3.0 (2) | HDMI | UFS/MicroSD Combo | HP/Mic