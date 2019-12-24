Notebookcheck

Samsung Galaxy S11 на самом деле может оказаться Galaxy S20

Рендеры Samsung Galaxy S11. (Источник: XEETECHCARE)
Рендеры Samsung Galaxy S11. (Источник: XEETECHCARE)
Компания Samsung планирует выпустить линейку Galaxy S11 в феврале. Правда, есть шанс, что называться она будет не S11, поскольку имеет место изменение схемы именования по типу Huawei, то есть, в итоге мы можем получить Galaxy S20.
Ricci Rox | 24/12/2019
Android ARM бизнес Galaxy S телефоны

Samsung собирается представить свою следующую линейку флагманов через два месяца. Ожидается, что компания запустит Galaxy S11 на мероприятии в Сан-Франциско 18 февраля. Однако проблема в том, что эта серия устройств может получить название вовсе не «S11».

Доказательств этому не так много. Главное из них – простое сообщение от известного инсайдера Ice Universe: «Galaxy S20». Принимая во внимание теперешний порядок наименования Samsung поколение S20 не должно появится раньше 2029 года, однако, похоже, что Ice Universe намекает именно на предстоящие флагманы бренда.

Прыжок с 10-й серии на 20-ю совсем не беспрецедентное явление. Huawei сделала то же самое со всеми своими флагманами: перешла с Mate 10 на Mate 20, с P10 на P20, с Honor 10 на Honor 20 и так далее. Samsung вполне может пойти аналогичным путем со следующим поколением S-серии Galaxy.

Учитывая тот факт, что флагманы Samsung позиционируются, прежде всего, как конкуренты Apple iPhone, для южнокорейской компании, наоборот, нет смысла делать такой переход. Нынешнее поколение Apple называется «iPhone 11», так что было бы разумнее продолжить нынешнюю схему именования, т.е. назвать новинку "S11".

Ещё по теме

Новый предполагаемый патент от Huawei. (Источник: LetsGoDigital)
Похоже, что компания Huawei запатентовала тройную поворотную камеру для смартфона 25/12/2019
Galaxy S11+ получит мощную камеру. (Источник: OnLeaks)
108-МП датчик на Galaxy S11+ получит возможность объединять пиксели 9-в-1 15/12/2019
Расцветки Apple iPhone 11 (Источник: Apple)
IPhone 11 от Apple стал самым популярным устройством в 2019 году по версии Google Search 11/12/2019
Этот датчик на 108 МП просто огромен. (Источник: Xiaomi)
108-МП датчик Samsung Galaxy S11+ отличается от датчика из Mi Note 10 09/12/2019
Ожидается, что Samsung Galaxy S11+ будет оснащен экраном Dynamic AMOLED. (Источник: CashKaro/@ OnLeaks)
Дилемма с рендерами Samsung Galaxy S11+: правда или ложь? 27/11/2019
Ранняя версия Galaxy S11. (Источник: PhoneArena)
Волна утечек, касающихся Samsung Galaxy S11, нарастает 29/10/2019
Возможно, Galaxy S11 будет работать на Exynos 9830. (Источник: Samsung)
Новый Exynos 990 не предназначен для Galaxy S11 27/10/2019
'
Please share our article, every link counts!
> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2019 12 > Samsung Galaxy S11 на самом деле может оказаться Galaxy S20
Ricci Rox, 2019-12-24 (Update: 2019-12-24)

 