Похоже, что компания Huawei запатентовала тройную поворотную камеру для смартфона

Более ранний патент, по-видимому, тоже поданный Huawei, показывал смартфон с флип-камерой, как у Asus ZenFone 6. Теперь найден новый документ с похожей идеей, правда, у представленного устройства, как и у Samsung Galaxy A80, камера уже тройная и снимать она может с любой стороны.

Huawei приписали недавно обнаруженный патент, дизайн в котором напоминает Asus ZenFone 6 с поворотным модулем, позволяющий основным камерам выполнять роль селфи-камер. Правда, чтобы добавить немного лоска китайский производитель расположил на откидном модуле целых три камеры.

Если этот документ окажется правдивым, то это значит, что Huawei решила пойти по стопам Samsung Galaxy A80 в разработке своего устройства. Тройная камера A80 также имеет поворотный механизм, правда, несколько иной нежели представлен в новом предполагаемом патенте Huawei.

Если не считать флип-камеры, то представленный смартфон в целом вполне обычный, хотя и с безрамочным экраном. Он также имеет два динамика на нижней грани, которые расположены по бокам от порта USB type C (к сожалению, никаких других разъемов нет).

Как и со всеми «возможными» патентами такого рода, нет никакой гарантии, что этот когда-нибудь будет преобразован в реальное устройство; возможно, Huawei просто защищает свою интеллектуальную собственность на тот случай, если форм-фактор флип-камеры станет достаточно популярным, чтобы конкурировать с другими устройствами производителя.