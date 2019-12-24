Samsung Galaxy S11 на самом деле может оказаться Galaxy S20

Компания Samsung планирует выпустить линейку Galaxy S11 в феврале. Правда, есть шанс, что называться она будет не S11, поскольку имеет место изменение схемы именования по типу Huawei, то есть, в итоге мы можем получить Galaxy S20.

Samsung собирается представить свою следующую линейку флагманов через два месяца. Ожидается, что компания запустит Galaxy S11 на мероприятии в Сан-Франциско 18 февраля. Однако проблема в том, что эта серия устройств может получить название вовсе не «S11».

Доказательств этому не так много. Главное из них – простое сообщение от известного инсайдера Ice Universe: «Galaxy S20». Принимая во внимание теперешний порядок наименования Samsung поколение S20 не должно появится раньше 2029 года, однако, похоже, что Ice Universe намекает именно на предстоящие флагманы бренда.

Прыжок с 10-й серии на 20-ю совсем не беспрецедентное явление. Huawei сделала то же самое со всеми своими флагманами: перешла с Mate 10 на Mate 20, с P10 на P20, с Honor 10 на Honor 20 и так далее. Samsung вполне может пойти аналогичным путем со следующим поколением S-серии Galaxy.

Учитывая тот факт, что флагманы Samsung позиционируются, прежде всего, как конкуренты Apple iPhone, для южнокорейской компании, наоборот, нет смысла делать такой переход. Нынешнее поколение Apple называется «iPhone 11», так что было бы разумнее продолжить нынешнюю схему именования, т.е. назвать новинку "S11".