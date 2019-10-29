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Волна утечек, касающихся Samsung Galaxy S11, нарастает

Ранняя версия Galaxy S11. (Источник: PhoneArena)
Ранняя версия Galaxy S11. (Источник: PhoneArena)
До выхода телефонов Samsung Galaxy S11 осталось менее четырёх месяцев. Согласно словам популярного инсайдера Ice Universe, все аппаратные элементы и внешний вид смартфонов уже разработаны, так что сезон утечек в самом разгаре. Итак, что мы знаем об S11 на данный момент?
Ricci Rox | 29/10/2019
Android ARM Galaxy S Galaxy Note телефоны

Samsung Galaxy S11, вероятно, будет выпущен где-то в феврале следующего года. Это означает, что до запуска осталось четыре месяца (плюс-минус несколько недель), следовательно, начинается разгар сезона для утечек информации.

Согласно Ice Universe, одному из известнейших инсайдеров Samsung, дизайн Galaxy S11 и его основные аппаратные элементы уже готовы, так что аудитория уже ожидает конкретных сведений об устройстве.

Так что же мы знаем о Galaxy S11?

  • Вероятно, новинка будет похожа на S10 – ожидается наличие отверстия в экране
  • Смартфон получит серьезные преобразования, касающиеся камеры – возможно, появится 5-кратный оптический зум и мощный главный датчик
  • Скорее всего, устройство будет работать на Exynos 9830 или Snapdragon 865, в зависимости от рынка.

Самой большой загадкой S11, несомненно, являются его камеры, поскольку Samsung использовала почти одинаковое оборудование для последних двух поколений, и теперь на шаг отстает от других производителей. Однако существуют и другие вопросы: останется ли в Galaxy S11 разъём для наушников, какими будут цены на смартфоны и т.д.

Однако долго ждать не придется. Подготовьтесь к волне утечек.

Источник(и)

Ice Universe

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Ricci Rox, 2019-10-29 (Update: 2019-10-29)

 