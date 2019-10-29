Волна утечек, касающихся Samsung Galaxy S11, нарастает
Samsung Galaxy S11, вероятно, будет выпущен где-то в феврале следующего года. Это означает, что до запуска осталось четыре месяца (плюс-минус несколько недель), следовательно, начинается разгар сезона для утечек информации.
Согласно Ice Universe, одному из известнейших инсайдеров Samsung, дизайн Galaxy S11 и его основные аппаратные элементы уже готовы, так что аудитория уже ожидает конкретных сведений об устройстве.
Так что же мы знаем о Galaxy S11?
- Вероятно, новинка будет похожа на S10 – ожидается наличие отверстия в экране
- Смартфон получит серьезные преобразования, касающиеся камеры – возможно, появится 5-кратный оптический зум и мощный главный датчик
- Скорее всего, устройство будет работать на Exynos 9830 или Snapdragon 865, в зависимости от рынка.
Самой большой загадкой S11, несомненно, являются его камеры, поскольку Samsung использовала почти одинаковое оборудование для последних двух поколений, и теперь на шаг отстает от других производителей. Однако существуют и другие вопросы: останется ли в Galaxy S11 разъём для наушников, какими будут цены на смартфоны и т.д.
Однако долго ждать не придется. Подготовьтесь к волне утечек.
The appearance and configuration of the Galaxy S11 has been basically determined, and the leak will begin.— Ice universe (@UniverseIce) October 27, 2019