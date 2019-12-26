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LG V60 со вторым экраном будет представлен на MWC 2020

LG V50. (Источник: LG)
LG V50. (Источник: LG)
LG V50 ThinQ 5G был представлен в феврале прошлого года, а его преемник выйдет ровно через год. Согласно новым данным, LG V60 ThinQ будет анонсирован на MWC 2020 и получит второй экран.
Ricci Rox | 26/12/2019
Android 5G аксессуары ARM телефоны планшетофоны бизнес

V-серия LG должна была стать конкурентом серии Samsung Galaxy Note, что, конечно же, звучит слишком амбициозно. Тем не менее эта линейка LG по-прежнему имеет хорошую репутацию и пользуется спросом среди любителей музыки и создателей контента. Компания уже наметила следующее поколение для данной серии, и оно выйдет раньше, чем вы думаете.

Согласно отчетам из Южной Кореи, компания представит LG V60 ThinQ на MWC 2020. LG выпустила первые четыре устройства этой серии примерно в октябре 2018-го, сразу после Galaxy Note. Через пять месяцев после V40 довольно неожиданно в качестве обновления появился V50 с немного другими внутренними комплектующими, 5G и вторым экраном.

Этот второй экран появится и на V60 ThinQ. Правда, он будет несколько другим по сравнению с вариантом, используемым в V50 ThinQ, обновления коснутся раскладного механизма. Похоже, что LG и дальше будет использовать раскладной дизайн со вторым экраном. Кстати, первые два устройства в серии, V10 и V20, тоже были оснащены вторыми экранами.

Мы надеемся, что V60 ThinQ представит достойный список характеристик, так как последние премиальные релизы LG этим похвастаться не смогли.

Источник(и)

 Korean Herald

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> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2019 12 > LG V60 со вторым экраном будет представлен на MWC 2020
Ricci Rox, 2019-12-26 (Update: 2019-12-26)

 