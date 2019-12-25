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Похоже, что компания Huawei запатентовала тройную поворотную камеру для смартфона

Новый предполагаемый патент от Huawei. (Источник: LetsGoDigital)
Новый предполагаемый патент от Huawei. (Источник: LetsGoDigital)
Более ранний патент, по-видимому, тоже поданный Huawei, показывал смартфон с флип-камерой, как у Asus ZenFone 6. Теперь найден новый документ с похожей идеей, правда, у представленного устройства, как и у Samsung Galaxy A80, камера уже тройная и снимать она может с любой стороны.
Deirdre O Donnell | 25/12/2019
Android Chinese Tech слухи телефоны сенсорный планшетофоны

Huawei приписали недавно обнаруженный патент, дизайн в котором напоминает Asus ZenFone 6 с поворотным модулем, позволяющий основным камерам выполнять роль селфи-камер. Правда, чтобы добавить немного лоска китайский производитель расположил на откидном модуле целых три камеры.

Если этот документ окажется правдивым, то это значит, что Huawei решила пойти по стопам Samsung Galaxy A80 в разработке своего устройства. Тройная камера A80 также имеет поворотный механизм, правда, несколько иной нежели представлен в новом предполагаемом патенте Huawei.

Если не считать флип-камеры, то представленный смартфон в целом вполне обычный, хотя и с безрамочным экраном. Он также имеет два динамика на нижней грани, которые расположены по бокам от порта USB type C (к сожалению, никаких других разъемов нет).

Как и со всеми «возможными» патентами такого рода, нет никакой гарантии, что этот когда-нибудь будет преобразован в реальное устройство; возможно, Huawei просто защищает свою интеллектуальную собственность на тот случай, если форм-фактор флип-камеры станет достаточно популярным, чтобы конкурировать с другими устройствами производителя.

Рендеры нового Huawei с поворотной камерой, созданные на основе патента. (Источник: LetsGoDigital)
Рендеры нового Huawei с поворотной камерой, созданные на основе патента. (Источник: LetsGoDigital)

Источник(и)

LetsGoDigital

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Deirdre O Donnell, 2019-12-25 (Update: 2019-12-25)

 