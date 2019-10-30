Берегись, OLED: Samsung запустит ноутбуки Galaxy Book Ion и Galaxy Book Flex NT930X с QLED-панелями в 2020 году
Большинство ноутбуков оснащены матрицами TN или IPS. Модели более высокого уровня, такие как Dell XPS 15 или Gigabyte Aero 15, могут поставляться с панелями IGZO или OLED, поскольку они, как правило, ярче и обладают более точной цветопередачей, чем TN или IPS. Вскоре к этому списку будет добавлена ещё одна технология – QLED.
Хотя телевизоры QLED доступны на рынке уже много лет, на ноутбуках такой тип матрицы ранее не устанавливали. QLED может обеспечить даже более глубокие и яркие цвета, чем предлагает обычная OLED-панель по сравнению с IPS. Но, в отличие от OLED, в QLED (как и в IPS) есть подсветка, поэтому контрастность здесь будет несколько ниже. Таким образом, QLED располагается где-то между IPS и OLED, значит, цены на ноутбуки с данным типом матрицы должны быть более демократичными, чем $2000, которые сейчас просят за устройство с OLED-экраном.
Samsung является поставщиком OLED-панелей для ноутбуков HP, Dell, Razer и других. В начале следующего года южнокорейская компания сама представит две новые модели ноутбуков Galaxy с дисплеями QLED 1080p: трансформируемый Galaxy Book Flex и Galaxy Book Ion – оба в размерах 13,3 и 15,6 дюймов. Большие версии (15,6-дюймовые) получат видеокарты GeForce MX250. Также модель Galaxy Book Flex 13/15 будет оснащена углублением для S Pen, а версия Book Ion 15 – свободным слотом DDR4 SODIMM.
Все модели получат процессоры Intel Ice Lake с Thunderbolt 3, сканер отпечатка пальца и хранилище NVMe до 1 ТБ.
Старший вице-президент Samsung по мобильной связи и ПК Янг Ю Чой (YoungGyoo Choi) говорит, что новые ноутбуки с QLED «мощные, суперпортативные и с инновационными дисплеями».
Хотя точные цены неизвестны, мы ожидаем, что обе модели появятся в первой половине 2020 года, т.е. как раз к выставке CES 2020, где они, вероятно, и будут показаны. Таблицы с техническими характеристиками, представлены ниже; судя по информации в них ноутбуки будут сочетать впечатляющее аппаратное обеспечение и функции с ультратонким корпусом.
|
|
Galaxy Book Flex 13
|
Galaxy Book Flex 15
|
Габариты
|
302.6 x 202.9 x 12.9 мм
|
355.0 x 227.2 x 14.9 мм
|
Вес
|
1.15 кг
|
1.57 кг (Внешняя видеокарта)
1.52 кг (Интегрированная видеокарта)
|
Дисплей
|
13.3" QLED FHD (1920 x 1080)
|
15.6" QLED FHD (1920 x 1080)
|Процессор
|
Intel® Core™ 10-го поколения (Ice Lake)
|
Intel® Core™ 10-го поколения (Ice Lake)
|
Видеокарта
|
Intel® Iris Plus Graphics или Intel®UHD Graphics
|
NVIDIA® GeForce® MX250 2 ГБ видеопамяти GDDR5 (Внешняя видеокарта)
Intel® Iris Plus Graphics or Intel® UHD Graphics (Интегрированная видеокарта)
|
ОЗУ
|
До 16 ГБ (LPDDR4x)
|
До 16 ГБ (LPDDR4x)
|
Накопитель
|
До 1TБ SSD (NVMe)
|
До 1TБ SSD (NVMe)
|
WLAN
|
Wi-Fi 6 (Gig+), 802.11 ax 2x2
|
Wi-Fi 6 (Gig+), 802.11 ax 2x2
|
Камера/Микрофон
|
720p HD / массив микрофонов с шумоподавлением
|
720p HD / массив микрофонов с шумоподавлением
|
Динамик
|
AKG Stereo с поддержкой Smart Amp
|
AKG Stereo с поддержкой Smart Amp
|
Безопасность
|
Сканер отпечатка пальца
|
Сканер отпечатка пальца
|
S Pen
|
Встроенный S Pen
|
Встроенный S Pen
|
Клавиатура
|
С подсветкой
|
С подсветкой
|
Аккумулятор
|
69.7 Вт/ч
|
69.7 Вт/ч
|
Порты
|
Thunderbolt™ 3 (2) | USB-C (1) | UFS/MicroSD Combo | HP/Mic
|
Thunderbolt™ 3 (2) | USB-C (1) | UFS/MicroSD Combo | HP/Mic
Источник(и)
Samsung