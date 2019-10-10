Предстоящий Samsung Exynos 9830 может полностью перейти на ядра ARM Cortex

Похоже, Samsung готова перейти на ядра ARM, так как запатентованные ядра Mongoose отсутствуют в будущем Exynos 9830. По слухам, корейский гигант заменит два своих высокопроизводительных ядра на пару ядер ARM Cortex-A77, чтобы соответствовать конкурентам в лице Qualcomm.

Предполагалось, что Samsung Exynos 9820 покажет производительность на уровне Snapdragon 855 от компании Qualcomm, но 8-нм технология, используемая корейским гигантом, не дотянула до 7-нм техпроцесса конкурентов из США. Хотя после Samsung удалось достигнуть 7-нм масштаба (с применением технологии EUV) и выпустить Exynos 9825, всё же это обновление было незначительным по сравнению с моделью 9820, по большей части, оно рассматривалось как промежуточный шаг между 9820 и следующим поколением, которое будет запущено в феврале 2020 года.

Поскольку Samsung не внесла никаких архитектурных изменений в чип Exynos 9825, его производительность примерно соответствует Snapdragon 855, но уже не может конкурировать с Snapdragon 855+. Поэтому Samsung намеревается внести некоторые существенные изменения в флагманскую однокристальную систему следующего поколения – такая информация появилась в последнем отчёте Ice_Universe.

Вместо своих собственных ядер Mongoose M4 в высокопроизводительный кластер процессора (именуемого как Exynos 9830), по словам Ice_Universe, войдут ядра ARM Cortex. Таким образом, в отличие от текущей архитектуры, которая объединяет два ядра Mongoose M4 с двумя высокоскоростными ядрами ARM Cortex, Exynos 9830 получит 4-ядерный кластер ARM Cortex-A77 плюс высокоэффективный кластер – также с четырьмя ядрами ARM Cortex-А55.

Пока неясно, почему Samsung предпочла отказаться от собственной технологии. В любом случае ядра Mongoose создавались на базе ARM, поэтому, видимо, Samsung прикинула, что бессмысленно улучшать и без того хорошую концепцию.